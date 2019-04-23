Fox News: Обама и Клинтон «не заметили», что жертвы терактов в церквях Шри-Ланки — христиане

После кровавых терактов в католических храмах Шри-Ланки Барак Обама и Хиллари Клинтон назвали погибших не христианами, а «поклонниками Пасхи». Как отмечает Fox News, это согласуется с многолетней внешней политикой США, игнорирующей гонения на христиан по всему миру, а иногда и способствующей этим гонениям.
Добрый вечер, вы смотрите Tucker Carlson Tonight! Как вы знаете, вчера в Шри-Ланке самый священный день христианского календаря обернулся трагедией. Террористы-смертники провели ряд скоординированных атак в трёх католических церквях, а также в отелях по всей стране. По меньшей мере 290 убитых и ещё сотни раненых.
Власти Шри-Ланки заявляют, что нападавшие были связаны с местной террористической организацией. Нападавшие были радикальными мусульманами, их мотивы были религиозными, их мишенью были христиане. И всё это не домыслы, а факты. Может быть, из-за того что это настолько очевидно соответствует истине, никто из авторитетных людей (в США. — ИноТВ) не хотел произносить это вслух. Вместо этого они приложили все усилия, чтобы избежать ясных формулировок.
Барак Обама написал в Twitter, цитирую: «Атаки против туристов и поклонников Пасхи в Шри-Ланке — это атака против человечества». Ту же неуклюжую фразу использовала и Хиллари Клинтон: «Я молюсь за всех пострадавших в результате сегодняшней чудовищной атаки против поклонников Пасхи и путешественников в Шри-Ланке».
«Поклонники Пасхи»? Почему вы не скажете «христиане»? Пасхе никто не поклоняется!
Конечно, есть причина. Эвфемизмы не бывают случайными. Наши лидеры считают христиан проблемой: от них-то, мол, и исходит угроза, им нельзя доверять! Скажите им правду — и они могут обезуметь и собрать новый крестовый поход, вынуть мечи из ножен и пойти на Иерусалим. Никогда не знаешь, чего ждать от этих христиан!
Только сегодня вечером The Washington Post опубликовала статью вот с таким заголовком: «Взрывы в церквях Шри-Ланки вызвали гнев ультраправых на Западе». Как будто нужно быть нацистом, чтобы взрывы в церквях испортили вам настроение. Похоже, именно так они и думают.
Вот почему наше руководство последовательно игнорирует преследования христиан по всему миру. И ничего не говорят, когда политика США способствует таким преследованиям. А она способствует.
Например, спустя менее 20 лет после того, как мы свергли Саддама Хусейна, некогда процветавшее христианское население Ирака сократилось на три четверти. Кого-то из них убили исламские экстремисты, в том числе из ИГ*, кто-то был вынужден покинуть страну в числе беженцев.
В Сирии поколения христиан жили под защитой семьи Асадов. Говорить это — и даже знать это — больше не разрешается, но это всё равно правда. Хотите знать подробности — расспросите сотни тысяч христиан, бежавших из страны, после того как США поддержали усилия по свержению Башара Асада. Но никто в американских СМИ никогда не спрашивает их мнения. Никому нет дела.
Нет нам дела и до того, что столь многие наши союзники на Ближнем Востоке — страны, ежегодно получающие миллиарды долларов из кармана американских налогоплательщиков, — подавляют христианство. К примеру, Афганистан каждый год получает от нас миллиарды — для чего? Чтобы мы могли превратить его в Бельгию! Но если сегодня в Афганистане мусульманин примет христианство, его приговорят к смерти. То же самое в Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах. Обе страны пользуются поддержкой США. В Египте переход в другую веру законодательно ограничен, и хотя смертной казни за него не полагается, опросы показывают, что большинство населения страны хотело бы, чтобы полагалась.
Что же со всем этим делает наш Госдепартамент? Тот самый Госдепартамент, который тратит много времени на защиту прав человека в странах с непроизносимыми названиями. Он игнорирует проблему.
Когда в последний раз Соединённые Штаты добивались от другой страны лучшего отношения к христианам? В некоторых случаях это было бы довольно просто. Мы можем просто потребовать, чтобы Саудовская Аравия, Пакистан или Афганистан — страны, зависящие от нас, — установили полную свободу вероисповедания, прежде чем Америка предоставит им ещё какую-то помощь. Почему бы нам так не сделать? Мы что, боимся, что нас раскритикуют нигилисты в The Washington Post?
Дата выхода в эфир 22 апреля 2019 года.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Городские власти Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу 100 заброшенных объектов недвижимости всего за €1 каждый. Такая цена доступна для тех покупателей, которые обязуются отремонтировать здания в течение года.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов обсудил с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием закон о военном капелланстве, который рассмотрят на ближайшей пленарной неделе.
Полузащитник и капитан английского футбольного клуба «Ливерпуль» Джордан Хендерсон прокомментировал победу своей команды над испанской «Барселоной» со счётом 4:0 в ответном полуфинальном поединке плей-офф Лиги чемпионов, которая позволила ей пробиться в финал турнира.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он направился в Ирак для переговоров с руководством страны и поддержки её суверенитета на фоне «повышения активности» Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Эрнесто Вальверде заявил, что несёт ответственность за вылет своих подопечных из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии полуфинала, где его команда уступила английскому «Ливерпулю».
Первый запуск спутников «Глонасс» с помощью ракеты-носителя «Ангара» запланирован на 2024 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющуюся в распоряжении Стратегию развития навигационной системы ГЛОНАСС до 2030 года.
Победа английского «Ливерпуля» над испанской «Барселоной» на полуфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов стала пятым случаем в розыгрыше турнира в сезоне-2018/19, когда команда, потерпевшая поражение в первом матче плей-офф, выигрывала ответный поединок с нужной разницей в счёте и пробивалась в следующую стадию соревнований.
Бельгийский нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» Дивок Ориги оформил голевой дубль в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с испанской «Барселоной», который его команда выиграла со счётом 4:0 и пробилась в финал турнира.
Полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Джеймс Милнер расплакался по окончании ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с испанской «Барселоной», в котором его команда победила со счётом 4:0 и вышла в финал турнира.
Вылет испанской «Барселоны» от английского «Ливерпуля» на полуфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов стал всего лишь четвёртым случаем в истории турнира, когда команда, выигравшая первый матч любого раунда плей-офф с преимуществом как минимум в три мяча, не сумела удержать его в ответном поединке.
Главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Эрнесто Вальверде признал, что его подопечные оказались не готовы к розыгрышу ставшего решающим в полуфинале Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» углового, завершившегося мячом форварда Дивока Ориги.
Главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Эрнесто Вальверде прокомментировал вылет своих подопечных из розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2018/19, уступивших английскому «Ливерпулю» на полуфинальной стадии турнира.
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что международная контактная группа по Венесуэле призывает стороны к мирному решению кризиса в Боливарианской Республике путём проведения выборов в стране.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил соболезнования лидеру России Владимиру Путину в связи с ЧП в аэропорту Шереметьево, где при экстренной посадке самолёта Superjet 100 погиб 41 человек.
В Удмуртии объявлен особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, сжигать мусор, срубленные деревья, проводить работы с использованием открытого огня (кроме тех, что выполняются в специально отведённых местах).
Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини заявила, что международная контактная группа по Венесуэле готова направить в Каракас политическую миссию, чтобы представить конкретные идеи для поиска мирного решения кризиса.