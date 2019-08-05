Le Parisien: демократы обвиняют «расиста» Трампа в разжигании межнациональных конфликтов
Два нападения на этих выходных возродили вечный спор демократов и республиканцев по поводу права на ношение оружия, сообщает Le Parisien.
Два нападения на этих выходных возродили вечный спор демократов и республиканцев по поводу права на ношение оружия, сообщает Le Parisien.
Футбольный клуб «Ливерпуль» объявил о трансфере бывшего вратаря «Вест Хэма» Адриана.
Министр обороны России Сергей Шойгу направил своего заместителя Дмитрия Булгакова к горящему складу боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов пошутил над форвардом петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой после очного матча, который состоялся в рамка четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Число пострадавших в результате взрывов на складе на территории воинской части под Ачинском в Красноярском крае достигло семи, двое из них — военнослужащие.
Пресс-служба правительства ФРГ прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что он написал текст Минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Сергей Паршивлюк, защитник московского «Динамо», который ранее выступал за столичный «Спартак», поделился мнением об игре новичка красно-белых — немецкого хавбека Андре Шюррле.
Россия не может игнорировать положение дел после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и довольствоваться декларациями о миролюбии со стороны Вашингтона и его союзников, считает российский лидер Владимир Путин.
Президент США Дональд Трамп заявил, что на СМИ лежит большая ответственность за безопасность в стране.
В Красноярском крае проходит эвакуация около тысячи человек из населённых пунктов вблизи складов на территории воинской части в Ачинском районе, где произошли взрыв боеприпасов и пожар.
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о переговорах по поводу перехода полузащитника команды Кристиана Нобоа в «Сочи».
Эдди Хирн, являющийся представителем бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе по четырём версиям Энтони Джошуа, рассказал о вариантах места проведения матча-реванша с нынешним обладателем пояса Энди Руисом.
Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Фёдоров заявил, что не считает целесообразным снятие блокировки с российских социальных сетей, так как их «контент негативно влияет на украинцев».
Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал снижение курса юаня.
Очевидцы рассказали в разговоре с RT о пожаре и взрывах, которые произошли на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края.
В Общественной наблюдательной комиссии обеспокоены ростом количества конфликтов между футбольными болельщиками и сотрудниками правоохранительных органов.
В Ачинском районе Красноярского края в связи со взрывами на территории склада боеприпасов эвакуируют жителей населённых пунктов Новый Улуй и Каменка.
Депутат от партии «Слуга народа» Богдан Яременко заявил, что задача украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — продвижение интересов Украины, а не исключение из организации России.
В результате взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края пострадали четыре человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональное отделение центра медицины катастроф.
Капитан клуба Высшей американской лиги (MLS) «Филадельфия Юнион» Алехандро Бедойя после забитого гола в матче с «Ди-Си Юнайтед» призвал конгресс США остановить насилие с применением оружия.
Народный банк Китая 5 августа понизил курс жэньминьби (официальное название валюты Китая) на 229 базисных пунктов — до отметки 6,9225 юаня за доллар.
В Центральном военном округе России сообщили, что на территории одного из складов округа в Красноярском крае произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.
По итогам жеребьёвки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский «Спартак» узнал потенциальных соперников.
Американский лидер Дональд Трамп заявил в своём Twitter о необходимости принять закон, требующий предварительную проверку данных при покупке оружия.
Причиной пожара на артиллерийском складе воинской части в Ачинском районе Красноярского края, по предварительным данным, стал подрыв снаряда. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан вернулся в «Кальяри», за который выступал на раннем этапе своей карьеры.
Администрация города Ачинска в Красноярском крае призвала жителей сохранять спокойствие и не ездить в сторону воинской части в деревне Каменка, где слышны взрывы снарядов.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что выход Великобритании из ЕС не скажется на её положении в НАТО.
Очевидец рассказал RT о пожаре и взрывах, которые произошли на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края.
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе футболиста сборной Англии Харри Магуайра.
После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило факт возбуждения уголовного дела после заявления главы офиса президента страны Андрея Богдана о предложенной ему взятке. Об этом говорится в сообщении на странице НАБУ в Facebook.
Бывший футболист Александр Самедов, летом объявивший о завершении профессиональной карьеры, посетит матч 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и «Спартаком».
В Общественной палате (ОП) России предложили создать цифровые профили водителей такси для безопасности пассажиров.
Пожар и взрыв произошли на территории воинской части в Красноярском крае, на место инцидента направлены автобусы для эвакуации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Единой дежурной диспетчерской службы Ачинского района.
Вице-президент «Монако» Олег Петров считает, заявил, что клуб не планирует продажу российского полузащитника Александра Головина.
Украинский лидер Владимир Зеленский 7—8 августа будет находиться с визитом в Турции, где проведёт встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Китайская компания Dongfeng Motor начала продажи своего нового кроссовера DFM 580 на российском рынке.
Пресненский районный суд Москвы арестовал Сергея Абаничева и Даниила Конона — ещё двух фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, возбуждённого после несогласованной акции в российской столице 27 июля.
В Санкт-Петербурге задержан 25-летний болельщик, который подозревается в нападении на заместителя командира оперативного батальона ОМОНа во время матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».
Руководитель Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар прокомментировал исследование Роспотребнадзора, согласно которому были обнаружены нарушения обязательных требований в партиях минеральной воды.
Пресс-служба банка «Открытие» заявила, что информация СМИ об утечке данных клиентов входящего в состав этой финансовой организации «Бинбанка» не соответствует действительности.
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании шестерых сталкеров, пытавшихся попасть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС.
На встречу третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между швейцарским «Туном» и московским «Спартаком» назначена бригада судей из Боснии во главе с Ирфаном Пельто.
Сбербанк снижает ставки по основной линейке ипотечных продуктов с 6 августа. Об этом заявили в пресс-службе банка.
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что не видит оснований для пересмотра российской военной доктрины после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что по состоянию на 1 августа на полуострове с начала года отдохнули более 4 млн туристов. Об этом сообщает «Крыминформ».
Народный артист России и известный поклонник «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал появление баннера на фан-секторе команды, который, предположительно, был адресован темнокожему новичку команды Малкому.
Спасатели МЧС Киргизии в Ошской области обнаружили тело альпиниста из России, переставшего выходить на связь несколько дней назад.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление Минфина США о том, что новый пакет санкций в связи с делом об отравлении в Солсбери вступит в силу 26 августа.