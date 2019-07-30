WSJ: обвиняемый в терактах 11 сентября согласен дать показания против Саудовской Аравии

Один из предполагаемых организаторов терактов 11 сентября 2001 года Халид Шейх Мохаммед согласен помочь жертвам атак в их судебной тяжбе против Саудовской Аравии, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, показания против Эр-Рияда Мохаммед готов дать в том случае, если американские власти не станут требовать для него смертной казни.

Один из предполагаемых организаторов терактов 11 сентября Халид Шейх Мохаммед выразил готовность помочь жертвам атак в удовлетворении их иска к Саудовской Аравии в том случае, если американское правительство не станет требовать для него смертной казни, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на судебные документы.

О предложении Мохаммеда стало известно благодаря документации, приобщённой к федеральному иску, в котором саудовское правительство обвиняется в причастности к координации терактов 11 сентября 2001 года. В результате этих атак погибло около 3 тыс. человек. Эр-Рияд свою причастность к делу отрицает.

В рамках иска к Саудовской Аравии юристы истцов попросили, чтобы три из пяти обвиняемых по делу о терактах 11 сентября, которые находятся в тюрьме Гуантанамо, дали показания под присягой. Тем не менее, по словам юристов, адвокат Мохаммеда сообщил, что его клиент «в настоящее время» на это не согласен.

По его словам, «главной причиной» для такой позиции стали «обвинения, чреватые смертным приговором», в то время как отсутствие угрозы подобного наказания откроет гораздо более широкие перспективы для сотрудничества.

«Мне кажется, что Мохаммед готов помочь жертвам терактов в удовлетворении их иска, однако, по моему мнению, он чувствует необходимость сперва разобраться с вопросом смертной казни», — отметила адвокат Алка Прадхан.

Мохаммед, которого также подозревают в убийстве корреспондента The Wall Street Journal Даниэля Пёрла, во время своего пребывания в Гуантанамо вёл себя весьма вызывающе. В 2008 году во время одного из слушаний он перебил военного прокурора, который охарактеризовал дело как чреватое «вынесением ему смертного приговора». «Это дело мученика, — ответил на это обвиняемый. — Именно к этому я и стремлюсь. Я хотел стать мучеником уже очень давно».

«За последние десять лет многое изменилось, — прокомментировал эту ситуацию один из источников издания, осведомлённый о развитии событий в Гуантанамо. — Обвиняемые по делу о терактах 11 сентября уже не так хотят становиться мучениками».

По некоторым данным, в 2017 году чиновник Министерства обороны США Харви Ришикоф, который курировал судебный процесс в Гуантанамо, начал рассматривать возможность заключения сделки с обвиняемыми по делу о терактах 11 сентября. В рамках соглашения предполагалось, что подсудимые признают свою вину в обмен на пожизненные сроки.

Есть сведения, что Ришикоф беспокоился насчёт чистоты судебного процесса, так как та могла быть поставлена под сомнение из-за пыток Мохаммеда и других обвиняемых. На протяжении многих лет этот вопрос омрачал всё дело в целом, что также увеличивало вероятность того, что военный трибунал или федеральный суд накажут правительство, запретив смертную казнь.

При этом после появления новостей о потенциальной сделке бывший министр обороны Джим Мэттис уволил Ришикофа. По словам экс-главы Пентагона, увольнение никак не было связано с этим вопросом.

Один из источников издания, знакомый с процессом в Гуантанамо, сообщил, что одной из главных целей намеренного торможения переговоров о сделке было склонение подсудимых к сотрудничеству.

«По сути, обвиняемые по делу 11 сентября могут дать шанс поставить в этом вопросе точку и дать чувство успокоения, особенно для жертв атак, — отметил он. — При отсутствии обвинений, чреватых смертной казнью, не исключено, что они поставят окончательную точку в истории терактов 11 сентября».

Как правило иностранные государства не могут выступать в качестве ответчиков в юрисдикции другой страны. Тем не менее в 2016 году конгресс обошёл вето президента Барака Обамы и принял закон, давший этому делу ход, — несмотря на возражения Саудовской Аравии.

«Есть огромное количество доказательств того, что Саудовская Аравия содействовала и поощряла организаторов терактов 11 сентября», — заявил по этому поводу сенатор Ричард Блюменталь.

Юристы жертв терактов выступили с просьбой, чтобы помимо Мохаммеда в суде показания дали также ещё два подсудимых по этому делу. Тем не менее юрист аль-Балучи заявила, что его клиент «со всем уважением отказывается от дачи показаний под присягой», отметив, что такому шагу препятствуют «его когнитивные проблемы и сложности с памятью».

По словам Прадхан, состояние его клиента «есть прямой результат пыток». «Ему диагностировали черепно-мозговую травму, вызванную его избиением головой об стену в 2003 году; ему диагностировали посттравматическое стрессовое и тревожное расстройства; он страдает от приступов головокружения и серьёзных нарушений сна, вызванных пытками бессонницей», — заявил он.