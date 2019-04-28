Welt (TV)

Welt: 19-летний антисемит устроил стрельбу в американской синагоге

Материал представлен в переводе ИноТВ
19-летний мужчина устроил стрельбу в синагоге в американском штате Калифорния, сообщает Welt. До того, как у него заклинило оружие, он успел убить одну женщину и ранить ещё троих людей, среди которых был и раввин общины. На данный момент злоумышленник задержан. В интернете он разместил манифест, в котором восхваляет новозеландского стрелка, напавшего на мечеть, и питтсбургского террориста, расстрелявшего прихожан в синагоге.

В результате нападения на синагогу в американском штате Калифорния был убит один человек, трое ранены. После происшествия полиции удалось задержать предполагаемого преступника. Теперь следователи изучают манифест, который 19-летний мужчина опубликовал в социальной сети. Один из возможных мотивов преступления — антисемитизм. С подробностями Себастьян Хонекамп.

Около ста верующих праздновали в синагоге в городе Пауэй последний день еврейской пасхи, пока молодой человек не ворвался в молитвенный дом и не начал стрелять. Как сообщает полиция, у него заклинило оружие, иначе жертв среди молившихся было бы гораздо больше. Далеко предполагаемому стрелку убежать не удалось. Его поймали и взяли под стражу.

УИЛЬЯМ ГОР, шериф округа Сан-Диего: Мы смогли установить личность подозреваемого. Его зовут Джон Т. Эрнест. Ему 19 лет. Он из Сан-Диего. Насколько мы знаем, у него не было судимостей.

Стрельба случилась в маленьком американском городе Пауэй, находящемся недалеко от Сан-Диего в штате Калифорния. В результате нападения погибла женщина, трое были ранены, среди них и раввин общины. Власти исходят из того, что это был умышленный теракт.

УИЛЬЯМ ГОР: Мы изучаем улики, как, например, сообщения в социальных сетях, и проверяем подлинность опубликованного в интернете манифеста. 

В нём Эрнест восхвалял других стрелков, в том числе террориста, напавшего на мечеть в новозеландском городе Крайстчёрч, а также праворадикала, который ровно шесть месяцев назад устроил стрельбу в синагоге в Питтсбурге.

Президент США Трамп осудил теракт во время своего выступления перед сторонниками в Висконсине. Вечер он выразил своё соболезнование жертвам этой ужасной трагедии.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Америка поддерживает еврейскую общину. Ненависть и антисемитизм нужно победить.

В последнее время в США участились преступление на почве ненависти к евреям. По информации организации, которая занимается вопросами антисемитизма в США, за прошедший год число подобных инцидентов увеличилось на 57%.

Дата выхода в эфир 28 апреля 2019 года

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Welt (TV) Германия Европа
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