Welt: 19-летний антисемит устроил стрельбу в американской синагоге

19-летний мужчина устроил стрельбу в синагоге в американском штате Калифорния, сообщает Welt. До того, как у него заклинило оружие, он успел убить одну женщину и ранить ещё троих людей, среди которых был и раввин общины. На данный момент злоумышленник задержан. В интернете он разместил манифест, в котором восхваляет новозеландского стрелка, напавшего на мечеть, и питтсбургского террориста, расстрелявшего прихожан в синагоге.
В результате нападения на синагогу в американском штате Калифорния был убит один человек, трое ранены. После происшествия полиции удалось задержать предполагаемого преступника. Теперь следователи изучают манифест, который 19-летний мужчина опубликовал в социальной сети. Один из возможных мотивов преступления — антисемитизм. С подробностями Себастьян Хонекамп.
Около ста верующих праздновали в синагоге в городе Пауэй последний день еврейской пасхи, пока молодой человек не ворвался в молитвенный дом и не начал стрелять. Как сообщает полиция, у него заклинило оружие, иначе жертв среди молившихся было бы гораздо больше. Далеко предполагаемому стрелку убежать не удалось. Его поймали и взяли под стражу.
УИЛЬЯМ ГОР, шериф округа Сан-Диего:Мы смогли установить личность подозреваемого. Его зовут Джон Т. Эрнест. Ему 19 лет. Он из Сан-Диего. Насколько мы знаем, у него не было судимостей.
Стрельба случилась в маленьком американском городе Пауэй, находящемся недалеко от Сан-Диего в штате Калифорния. В результате нападения погибла женщина, трое были ранены, среди них и раввин общины. Власти исходят из того, что это был умышленный теракт.
УИЛЬЯМ ГОР:Мы изучаем улики, как, например, сообщения в социальных сетях, и проверяем подлинность опубликованного в интернете манифеста.
В нём Эрнест восхвалял других стрелков, в том числе террориста, напавшего на мечеть в новозеландском городе Крайстчёрч, а также праворадикала, который ровно шесть месяцев назад устроил стрельбу в синагоге в Питтсбурге.
Президент США Трамп осудил теракт во время своего выступления перед сторонниками в Висконсине. Вечер он выразил своё соболезнование жертвам этой ужасной трагедии.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США:Америка поддерживает еврейскую общину. Ненависть и антисемитизм нужно победить.
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