Daily Telegraph: жители немецкого города дали «пивной отпор» неонацистам

Ультраправым радикалам, съехавшимся на рок-фестиваль в немецкий город Остриц, не досталось пива, сообщает The Daily Telegrаph, поскольку местные жители скупили весь его запас в рамках акции протеста. По словам организаторов акции, таким образом они хотели показать неонацистам, что в Острице им не рады.

Небольшой немецкий городок Остриц, находящийся на границе с Польшей, был выбран неонацистами в качестве места проведения своего рок-фестиваля «Щит и меч», пишет The Daily Telegraph. На мероприятие съехались ультраправые со всей Германии, что не понравилось местному населению.

В порядке сопротивления нацистам жители Острица скупили всё пиво в городском супермаркете: в общей мере более 200 ящиков. «Всё было запланировано неделю назад. Мы хотели «иссушить» нацистов», — заявил один из организаторов акции Георг Сальдит.

Издание сообщает, что ранее местный суд запретил участникам мероприятия приносить своё собственное пиво: характер фестиваля был признан «агрессивным», поэтому место его проведения провозгласили «безалкогольной зоной». Полиция конфисковала у неонацистов более 4 тыс. литров пива: в поисках алкоголя они отправились в город, и тогда местные жители скупили весь городской запас пива. «Когда нацисты узнали о том, что мы задумали, они начали кричать нам оскорбления», — рассказал Сальдит.

«Я думаю, что протесты гражданского общества вносят свою лепту: нацисты поняли, что в Острице им не рады», — отмечает Михаэль Шлитт, глава Международного центра встреч монастыря Санкт-Мариенталь. Действия жителей Острица одобрил премьер Саксонии Михаэль Кречмер, заявивший, что впечатлён отпором, который местные жители оказали ультраправым.

The Daily Telegraph сообщает, что в международном центре Санкт-Мариенталя остаётся ещё 100 ящиков пива. По словам организаторов акции, его допьют в ходе регулярных семинаров центра.