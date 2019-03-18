SRF: власти Новой Зеландии ужесточат законы об оружии

Никогда ещё Новой Зеландии не приходилось переживать нечто подобное в мирные времена: «самый кровавый акт насилия» — теракты в двух мечетях Крайстчёрча — унёс жизни 49 человек, передаёт SRF. Главный подозреваемый уже предстал перед судом, и теперь в стране полным ходом обсуждается ужесточение законов об оружии, отмечает корреспондент швейцарского телеканала.

После терактов в двух мечетях в Крайстчёрче в Новой Зеландии до сих пор царят шок и отчаяние. Расследование кровавого преступления продолжается. Главный подозреваемый предстал перед судом, и в стране обсуждают ужесточение закона об оружии. Население тем временем выражает сочувствие родным и близким погибших.

«Мы едины» — таково послание молодой новозеландки родным и близким погибших посреди моря цветов. Крайстчёрч отдаёт дань памяти жертвам теракта.

В свою очередь, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн встретилась в субботу в Крайстчёрче с представителями мусульманской религиозной общины, чтобы вместе с ними помянуть погибших.

ДЖАСИНДА АРДЕРН, премьер-министр Новой Зеландии: Мы ценим Новую Зеландию за присущее ей единство и многообразие. В качестве премьер-министра я считаю своей персональной миссией защищать эти ценности, пока я имею честь занимать эту должность.

В субботу предполагаемый преступник, 28-летний австралиец правоэкстремистских взглядов, предстал перед судом, где ему было предъявлено обвинение в одном убийстве. По словам окружного судьи, новые обвинения не заставят себя долго ждать.

В Данидине полиция провела обыск в доме предполагаемого преступника. Как стало известно, оружие, которое он использовал в ходе теракта, было приобретено легально, в том числе две полуавтоматические винтовки. До совершения преступления он никогда не попадал в поле зрения властей, заявила премьер-министр.

ДЖАСИНДА АРДЕРН: В настоящий момент выясняется, почему была выдана лицензия на оружие и как это оружие оказалось у преступника. Однако уже сейчас я могу заверить вас в одном — наши законы об оружии изменятся.

На следующий день после теракта 49 могил вырыли в Крайстчёрче. Именно столько жизней унёс самый кровавый акт насилия, ведь никогда ещё Новой Зеландии не приходилось переживать нечто подобное в мирные времена.

Дата выхода в эфир 16 марта 2019 года.