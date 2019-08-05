Le Parisien: демократы обвиняют «расиста» Трампа в разжигании межнациональных конфликтов

После потрясших Соединённые Штаты массовых расстрелов в Техасе и Огайо демократы призвали бороться с «внутренним терроризмом», который подкрепляется «расисткой» политикой президента Дональда Трампа, пишет Le Parisien. Оппозиционеры также возобновили свои призывы к введению ограничений на владение огнестрельным оружием, чтобы остановить волну насилия.

Два нападения на этих выходных возродили вечный спор демократов и республиканцев по поводу права на ношение оружия, сообщает Le Parisien.

Как рассказывает издание, всё происходящее очень напоминало дежавю: в субботу республиканцы, выступающие за конституционное право на владение огнестрельным оружием, принесли свои стандартные соболезнования семьям погибших в Техасе и Огайо.

«Да благословит Бог жителей Техаса» — так отреагировал в Twitter на стрельбу президент Дональд Трамп, который баллотируется на второй президентский срок. Губернатор Техаса считает, что перед тем, как разжигать политические дебаты, лучше сконцентрироваться на памяти погибших. Для него, как и для многих правых, насилие является прежде всего проблемой «психического здоровья» нападавших.

С другой стороны, отмечает французская газета, подавляющее большинство кандидатов на праймериз среди демократов один за другим раскритиковали насилие с применением огнестрельного оружия. «Весь мир смотрит на США и задаётся вопросом, что происходит», — сетует Берни Сандерс, сенатор из Вермонта. Он нападает на влиятельное лобби Национальной стрелковой организации (NRA) и осуждает республиканцев, «который предпочитают угодить NRA вместо того, чтобы прислушаться к большинству американцев».

Ещё дальше зашёл фаворит предвыборной гонки Джо Байден: он заявил, что «настало время действовать и остановить эту эпидемию», победив производителей оружия. Однако автор статьи сомневается, что Байден на это осмелится и найдёт достаточно средств: занимая пост заместителя президента в течение восьми лет, он так и не смог остановить бедствие. Оппозиция возмущена недостаточным контролем за оружием, которое таким образом может попасть в плохие руки, и добивается введения запрета на автоматы.

Из всех 24 кандидатов от Демократической партии больше всего выделялся Бето О’Рурк. Хотя бывший мэр Эль-Пасо занимает последние строчки в опросах, после стрельбы в своём городе он был вынужден прервать рабочую поездку и вернуться домой. Теперь его можно увидеть на всех экранах: со слезами на глазах он сдавленным голосом заявляет, что произошедшая бойня разбила «всякую иллюзию, что необходимые изменения произойдут сами собой».

Как предполагает издание, в Эль-Пасо стрельба впервые была сознательно направлена против эмигрантов из Латинской Америки. Демократы осудили «внутренний терроризм»: по словам многих высокопоставленных чиновников, он подпитывается риторикой хозяина Белого дома. Так, Бето О’Рурк назвал президента «расистом», который «поощряет распространение расизма». По его словам, за последние три года возросло количество преступлений на почве ненависти, в то время как сам глава государства считает мексиканцев «ворами и преступниками».