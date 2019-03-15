CNN: премьер Новой Зеландии назвала атаки на мечети попыткой подорвать ценности её страны

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила, что жертвами нападений на две мечети в городе Крайстчёрч по меньшей мере 40 человек, а 20 прихожан находятся в тяжёлом состоянии. По словам главы правительства, эти атаки являются нападением на всё, что дорого её народу, передаёт CNN.

Срочная новость с последней информацией из новозеландского города Крайстчёрч, где массовый расстрел людей в двух мечетях привёл к огромному количеству жертв. Буквально только что премьер-министр этой страны подтвердила, что в результате этих двух атак, одна из которых произошла в мечети на Динс-авеню в одной части города, другая — в мечети на Линвуд-авеню, погибли как минимум 40 человек. По меньшей мере ещё 20 человек получили серьёзные ранения.

Премьер-министр Новой Зеландии также заявила, что три человека были арестованы в связи с этими нападениями, но полиция предупреждает, что на свободе всё ещё могут оставаться другие злоумышленники и что опасность пока остаётся, причём она может исходить в том числе и от машин, начинённых самодельными взрывными устройствами.

На одном из стрелков, предположительно, была видеокамера, и он вёл прямую трансляцию происходящего. Социальные сети удалили эту трансляцию. По некоторой информации, один из нападавших опубликовал длинный антииммигрантский манифест, в котором этот человек приводит какие-то свои объяснения.

Автобус, в котором находилась команда Бангладеша по крикету, остановилась у одной из мечетей во время стрельбы. Сейчас вы видите видео, на котором они уходят с места происшествия целые и невредимые.

Премьер-министр Новой Зеландии выступала всего несколько мгновений назад и сообщила подробности об этом нападении. Она также осудила случившееся, назвав произошедшее нападением на всё то, что дорого народу Новой Зеландии. Вот отрывок её выступления.

ДЖАСИНДА АРДЕРН, премьер-министр Новой Зеландии: Мы в мыслях и в молитвах со всеми пострадавшими сегодня. Крайстчёрч был для погибших домом. Многие из них не родились здесь. Более того, для многих Новая Зеландия была выбором, местом, куда они активно хотели попасть и которому посвятили себя. Местом, в котором они растили своих детей. Они были частью сообщества, которое они любили и которое отвечало им взаимностью. Это место, где многие стремились обрести безопасность. Место, где они могли свободно исповедовать свою религию и следовать своей культуре.

Для тех из вас, кто сегодня вечером следит за этим происшествием из дома и задаётся вопросом: «Как это могло случиться здесь?» Мы, Новая Зеландия, были атакованы не потому, что мы предоставляем убежище тем, кто ненавидит. Мы были выбраны мишенью этого жестокого насилия не потому, что мы потворствуем расизму; не потому, что мы —экстремистский анклав.

Мы стали мишенью именно потому, что ничего из вышеперечисленного к нам не относится. Потому, что мы представляем разнообразие, доброту, сострадание, даём приют тем, кто разделяет наши ценности, убежище тем, кто в нём нуждается. И уверяю вас: наши ценности не могут быть и не будут подорваны этой атакой.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 15 марта 2019 года.

Фото: Global Look Press