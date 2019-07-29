CNN: убиты трое, ранены 11— неизвестные устроили стрельбу на фестивале чеснока в Калифорнии

Мы следим за срочной новостью из американского штата Калифорния, где произошла стрельба в людном месте. Я Джордж Хауэлл.

РОЗМЭРИ ЧЁРЧ, ведущая CNN: Я Розмэри Чёрч. И вот что нам известно на данный момент. Как минимум три человека были убиты, 11 — ранены после того, как стрелок открыл огонь на фестивале чеснока в городе Гилрой. Полиция заявляет, что они ликвидировали стрелка.

Всё это произошло в городе Гилрой к югу от Сан-Франциско. Фестиваль чеснока — это популярное мероприятие, посвящённое еде и музыке. На него съезжаются десятки тысяч человек.

Источник в правоохранительных органах заявляет, что в их руках находится огнестрельное оружие и боеприпасы к винтовке. Они также говорят о том, что у стрелка, возможно, был сообщник. Было опубликовано видео, на котором видно, как люди бегут, пытаясь сбежать и делая всё возможное, чтобы оказаться в безопасности. И вы скоро увидите и послушаете некоторые из этих записей. Перед тем как вы их посмотрите, мы хотели бы вас предупредить, что это тревожные кадры.

ГОЛОС ЖЕНЩИНЫ: Что происходит? Что происходит? Там стреляют? Что происходит? Там стреляют. Кто устроил стрельбу на фестивале чеснока в Гилрой?

Местные чиновники ранее провели пресс-конференцию. Они рассказали, что им на данный момент известно. Вот что мы услышали от шефа полиции города Гилрой. Давайте послушаем.

СКОТ СМИТИ, шеф полиции города Гилрой: Всё это началось сегодня вечером в районе 17:41. Поступали сообщения о стрельбе в северной части той территории, на которой проходит фестиваль чеснока. Наши офицеры находились в этой зоне и вступили в перестрелку с подозреваемым менее чем через минуту. Подозреваемый был застрелен.

По всей видимости, они проникли на фестиваль через ручей, который граничит с местом для парковки. И они использовали некий инструмент, чтобы прорезать дыру в заборе и иметь возможность пройти через защитные ограждения. Именно так они проникли на территорию, где проводился фестиваль. У нас есть один подозреваемый. Нам известно, что он мёртв. У нас есть несколько свидетелей, которые сообщают о том, что, возможно, был второй подозреваемый. Но мы не знаем, участвовал ли этот подозреваемый в стрельбе или же он выполнял вспомогательную роль для того человека, о которым мы сообщили.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 29 июля 2019 года.