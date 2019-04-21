Canal 24 Horas TV

24 Horas: теракты на Шри-Ланке уже унесли жизни более 150 человек

Материал представлен в переводе ИноТВ
Как минимум 160 человек погибли в результате серии терактов на Шри-Ланке, сообщает Canal 24 Horas TV. Взрывы произошло в трёх отелях и трёх храмах страны, причём в последних в это время шла пасхальная служба. Хотя христиане составляют лишь 7% от населения страны, их считают объединяющей силой, поскольку в их число входят как тамилы, так и сингалы, указывает испанский канал.
С раннего утра мы внимательно следим за терактами на Шри-Ланке. Там произошло шесть взрывов в трёх отелях класса люкс и в трёх храмах. По последним данным, предоставленным на пресс-конференции, в стране погибли как минимум 160 человек, и 408 человек получили ранения. Это текущие данные.
 
Мы внимательно следим за любой реакцией со стороны властей. У нас в распоряжении уже есть огромное количество кадров, которые можем вам продемонстрировать. Речь идёт о снимках и записях, сделанных внутри и снаружи храмов, где были совершены теракты. Ведь всё произошло в день, когда верующие празднуют Пасху.
 
Прямо сейчас мы представим вам собранную на данный момент информацию о событиях последних часов.
 
Три отеля находятся в  Коломбо — главном городе и бывшей столице Шри-Ланки. Также речь идёт о следующих храмах — церковь Святого Антония в Коломбо, церковь Святого Себастьяна в Негомбо, которая находится севернее, и третья — церковь в Баттикалоа.
 
В этих храмах верующие участвовали в пасхальной службе, и именно во время неё произошли взрывы.
 
Премьер-министр Ранил Викрамасингхе созвал срочное заседание Совета национальной безопасности.
 
Христиане составляют лишь 7% от общего населения Шри-Ланки. При этом в стране большинство буддистов. Католиков считают объединяющей силой, поскольку среди них есть как сингалы, так и тамилы — две главных народности в этой стране.
 
В период с 1972 по 2009 годы Шри-Ланка пережила длительную войну против «Тигров освобождения Тамил Илама», в которой погибли от 80 до 100 тысяч человек. Нападения на религиозные меньшинства неоднократно повторялись в прошлом. Последние серьёзные случаи произошли в 2018 году, когда после столкновений между сингалами-буддистами и мусульманами было введено чрезвычайное положение
 
Дата выхода в эфир 21 апреля 2019 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Canal 24 Horas TV Испания Европа
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взрыв Пасха теракт христианство церковь Шри-Ланка
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