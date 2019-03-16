Welt: немецкие эксперты опасаются повторения новозеландской трагедии в Европе

Нападения на мечети в Новой Зеландии — это «атака на демократию в Новой Зеландии, а также открытое и толерантное общество», заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она жёстко осудила этот ужасный теракт. При этом немецкие эксперты опасаются, что в Европе могут появиться преступники-подражатели, отмечает телеканал Welt.

Как минимум 49 убитых и десятки раненых. Это трагичный итог атак на две мечети в новозеландском городе Крайстчёрч. Трёх подозреваемых задержали. Среди них и предполагаемый главный исполнитель преступления, 28-летний австралиец. Этот мужчина снимал кровавую расправу в первой из мечетей с помощью нашлемной камеры и разместил прямую видеотрансляцию в интернете. Пока неизвестно ответственен ли он и за атаку на вторую мечеть.



«Начинаем веселье», — сказал он и запустил прямую видеотрансляцию с нашлемной камеры, которая продлилась 17 минут. Вооружённый автоматом и дробовиком, Брентон Таррант вошёл на территорию мечети «Аль-Нур». Около 300 верующих находились там на пятничной молитве.



ВЫЖИВШИЙ: Он зашёл внутрь и сразу стал стрелять. Я спрятался под лавкой и боялся, что, если вылезу, меня застрелят.



28-летний мужчина не раз выходил и вновь возвращался внутрь, добивал людей, стрелял по неподвижно лежащим на полу телам. Снаружи он вёл прицельную стрельбу по тем, кого принял за мусульман.



ВЫЖИВШАЯ: Я не понимаю, зачем с нами так поступать. Вот так. Как животное. Мы ничего не сделали. Ничего плохого.



41 человек погиб на месте. Десятки получили ранения. Среди них многие дети. В мечети Линвуд на другом конце города также прозвучали выстрелы. Семь человек погибли. Один скончался позже в больнице.



Полиция задержала трёх мужчин и женщину. В том числе Тарранта. Премьер-министр Новой Зеландии назвала произошедшее террористическим актом.



ДЖАСИНДА АРДЕРН, премьер-министр Новой Зеландии: Это один из самых чёрных дней в истории Новой Зеландии. В этой стране такое радикальное и беспрецедентное насилие недопустимо.



Канцлер Германии Ангела Меркель также жёстко осудила теракт.



АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Это атака на демократию в Новой Зеландии, а также открытое и толерантное общество. Вместе с Новой Зеландией мы разделяем эти ценности, и потому также потрясены и осуждаем это ужасное преступление.



В своём приблизительно 70-страничном манифесте ненависти Брентон Таррант пишет, что на преступление его сподвиг страх перед засильем иностранцев. Название этого манифеста многое о нём говорит.



ХАНС-ГЕРД ЯШКЕ, эксперт по терроризму: В праворадикальной среде в Германии есть книги именно с таким заголовком: «Великое замещение». Во-первых, это указывает на то, что праворадикалы в Германии, Европе и по всему остальному миру объединены общей сетью. А, во-вторых, это указывает на то, что преступник находился в самых её глубинах.



При этом праворадикалы главным образом объединяются через интернет. Свой манифест стрелок опубликовал именно там.



МАЛТЕ РОШИНСКИ, советник по вопросам безопасности: Здесь мы имеем дело с классической спиралью радикализации, которая за прошедшие годы закрутилась в Европе ещё сильнее из-за миграционного кризиса. Не стоит исключать, что нам в Европе придётся иметь дело с преступниками-подражателями.



Тарранту собираются выдвинуть обвинение в убийстве. Вскоре он предстанет перед судьёй. Ему грозит пожизненный срок.



Дата выхода в эфир 15 марта 2019 года.