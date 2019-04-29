Welt: правые экстремисты в Германии готовятся к гражданской войне

В Германии растёт угроза со стороны правых экстремистов, сообщает Welt. Ведомству по охране конституции всё тяжелее следить за деятельностью возможных злоумышленников, так как в основном они общаются через интернет. К тому же их ряды постоянно пополняются новыми людьми. Некоторые из них отрабатывают сценарии гражданской войны, предостерегают органы безопасности.

Агрессивно настроенные правые экстремисты реорганизуют свои силы в Германии. И всё активнее переносят свою деятельность в интернет. В результате многие из действующих лиц до сих пор неизвестны властям. Из-за этого ведомству по охране конституции тяжело следить за этой средой. Угроза, исходящая от правых экстремистов, продолжает расти. Некоторые из них отрабатывают сценарии гражданской войны. С подробностями Лаура Фритч.



Ведомство по охране конституции считает, что угроза со стороны правых экстремистов растёт. В засекреченном исследовании, доступ к которому получил Welt am Sonntag, федеральное ведомство сообщает о правых террористических образованиях и их потенциале. Они развиваются в различных направлениях и спектрах, на грани и за гранью организованной правоэкстремистской среды.



По данным ведомства по охране конституции, многие из подозреваемых ведут правоэкстремистскую деятельность пока что только несколько месяцев или лет. В основном это мужчины в возрасте от 30 лет. Всё сильнее растёт влияние маленьких группировок без сложной организации и отдельных людей.



Общение и радикализации в основном происходят в интернете, соцсетях или мессенджерах. Группировка «Революция Хемниц» также появилась в интернете. Её члены подозреваются в том, что в 2018 году они планировали теракты против мигрантов, политиков и журналистов. Восьмерым из них предъявлены обвинения, и они находятся сейчас в следственном изоляторе. Федеральная прокуратура считает это дело одним из самых важных судебных процессов в сфере правого терроризма.



Следователи также продолжают изучать дело о солдате бундесвера Франко А., который вот уже два года находится под арестом по подозрению в террористической деятельности. Он собирался выдать себя за сирийца и, по мнению федерального прокурора, совершить теракт, возложив вину за него на мигрантов. К тому же он находился в групповом чате, в котором обсуждалась дальнейшая миграционная политика, и шла подготовка к краху государственного строя.



Дата выхода в эфир 28 апреля 2019 года.