Fox News: Обама и Клинтон «не заметили», что жертвы терактов в церквях Шри-Ланки — христиане

После кровавых терактов в католических храмах Шри-Ланки Барак Обама и Хиллари Клинтон назвали погибших не христианами, а «поклонниками Пасхи». Как отмечает Fox News, это согласуется с многолетней внешней политикой США, игнорирующей гонения на христиан по всему миру, а иногда и способствующей этим гонениям.

Добрый вечер, вы смотрите Tucker Carlson Tonight! Как вы знаете, вчера в Шри-Ланке самый священный день христианского календаря обернулся трагедией. Террористы-смертники провели ряд скоординированных атак в трёх католических церквях, а также в отелях по всей стране. По меньшей мере 290 убитых и ещё сотни раненых.



Власти Шри-Ланки заявляют, что нападавшие были связаны с местной террористической организацией. Нападавшие были радикальными мусульманами, их мотивы были религиозными, их мишенью были христиане. И всё это не домыслы, а факты. Может быть, из-за того что это настолько очевидно соответствует истине, никто из авторитетных людей (в США. — ИноТВ) не хотел произносить это вслух. Вместо этого они приложили все усилия, чтобы избежать ясных формулировок.



Барак Обама написал в Twitter, цитирую: «Атаки против туристов и поклонников Пасхи в Шри-Ланке — это атака против человечества». Ту же неуклюжую фразу использовала и Хиллари Клинтон: «Я молюсь за всех пострадавших в результате сегодняшней чудовищной атаки против поклонников Пасхи и путешественников в Шри-Ланке».



«Поклонники Пасхи»? Почему вы не скажете «христиане»? Пасхе никто не поклоняется!



Конечно, есть причина. Эвфемизмы не бывают случайными. Наши лидеры считают христиан проблемой: от них-то, мол, и исходит угроза, им нельзя доверять! Скажите им правду — и они могут обезуметь и собрать новый крестовый поход, вынуть мечи из ножен и пойти на Иерусалим. Никогда не знаешь, чего ждать от этих христиан!



Только сегодня вечером The Washington Post опубликовала статью вот с таким заголовком: «Взрывы в церквях Шри-Ланки вызвали гнев ультраправых на Западе». Как будто нужно быть нацистом, чтобы взрывы в церквях испортили вам настроение. Похоже, именно так они и думают.



Вот почему наше руководство последовательно игнорирует преследования христиан по всему миру. И ничего не говорят, когда политика США способствует таким преследованиям. А она способствует.



Например, спустя менее 20 лет после того, как мы свергли Саддама Хусейна, некогда процветавшее христианское население Ирака сократилось на три четверти. Кого-то из них убили исламские экстремисты, в том числе из ИГ*, кто-то был вынужден покинуть страну в числе беженцев.



В Сирии поколения христиан жили под защитой семьи Асадов. Говорить это — и даже знать это — больше не разрешается, но это всё равно правда. Хотите знать подробности — расспросите сотни тысяч христиан, бежавших из страны, после того как США поддержали усилия по свержению Башара Асада. Но никто в американских СМИ никогда не спрашивает их мнения. Никому нет дела.



Нет нам дела и до того, что столь многие наши союзники на Ближнем Востоке — страны, ежегодно получающие миллиарды долларов из кармана американских налогоплательщиков, — подавляют христианство. К примеру, Афганистан каждый год получает от нас миллиарды — для чего? Чтобы мы могли превратить его в Бельгию! Но если сегодня в Афганистане мусульманин примет христианство, его приговорят к смерти. То же самое в Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах. Обе страны пользуются поддержкой США. В Египте переход в другую веру законодательно ограничен, и хотя смертной казни за него не полагается, опросы показывают, что большинство населения страны хотело бы, чтобы полагалась.



Что же со всем этим делает наш Госдепартамент? Тот самый Госдепартамент, который тратит много времени на защиту прав человека в странах с непроизносимыми названиями. Он игнорирует проблему.



Когда в последний раз Соединённые Штаты добивались от другой страны лучшего отношения к христианам? В некоторых случаях это было бы довольно просто. Мы можем просто потребовать, чтобы Саудовская Аравия, Пакистан или Афганистан — страны, зависящие от нас, — установили полную свободу вероисповедания, прежде чем Америка предоставит им ещё какую-то помощь. Почему бы нам так не сделать? Мы что, боимся, что нас раскритикуют нигилисты в The Washington Post?



Дата выхода в эфир 22 апреля 2019 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



