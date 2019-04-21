Guardian: Шри-Ланка пережила гражданскую войну, но теракты застали её врасплох

Несмотря на недавно завершившуюся на Шри-Ланке гражданскую войну нынешняя серия терактов застала эту страну врасплох, пишет The Guardian.

В местном правительстве заявили, что скоординированные атаки против верующих, участвовавших в пасхальных богослужениях, и против ряда объектов на территории страны были «работой террористов или религиозных экстремистов».

Между тем после смертоносной волны беспорядочного насилия, которое в это воскресенье шокировало и парализовало всю страну, стало ясно, что неизвестный безжалостный враг, ударивший без предупреждения, застал местные власти врасплох.

Пытаясь успокоить ситуацию, министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене объявил о том, что виновных удалось установить.

«Мы предприняли все необходимые меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность страны и народа. Все виновные были установлены, и их возьмут под стражу, как только это будет возможно», — подчеркнул министр.

Звучит оптимистично, отмечает издание. Однако пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. Нападавшие могут быть как иностранцами, так и местными жителями. И их мотивы пока неясны.

Взрывы в трёх популярных среди иностранных туристов отелях класса люкс в Коломбо произошли практически одновременно. Они могли быть спровоцированы либо антизападными и антиправительственными настроениями, либо ненавистью на почве религиозного фанатизма.

Ещё существует вероятность того, что теракты каким-то образом связаны с предстоящей 10-й годовщиной кровавого окончания длившейся несколько десятилетий гражданской войны между правительственными силами и «Тиграми освобождения Тамил-Илама» — сепаратистами, действовавшими на севере страны. После окончания этого конфликта у людей осталось много горечи и обид, и для некоторых представителей обеих сторон та война — это незавершённое дело.

Кроме того, теракты произошли на фоне резкого роста преследования христианских меньшинств на Ближнем Востоке и на юге Азии, отмечает издание. И больше всего от нынешних атак пострадали именно прихожане трёх католических церквей, в которых произошли взрывы. А в целом количество погибших и раненых уже исчисляется сотнями.

Основная часть населения Шри-Ланки — буддисты. Но в ней в последнее время не наблюдалось случаев преследования христианского меньшинства, численность которого составляет 6% от общего населения страны. Между тем отношения христиан с представителями других религий, например с индусами и мусульманами, не всегда были простыми, говорится в статье.

Так, Национальный христианский евангелический альянс Шри-Ланки, который представляет интересы более 200 церквей, сообщил о том, что в прошлом году было подтверждено 86 случаев дискриминации, угроз и насилия в отношении христиан. По данным альянса, в этом году было зафиксировано 26 подобных случаев, пишет The Guardian.