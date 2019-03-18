Neues Deutschland: Германия до сих пор видит в России колонию и действует по лекалам Третьего рейха

В отношениях с Россией Германия так и не смогла избавиться от колониального мышления времён Второй мировой войны, пишет Neues Deutschland. При этом в своих попытках демонизировать Россию, современные немецкие СМИ недалеко ушли от фашистских расовых предубеждений и пропагандистских шаблонов Третьего рейха, считает автор статьи культуролог и социолог Вельтен Шефер.

Вторая мировая война — не была «обычным» военным противостоянием государств, и даже не борьбой фашизма с коммунизмом, пишет Neues Deutschland. Это был «мегаломанский колониальный проект», считает автор статьи культуролог и социолог Вельтен Шефер. И его целью было уничтожение всех русских городов, а также превращение их жителей в прислугу и рабочую силу.



И к реализации этого проекта фашистская Германия приступила с «чисто нацистской жестокостью», продолжает издание. Безумие дошло до такой степени, что в Третьем рейхе заговорили об «идеологической близости большевизма с еврейством», «азиатском характере» России, «нецивилизованности» славян и о том, что русская государственность возникла благодаря викингам. Суть колониального проекта заключалась в том, чтобы выставить славян «не белыми» людьми, «не равными» остальным, поясняет автор.



При этом власти Германии до сих пор не озвучили свою официальную позицию по этому вопросу, не назвали Вторую мировую — войной на уничтожение против «недолюдей», возмущается Шефер. Только в 2015 году Германия высказала «скупые официальные сожаления» по поводу смерти трёх миллионов советских солдат, которые погибли в немецких лагерях из-за того, что с ними не обращались также, как с военнопленными из западных стран. Когда Франция после серии терактов отправила в Сирию бомбардировщики, Берлин проявил «солидарность». Когда же Москва отреагировала на теракты у себя в стране, в немецких СМИ писали о «мести Путина» и даже обвиняли его в том, что он ведёт «войну на уничтожение», приводит пример Шефер.



После того как россияне объединились вокруг главы Кремля Владимира Путина, в Германии вновь началась «демонизация» России. И никто не замечает очевидного, никто не говорит о новом «постколониальном» мышлении, сетует автор. Никого не смущают карикатуры на «недалёких мафиози-олигархов» и сексистские представления о русских женщинах. При этом именно такая «сексуализация» такого по-детски забавного, но и опасного иноземца служит основным элементом колониального расизма. Характерно для него и то, что мейнстримные СМИ восхваляют в России только тех, кто подпевает Западу и рассказывает о преступлениях Сталина, Путина и кремлёвских властей. На остальных же моментально вешают ярлык «китча», заключает Шефер.