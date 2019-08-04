CNN: второй массовой расстрел в США за последние 24 часа — на этот раз в Огайо

В результате стрельбы по прохожим в Огайо погибли 9 и были ранены 16 человек, сообщает CNN. Ведущие телеканала отмечают, что новое нападение произошло всего спустя 15 часов после расстрела людей в торговом центре Эль-Пасо, штат Техас.

ВИКТОР БЛЭКВЕЛЛ, ведущий CNN: Доброе утро. Мы начинаем новый день на час раньше. С вами Виктор Блэквелл. Я нахожусь в Эль-Пасо, штат Техас, рядом с огромным местом преступления, где было убито 20 и ранено 26 человек. Здесь происходит множество событий, расследование только начинается. Но произошло ещё один массовый расстрел. Вам слово, Кристи.

КРИСТИ ПОЛ, ведущая CNN: Да, с вами Кристи Пол. Спасибо, Виктор. Мы ложились спать с новостью о гибели 20 человек в Эль-Пасо. Вы просыпайтесь сейчас, и я с большим сожалением сообщаю вам, что ещё девять человек были убиты во втором массовом расстреле, в этот раз в городе Дейтон, штат Огайо.

Я прошу вас обратить внимание: в результате двух этих стрельб погибли 29 человек, 42 человека получили ранения. С разницей всего в 15 часов произошло два массовых расстрела.

Мы вернёмся к вам через несколько минут с подробностями о том, что происходит в Дейтоне прямо сейчас. Ранее заместитель местного шефа полиции рассказал нам последние подробности об этой ночной стрельбе.

МЭТТ КАРПЕР, заместитель шефа полиции города Дейтон: Я лейтенант Мэтт Карпер, заместитель шефа полиции и помощник директора полицейского департамента Дейтона. В начале второго часа ночи произошла стрельба в районе Орегон, центральной части города, на пятой восточной улице.

Мы знаем, что стрелок действовал в одиночку, и количество его жертв было большим. В настоящий момент стрелок мёртв. Он умер из-за огнестрельных ран, полученных от прибывших на место полицейских. Девять пострадавших умерли. Кроме того, ещё 16 пострадавших были госпитализированы, их состояние неизвестно.

Сейчас мы устанавливаем личность подозреваемого, его возможные мотивы. Пока мы этого не знаем. Подозреваемый использовал длинноствольное многозарядное оружие.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 04 августа 2019 года.