Welt: 19-летний антисемит устроил стрельбу в американской синагоге

10:32 ГПУ расследует давление Порошенко на судей по делу «Приватбанка» Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование по возможному давлению президента Петра Порошенко на судей по делу «Приватбанка». Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

10:32 Белоруссия ввела ограничения на ввоз птицы со Ставрополья Белорусская сторона ввела ограничения на ввоз птицы из Ставропольского края России в связи с регистрацией случаев заболевания восприимчивых видов животных болезнью Ньюкасла.

10:27 Шарапова опустилась на семь мест в рейтинге WTA Российская теннисистка Мария Шарапова опустилась на семь позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

10:21 Эксперт прокомментировал отмену визита Помпео в Москву Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT решение госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео отменить визит в Москву.

10:13 Фигуристка Медведева о жизни в Канаде: пытаюсь оставаться россиянкой Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своей жизни в Канаде.

10:09 В МИД России назвали дату прибытия Помпео в Сочи Государственный секретарь США Майк Помпео прибудет в Сочи 14 мая и проведёт переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова.

10:02 Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов в понедельник, 13 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

09:59 Бондарь стал вторым на этапе Мировой серии по прыжкам в воду в Казани Россиянин Александр Бондарь завоевал серебро в прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии в Казани.

09:57 Источник: опознаны тела всех погибших при катастрофе в Шереметьеве Тела всех погибших в результате возгорания самолёта Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево опознаны. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

09:53 Отряд кораблей Северного флота вошёл в Норвежское море В Норвежское море вошёл отряд кораблей Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём «Североморск», направляющийся в пункт базирования. Об этом информирует пресс-служба флота.

09:45 США выделят $2,5 млн на поддержку выборов в Киргизии США выделят $2,5 млн на поддержку парламентских выборов в Киргизии, которые состоятся в 2020 году. Грант организации, с текстом которого ознакомился RT, выделяет Агентство США по международному развитию (USAID).

09:42 Гол Телегина включён в тройку лучших шайб третьего игрового дня ЧМ по хоккею Шайба нападающего сборной России по хоккею Ивана Телегина включена в топ-3 лучших голов третьего игрового дня на чемпионате мира в Словакии.

09:40 Могерини подтвердила визит Помпео в Брюссель для встречи по Ирану Госсекретарь США Майк Помпео прибывает с кратким незапланированным визитом в Брюссель в понедельник, 13 мая, для переговоров с Евросоюзом по Ирану. Эту информацию подтвердила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

09:27 Медики рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Чистоозёрном Пострадавшие в результате взрыва газа в посёлке Чистоозёрном Ростовской области находятся в стабильном состоянии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя больницы.

09:27 Российский дзюдоист завоевал серебро на этапе Большого шлема в Азербайджане Россиянин Казбек Занкишиев занял второе место в весовой категории до 100 кг на этапе Большого шлема по дзюдо в Баку.

09:20 Эксперт оценил слова экс-главы ООС о возвращении Донбасса за сутки Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление бывшего командующего операцией объединённых сил (ООС) Украины Сергея Наева о том, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.

09:18 Хачанов сохранил 13-е место в рейтинге АТР Российский теннисист Карен Хачанов остался на 13-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

09:10 Аксёнов оценил возможность изменения отношения Киева к Крыму Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью газете «Известия» оценил вероятность изменения отношения Украины к полуострову после прихода к власти в этой стране Владимира Зеленского.

09:03 Бросок Леонарда с сиреной принёс «Торонто» победу в серии плей-офф НБА с «Филадельфией» «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Филадельфия Сиксерс» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

08:59 SSJ-100 не вылетел из Краснодара по техническим причинам Самолёт Sukhoi Superjet 100, который должен был вылететь в ночь на понедельник, 13 мая, из Краснодара в Челябинск, остался в аэропорту по техническим причинам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании «Азимут».

08:50 В Якутске следователи проводят обыск в кабинете вице-мэра Следователи организовали обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Фёдорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги.

08:35 В Москве водитель обстрелял автобус из пневматического пистолета Водитель легкового автомобиля в Москве открыл стрельбу из пневматического пистолета по автобусу, подозреваемый задержан. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

08:25 Число жертв циклона «Фани» в Индии увеличилось до 64 Более 60 человек погибли из-за мощного циклона «Фани», который обрушился на индийский штат Орисса, передаёт агентство ANI.

08:14 В МИД Палестины заявили о планах провести встречу Аббаса и Путина Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики в интервью ТАСС заявил, что рассчитывает на проведение двусторонней встречи президентов Палестины и России Махмуда Аббаса и Владимира Путина в июне в Душанбе.

08:06 Цена на нефть марки Brent растёт Мировые цены на нефть торгуются разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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07:30 В Роструде напомнили о следующих длинных выходных В ноябре россиян ждут следующие в 2019 году продолжительные выходные. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.

07:14 WSJ: Саудовская Аравия и Египет убедили Трампа изменить политику в Ливии Лидеры Саудовской Аравии и Египта убедили президента США Дональда Трампа изменить политику Вашингтона в Ливии.

07:00 Россияне стали чаще сталкиваться с угрозами безопасности в интернете За последний год россияне стали чаще сталкиваться с различными угрозами информационной безопасности. Об этом свидетельствуют результаты проведённого Аналитическим центром НАФИ исследования, с которыми ознакомился RT.

06:45 Летевший в Самару из Москвы SSJ-100 вернулся в Шереметьево Самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт вылета. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные портала Flightradar.

06:30 Помпео отменил визит в Москву Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео отменил визит в Москву. При этом глава Госдепартамента США по-прежнему планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

06:14 Президент Австрии оценил российско-австрийские отношения Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в интервью ТАСС назвал традиционно хорошими российско-австрийские отношения.

05:59 Приморские поисковики восстановили советский штурмовик Ил-2 Члены приморского поискового объединения «Авиапоиск», используя детали от найденных в разных регионах России самолётов, восстановили штурмовик времён Великой Отечественной войны Ил-2. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

05:44 Сроки запуска второго спутника «Обзор-Р» определят после 2021 года Генеральный директор производителя спутников ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что сроки запуска второго спутника «Обзор-Р» могут быть определены не раньше, чем закончатся лётные испытания первого такого аппарата, то есть после 2021 года.

05:29 В Приморье назвали возможные сроки выпуска косаток из «китовой тюрьмы» В администрации Приморского края сообщили, что косатки могут быть выпущены из «китовой тюрьмы» в дикую природу в течение одного-двух месяцев.

05:13 Опрос показал, что 85% россиян нравится их работа Опрос ВЦИОМ, посвящённый мотивации к труду, показал, что 85% россиян скорее нравится их работа, чем нет. Об этом информирует РБК со ссылкой на данные исследования.

04:55 Во Франции осудили «антироссийскую и пронатовскую истерию» Глава левой партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что в Европарламент следует выбрать депутатов, которые «не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии», передаёт Le Figaro.

04:37 Депутат Рады заявил, что гордится Зеленским Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что гордится избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

04:19 Избирком Литвы обработал 95% бюллетеней на выборах президента Главная избирательная комиссия Литвы обработала 95% бюллетеней на выборах президента. Об этом информирует РИА Новости.

04:04 Источник сообщил о начале изготовления корпуса «Федерации» Российские предприятия начали изготовление первого экземпляра космического корабля нового поколения «Федерация». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

03:47 Россия проведёт наблюдательный полёт над Боснией и Герцеговиной Группа российских инспекторов планирует в мае совершить наблюдательный полёт на самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Боснии и Герцеговины в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Об этом информирует газета Вооружённых сил России «Красная звезда».

03:30 Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ в 2018 году Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

03:16 Главы МИД Британии, Франции и ФРГ обсудят 13 мая ответ на шаги Ирана по СВПД Глава МИД Великобритании Джереми Хант намерен в ходе встречи со своими коллегами из Франции и Германии, а также с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини обсудить в Брюсселе заявление Ирана о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД).

03:01 Аксёнов заявил, что украинцы посещают Крым чаще других иностранцев Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью газете «Известия» сообщил, что среди иностранцев, приезжающих в Крым, большинство — украинцы.

02:46 Генсек ССАГПЗ осудил диверсии против грузовых судов в акватории ОАЭ Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил диверсии против четырёх коммерческих грузовых судов вблизи территориальных вод ОАЭ в Оманском заливе на восток от эмирата Фуджейра.

02:31 Германия и Латвия проведут наблюдательный полёт над Россией Германия и Латвия проведут наблюдательный полёт на шведском самолёте наблюдения СААБ-340 над территорией России в рамках реализации международного Договора по открытому небу.

02:15 Мостранспорт призвал 13 мая перемещаться по городу без автомобиля Московский транспорт предупреждает водителей в столице о непогоде в понедельник, 13 мая, в связи с чем призывает перемещаться по городу без машины.

01:57 Египет осудил диверсии против грузовых судов в акватории ОАЭ Египет осудил диверсии против четырёх коммерческих грузовых судов вблизи территориальных вод ОАЭ в Оманском заливе восточнее эмирата Фуджейра.