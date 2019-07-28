Newsweek: Трамп намерен объявить антифашистов террористической организацией

Дональд Трамп заявил в Twitter, что хочет признать антифашистское движение ANTIFA террористической организацией, сообщает Newsweek. Как отмечает издание, антифашисты борются с ультраправыми идеологиями (в частности, неонацизмом и расизмом) порой радикальными методами, однако представителей движения ни разу не обвиняли в убийстве, в отличие от их противников.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил, что вскоре может признать ANTIFA — не имеющее чётких определений движение, состоящее из либералов, автономных групп, активистов и частных лиц — крупной террористической организацией, пишет Newsweek.

«Рассматривается возможность объявить ANTIFA (движение американских антифашистов), трусливых леворадикальных психов, которые бьют людей (только тех, кто не может дать сдачи) по голове бейсбольными битами, террористической организацией (наряду с (уличной бандой. — Ино ТВ) MS-13 и другими). Полиции будет легче делать свою работу!» — написал президент в Twitter.

Consideration is being given to declaring ANTIFA, the gutless Radical Left Wack Jobs who go around hitting (only non-fighters) people over the heads with baseball bats, a major Organization of Terror (along with MS-13 & others). Would make it easier for police to do their job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019

Как рассказывает издание, ANTIFA (сокращенное название от «антифашисты») состоит из автономных групп, которые противостоят неонацистам, фашизму, расизму и другим формам идеологии ультраправых. В июне во время контрпротеста левых на ультраправой демонстрации в Портленде (штат Орегон) пострадал редактор онлайн-журнала Quillette Энди Нго, освещавший происходящие события.

На этой неделе сенатор Тед Круз написал письмо генеральному прокурору Уильяму Барру, его заместителю Джеффри Розену и главе ФБР Кристоферу Рэю, требуя тщательно изучить деятельность антифашистской группы по закону о борьбе с организованной преступностью и коррупцией (RICO).

По свидетельству Круза, это террористическое движение повсеместно «применяет насилие для запугивания и наказания политических оппонентов», скрывая лица своих членов под масками. При этом Круз подчеркнул, что федеральный закон признаёт преследование анонимных групп, таких, как ANTIFA или Ку-Клукс-Клан, которые, однако, называются «группами ненависти», потому что федеральное правительство не может опубликовать официальный список террористических организаций.

Согласно «Патриотическому акту», группа совершает внутригосударственный терроризм, если её действия «угрожают человеческой жизни и нарушают уголовные законы США» для «запугивания или принуждения гражданского населения», «влияния на политику государства» или «действия властей». Если ANTIFA признают подходящей под это определение, правоохранители смогут в более полном объёме проводить расследования в отношении её членов.

В то же время, как предупреждает ведущая борьбу с антисемитизмом и расизмом Антидиффамационная лига (ADF), власти рискуют ошибочно причислить всех участников контрпротестов к белым расистам, что позволит полиции нарушать права мирных демонстрантов, в том числе налагать арест на их имущество и узнавать о личных делах групп.

Американский журнал отмечает, что хотя некоторые участники ANTIFA действительно наносили ущерб частной собственности и участвовали в беспорядках, они ещё ни разу не обвинялись в убийстве — в отличие от некоторых известных «групп ненависти», которые не признаны террористическими.

В заключение Newsweek сообщает, что ранее в этом году ADF опубликовали доклад, по которому праворадикалы несут ответственность за 73,3% из более 425 убийств по причине насильственного экстремизма, произошедших с 2009 по 2018 годы в США. В то же время леворадикальных экстремистов обвиняют в 3,2% смертельных случаев.