TVNZ 1 NEWS: сегодня мечеть в Крайстчёрче перестала быть безопасным убежищем

Многие прихожане мечети Аль-Нур в новозеландском Крайстчёрче — иммигранты, которые находили в этом тихом месте «безопасное убежище», передаёт TVNZ 1 NEWS. Местные жители утверждают, что организаторы нападения на мечеть знали, что в пятницу там будет максимально многолюдно, а также публиковали угрозы на сайте местной мусульманской общины, которые полиция проигнорировала.

Конечно, очень важный вопрос, почему целью стала именно мечеть. Это место имеет большое значение для мусульманскй общины города Крайстчёрч. И сегодня люди пришли в мечеть, воспользовавшись своим правом на свободу вероисповедания. Большинство из них только недавно приехали в Новую Зеландию. Эти люди были уверены, что пришли в одно из самых безопасных мест в мире. С репортажем Кэролин Робинсон.

Мечеть Аль-Нур — самая большая мечеть в Крайстчёрче и одна из самых старых в Новой Зеландии. До сегодняшнего дня многие люди находили там безопасное убежище, в том числе и многочисленные беженцы, живущие в Крайстчёрче.

На сайте TripAdvisor мечеть Аль-Нур описывается как «тихое место, излучающее любовь и душевную теплоту». Сегодня здесь не было тихо.

ЖИТЕЛЬ КРАЙСТЧЁРЧ: Они шли один за другим. Я видел уже много людей, которые рассказывают: «Бах-бах-бах, небольшие паузы, потом опять бах-бах-бах». Выстрелы продолжались где-то десять минут.

ЖИТЕЛЬ КРАЙСТЧЁРЧ: Были слышны крики: «Помогите-помогите». Я услышал: «Помогите!» Там была стена, и я через неё перелез. Стена была высокая.

Эти кадры были сняты не сегодня. По пятницам в мечеть приходит больше всего верующих.

ЖИТЕЛЬНИЦА КРАЙСТЧЁРЧ: По пятницам на молитву собирается вся община. Так что известно, что в этот день в мечети наверняка будет максимальное количество человек.

Похоже, что предупреждение о страшной атаке было, но на него не обратили внимание.

ЖИТЕЛЬНИЦА КРАЙСТЧЁРЧ: Как я понимаю — сама я этого не видела, — на странице общины в Facebook появлялось какое-то сообщение, что сегодня будет атака в Крастчёрче. И я знаю, что полиции передавали эту информацию.

Премьер-министр Джасинда Ардерн уже назвала нападение на мечеть «одним из самых тёмных дней» для Новой Зеландии.

ДЖАСИНДА АРДЕРН, премьер-министр Новой Зеландии: Многие из тех, кого напрямую затронула эта атака, возможно, иммигрировали в Новую Зеландию. Возможно, некоторые приехали сюда в качестве беженцев. Они решили сделать Новую Зеландию своим домом. Она и есть их дом. Они и есть мы. В Новой Зеландии нет места подобным актам беспрецедентной и выходящей за все рамки жестокости.

Но сегодня акт немыслимой жестокости всё же состоялся. И из всех возможных мест это произошло в Крайстчёрче — городе, который уже так много пережил.

ЖИТЕЛЬНИЦА КРАЙСТЧЁРЧ: Большинство людей в нашей общине знакомы с теми, кто сегодня был в мечети.

Сегодня днём в новозеландском разделе Википедии появилась новая страница. «Стрельба в мечети Крастчёрча».

Дата выхода в эфир 15 марта 2019 года.