Le Figaro: парламентарии бьют тревогу — радикальный ислам проник во французские госучреждения

Депутаты Национальной ассамблеи Франции провели расследование, обнаружившее опасную уязвимость французских госучреждений перед радикальным исламом, сообщает Le Figaro. Как выяснили парламентарии, около 1,5 тыс. стоящих на учёте у правоохранителей экстремистов состоят или состояли на общественно значимой службе. При этом расследователи отмечают отсутствие должного контроля за радикализацией настроений в среде полицейских, работников здравоохранения, спортсменов и студентов.

Депутаты Национальной ассамблеи Франции Ерик Диар и Эрик Пуллиа провели масштабное расследование на тему проникновения радикального ислама во французские государственные учреждения, сообщает Le Figaro.

Основой для труда парламентариев послужило наблюдение за ростом радикальных исламистских настроений во Франции в течение десятилетий. Как сообщает газета, на сегодняшний день в картотеку лиц, находящихся под наблюдением в рамках программы по предотвращению терроризма, внесено 21 039 человек, за 10 092 из них ведётся активное наблюдение. При этом более 1500 из этих людей «являются или являлись представителями одной или нескольких профессий, которые можно отнести к «уязвимым» либо из-за природы осуществляемой деятельности (наземный и воздушный транспорт, частные услуги безопасности), либо из-за взаимодействия с людьми».

Если по части работы с радикальными настроениями сотрудников в рядах служб госбезопасности и в правоохранительных органах доклад парламентариев рисует картину, внушающую оптимизм, то с муниципальными полицейскими службами и частными охранными предприятиями дело обстоит иначе. Как отмечают авторы исследования, контроль в этих структурах менее строгий, несмотря на то что сотрудники отвечают за безопасность и могут носить оружие.

«Здесь необходима бдительность, тем более грядёт найм тысяч сотрудников частных служб безопасности в преддверии парижских Олимпийских игр 2024 года», — говорится в документе. Парламентарии предлагают усилить контроль и создать «инспекционный корпус» для муниципальной полиции.

Авторы доклада также констатировали отсутствие развитой политики предотвращения и выявления экстремистских настроений внутри служб здравоохранения. Парламентарии предлагают создать в этих ведомствах специальные должности «референтов по радикализации», которые способствовали бы передаче информации о радикальных настроениях сотрудников или пользователей услуг.

В докладе также приводится свидетельство префекта парижской полиции Мишеля Дельпуэша, который сетует на отсутствие какого-либо протокола взаимодействия разведывательного управления префектуры полиции Парижа с представителями университетов. По его словам, в университетской среде наблюдается некоторая «нерешительность» в отношении оповещения полиции об экстремистских настроениях — до сих пор ни одного сигнала от парижских вузов в разведуправление не поступало.

Особое внимание авторы доклада уделили экстремистским настроениям в спортивной среде, где радикальный исламизм склонен проявляться в различных формах — от коллективных молитв в раздевалках (в том числе во время соревнований) до требований употребления исключительно халяльной пищи и ношения кальсон в душе. Нередки случаи, когда спортсмены отказываются кланяться перед противником, аргументируя это тем, что склоняются лишь перед Аллахом. Кроме того, в ходе спортивных состязаний и тренировок распространяется практика ношения длинных леггинсов, хиджабов и паранджи с позволения руководства спортивных федераций, несмотря на наличие нормативных актов, запрещающих эту практику. Некоторые спортивные клубы не допускают к тренировкам женщин или не позволяют им тренироваться в одно время с мужчинами. «Федерация боевых искусств даже попросила своего технического директора принимать во внимание религиозные праздники при составлении графика соревнований», — отмечают авторы доклада.

Как отмечают парламентарии, в тренерской среде радикальные настроения особенно опасны, учитывая влияние, которое руководители секций способны оказывать на молодое поколение. По словам депутатов, особо подвержены этой проблеме боевые и силовые виды спорта, футбол и спортивная стрельба.