Aftonbladet: шведов возмутили наволочки со свастикой и профилем Гитлера

11:44 СМИ: «Уфа» рассматривает троих кандидатов на пост главного тренера команды По информации журналистов, клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» может уволить главного тренера команды Дмитрия Кириченко и уже рассматривает троих кандидатов на замену специалисту.

11:43 Президент Ливана осудил позицию США по статусу Голанских высот Президент Ливана Мишель Аун заявил, что решение американского лидера Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами противоречит международному праву и интересам Ливана.

11:35 Эксперт оценил сообщения американских СМИ о российском «Посейдоне» Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский прокомментировал в беседе с RT сообщения американских СМИ о том, что подводные атомные беспилотники «Посейдон» появятся на вооружении у России не раньше 2027 года.

11:28 Хрюнов прокомментировал уход Макгрегора из ММА Промоутер Владимир Хрюнов считает, что заявлением о завершении карьеры в смешанных единоборствах Конор Макгрегор пытается подогреть интерес публики к своей персоне.

11:26 El País: Минобороны Испании подверглось кибератаке иностранной державы На внутреннюю компьютерную сеть Министерства обороны Испании в начале марта 2019 года была совершена хакерская атака.

11:18 Адвокат Кокорина направил жалобу в ЕСПЧ Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что отправил жалобу по делу своего клиента в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

11:11 Порошенко предостерёг украинцев от «не верящей слезам Москвы» Президент Украины Пётр Порошенко в эфире телеканала «Прямой» заявил о недопустимости для украинцев ради достижения мира в стране вставать на колени перед российским лидером Владимиром Путиным.

11:07 Делегация сената Франции может приехать в Россию в апреле Зампред комитета Совета Федерации по регламенту Владимир Полетаев сообщил о планах делегации сената Франции посетить Россию с внеплановым визитом в апреле.

11:03 Роналду заявил, что вернётся на поле через одну-две недели Футболист Криштиану Роналду, получивший травму бедра в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 между Португалией и Сербией (1:1), рассчитывает вернуться на поле через одну-две недели.

11:00 Синоптики рассказали о потеплении в столичном регионе Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какая погода ожидается в столичном регионе в выходные.

11:00 Захарова посоветовала американскому журналисту извиниться перед русскими Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американскому журналисту Фариду Закарии следует извиниться перед русскими и американцами.

10:54 Савченко призвала украинцев не голосовать за «старых политиков» Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook призвала украинцев не голосовать на президентских выборах за «старых политиков».

10:51 Тактаров: Макгрегору уже нечего доказывать Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров считает, что ирландцу Конору Макгрегору неинтересен реванш с Хабибом Нурмагомедовым и ирландцу уже нечего доказывать в большом спорте.

10:46 Эксперт назвал давлением законопроект США о борьбе с влиянием России на Венесуэлу Член правления Российской ассоциации политических консультантов, политолог Андрей Колядин в беседе с RT прокомментировал законопроект о борьбе с влиянием России на Венесуэлу, принятый конгрессменами США.

10:39 Кучеров вышел на второе место по набранным очкам за один сезон среди россиян в НХЛ Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров обошёл Сергея Фёдорова и поднялся на второе место по очкам, набранным за один сезон в НХЛ российским хоккеистом.

10:34 На Украине вступил в силу закон о признании членов УПА участниками боевых действий На Украине вступил в силу закон, который признаёт членов Украинской повстанческой армии* участниками боевых действий.

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10:26 Суд по делу Мамаева и Кокорина начнётся 3 апреля Суд начнёт процесс по делу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина 3 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

10:22 Два вертолёта МЧС привлекли к тушению пожара в торговом центре Баку Два вертолёта авиационного подразделения МЧС задействованы для тушения пожара в торговом центре Diqlas в Баку. Об этом сообщает издание Report.az.

10:20 Apple представила виртуальную кредитную карту Apple Card Компания Apple на презентации новых сервисов в Театре Стива Джобса в Купертино анонсировала выпуск виртуальной кредитной карты Apple Card, которая позволит оплачивать покупки по принципу Apple Pay.

10:17 Саудовская Аравия осудила решение США по Голанам Саудовская Аравия осуждает и отвергает решение Соединённых Штатов о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом информирует SPA.

10:13 Число пострадавших в ДТП с автобусами в Нур-Султане возросло до 27 Число пострадавших при столкновении автобусов в столице Казахстана достигло 27, сообщает Inform.kz. Отмечается, что в аварии погибли 66-летний водитель одного из автобусов и 26-летняя пассажирка.

10:12 Президент UFC — о Макгрегоре: на месте Конора я бы тоже завершил карьеру Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт с пониманием отнёсся к решению экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора завершить карьеру в ММА.

10:07 «Даллас» выиграл у «Виннипега» в НХЛ, Радулов отдал две результативные передачи «Даллас Старз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сумел победить «Виннипег Джетс».

10:05 В Совфеде осудили намерение США противодействовать российским энергопоставкам в Европу Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT решение палаты представителей конгресса США принять законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

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09:51 Медведев вышел в четвёртый круг турнира в Майами и встретится с Федерером Российский теннисист Даниил Медведев сумел обыграть американца Райлли Опелку в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Майами.

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09:43 Израиль нанёс ответные удары в секторе Газа после ракетных обстрелов Военно-воздушные силы Израиля нанесли ответные удары в секторе Газа после ракетных обстрелов территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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09:27 Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада с целью охраны Крымского моста.

09:19 «Сент-Луис» одержал четвёртую победу подряд в НХЛ В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» на своей площадке переиграл «Вегас Голден Найтс» и одержал четвёртую победу подряд.

09:09 В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21 Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.

09:09 Шайба Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Бостон» в НХЛ В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Бостон Брюинз», а форвард Никита Кучеров вышел на второе место по набранным очкам за сезон среди российских игроков.

08:55 Эксперт оценил законопроект США против энергопоставок России в Европу Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT решение палаты представителей США принять законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

08:34 На выставке в Малайзии представлен новейший Су-57 Глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на выставке в Малайзии представил премьер-министру страны Махатхиру Мохамаду самолёт пятого поколения Су-57.

08:32 В торговом центре в Баку произошёл крупный пожар В Баку в одном из торговых центров произошёл крупный пожар, сообщает издание Report.az. На место прибыли сотрудники МЧС и пожарные.

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08:08 Россияне стали чаще покупать отечественные препараты По данным аналитической компании DSM Group (проводит мониторинг аптечных продаж по всей стране), с начала 2019 года замечен прирост продаж российских препаратов. С соответствующими данными ознакомился RT.

07:56 В Москве 26 марта ожидается до +6 °С В Москве во вторник, 26 марта, ожидается до +6 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

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07:21 Цены на газ для населения России могут вырасти из-за «умных» счётчиков Создание в России интеллектуальной системы учёта газа с применением «умных» счётчиков может увеличить тарифы для населения на 5—10%.

07:05 Опрос: 45% россиян считают Олимпиаду в Сочи событием мирового значения Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, приуроченный к пятилетию проведения Олимпиады в Сочи. С данными ознакомился RT.

06:58 Телеканал «1+1» назвал возможный иск Порошенко давлением на СМИ Украинский телеканал «1+1» обвинил президента Украины Петра Порошенко в давлении на СМИ из-за возможной подачи против редакции иска.

06:44 В ЛНР заявили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что силовики ВСУ в течение суток семь раз обстреляли территорию ЛНР.

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05:58 Глава Мексики призвал Испанию извиниться за уничтожение коренных народов Америки Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI, в котором потребовал от испанской стороны принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершённые во время завоевания континента.