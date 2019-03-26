Aftonbladet: шведов возмутили наволочки со свастикой и профилем Гитлера

Когда семья Челльгарнов из шведского города Филипстад решила купить в интернет-магазине несколько наволочек для подушек с узором из роз, их ждал неприятный сюрприз: в углу постельного белья они обнаружили штемпель со свастикой, а также профили Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, пишет Aftonbladet. По словам Йоханнеса Челльгарна, сначала его жена попросила их сжечь, однако затем он всё-таки отправил фотографии свастик на сайт интернет-магазина с требованием объяснить произошедшее.
Изначально красивая наволочка для подушки с узором из роз, которую семья Челльгарнов решила заказать в интернет-магазине, казалась абсолютно обычной. Однако когда шведы получили посылку, они увидели на подушке штемпель со свастикой, а также лица Гитлера и Муссолини, пишет Aftonbladet.
По словам жителя шведского города Филипстада Йоханнеса Челльгарна, его жена заказала этот элемент постельного белья на сайте Joom. Штемпель со свастикой и профили Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини находились в углу наволочки. При этом на самом сайте ни свастики, ни лиц диктаторов видно не было.
«Моя жена хотела, чтобы я это немедленно вынес и сжёг», — сообщил Йоханнес Челльгарн.
Всего жена Челльгарна заказала четыре наволочки. «Было бы ужасно, если бы эти наволочки попали к кому-то, кто видел Вторую мировую своими глазами, или же к их потомкам», — считает Челльгарн.
По его словам, ему не удалось найти телефон интернет-магазина, однако он отправил сайту сообщение. «Скорее всего, ответа мы не получим. Однако мы сфотографировали сами свастики и отправили им фотографии», — отметил швед.
Семья Челльгарнов сделала на этом сайте заказ в первый и, судя по всему, в последний раз. «Мы, разумеется, выкинем наволочки и скорее всего здесь больше не будем ничего покупать», — подытожил Йоханнес Челльгарн.
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