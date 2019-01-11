Guardian: метеор в небе Новой Зеландии оказался падающим российским спутником

Российский космический аппарат «Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении «Око» был сведён с орбиты и сгорел в атмосфере Земли, сообщает The Guardian со ссылкой на ВКС России. Издание отмечает, что свидетели падения аппарата приняли его за метеорит.

Падение российского космического аппарата «Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении «Око» попало в эфир телетрансляции матча по крикету между сборными Шри-Ланки и Новой Зеландии, сообщает The Guardian.

Изначально зрители сочли, что стали свидетелями метеоритного дождя. Однако в России подтвердили, что огненный шар, замеченный в небе над новозеландским Маунт Маунгани, это «Космос-2430», сгоревший в атмосфере Земли. В ВКС России отметили, что речь идёт о плановом сведении аппарата с орбиты.

«Спутник полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над Атлантическим океаном на высоте около 100 км», — говорится в сообщении. При этом специалисты утверждают, что контролировали процесс на всех участках траектории.

Отмечается, что запущенный в 2007 году космический аппарат был выведен из состава российской орбитальной группировки ещё в 2012 году, так как выработал свой ресурс.

О сведении спутника с орбиты также сообщили в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки.

«Сначала это было похоже на реактивный самолёт и я подумал, что смогу увидеть его. Но потом он развалился на миллион кусочков, прямо как фейерверк», — отметил один из свидетелей падения «Космоса-2430».

The Guardian напоминает, что в настоящее время Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении. Так, в 2015 году на смену системе «Око» пришёл более современный спутник «Тундра».