Foreign Policy: немецкие власти не могут эффективно бороться с неонацистским террором

Недавнее убийство немецкого политика Вальтера Любке доказывает, что в Германии есть большие проблемы с противодействием неонацистскому террору, пишет Foreign Policy. Причина заключается в том, что власти и общественное мнение ФРГ долго игнорировали эту проблему, сосредотачиваясь на левом терроре. Кроме того, недавние расследования показали, что в рядах немецких правоохранительных органов действуют целые ячейки сторонников ультраправых идей.

Когда немецкий политик Вальтер Любке был найден застреленным в собственном доме, немецкая полиция и прочие правоохранительные органы практически не сомневались, что убийство было делом рук ультраправого экстремиста, пишет Foreign Policy. По мнению издания, подобное единогласие стало фактическим признанием собственной халатности.

Дело в том, что в 2015 году Любке стал одной из основных целей правых радикалов по всей Германии, после своих высказываний в поддержку строительства лагеря для беженцев в городе Лофельден. В частности, политик заявил, что Германия является страной, основанной на христианских ценностях, частью которых является и благотворительность: «Любой, кто не разделяет эти ценности, любой, кто не согласен, может в любой момент покинуть страну. У каждого немца есть такая возможность». Сразу после этих высказываний Любке получил множество писем с угрозами расправы.

По прошествии времени негодование правых радикалов не утихло, поскольку различные активисты регулярно напоминали общественности о словах, сказанных Любке, отмечает Foreign Policy. Поэтому никого не удивил тот факт, что подозреваемый в убийстве политика Стефан Эрнст имел связи с ультраправыми группировками и в прошлом совершал преступления на почве расизма.

Убийство Любке породило волну разговоров о большом распространении праворадикального терроризма в Германии: министр иностранных дел Хорст Зеехофер признал, что правительству придётся навёрстывать упущенное в борьбе с этим явлением. По мнению некоторых критиков, причина заключается в том, что немецкие власти долго игнорировали проблему праворадикального террора.

Как отмечает журналист Таньев Шульц, в немецком общественном сознании террор в основном ассоциируется с деятельностью левых радикалов, таких как знаменитая Фракция Красной Армии, организовавшая целый ряд политических убийств. Вместе с тем правому террору внимания практически не уделяется, несмотря на то что неонацисты также совершали акты насилия, такие как теракт на Октоберфесте в Мюнхене в 1980 году.

Таким образом, обещание Зеехофера об усиленной борьбе с правым террором вызвало у многих скепсис и сомнения, которые усиливаются на фоне расследований, выявлявших наличие ультраправых ячеек в рядах немецкой полиции. Как сообщает издание, 28 июня появились сведения о том, что организация «Северный крест» использовала полицейские архивы и составила список своих целей из почти 25 тыс. либеральных и левых политиков, а также запасалась оружием. При этом надежда на то, что федеральные власти сумеют предотвратить насилие слаба, считает Foreign Policy, поскольку федеральная служба по защите Конституции Германии не раз обвинялась в соучастии деятельности ультраправых. В частности, недавно бывший глава ведомства Ханс-Йорг Маасен заявлял, что видеоролики, запечатлевшие акты насилия со стороны неонацистов в городе Хемнице в августе 2018 года, являются сфабрикованными.

У Германии давние трудности с предотвращением неонацистского террора, поскольку в рядах немецких органов власти существует значительное сочувствие ультраправым идеалам, подытоживает издание. Разумеется, есть и другие причины: по мнению Таньева Шульца, ситуацию могут исправить специальные курсы перевоспитания. Впрочем, Шульц также отметил, что подобные инициативы могут так и не дойти до целевой аудитории.