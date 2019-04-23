NYT: власти Шри-Ланки были заранее проинформированы о готовящихся терактах

Предупреждения о готовящихся атаках на католические церкви, включавшие в себя точные данные о местонахождении ряда заговорщиков, поступали в органы безопасности Шри-Ланки ещё в начале месяца, пишет The New York Times. Как отмечает издание, одной из причин бездействия могла стать вражда между президентом и премьером страны, приведшая к тому, что у премьера не было доступа к данным спецслужб.

В дни, предшествовавшие разрушительным терактам на Шри-Ланке, унёсшим жизни минимум 310 человек, национальные спецслужбы пристально наблюдали за секретной ячейкой террористической организации «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания», сообщает The New York Times. Согласно заявлениям представителей органов безопасности Шри-Ланки, именно эта организация осуществила теракты, при этом, возможно, она получала помощь из-за границы.

Как пишет издание, шриланкийские спецслужбы собрали данные о местонахождении лидеров этой ячейки, о чём сообщили 11 апреля в служебной записке: в ней они также предупредили о готовящихся атаках на католические церкви. Ещё раньше такие же предупреждения поступали из Индии. Кроме того, уже в январе органы безопасности Шри-Ланки знали о том, что радикальные исламисты заготавливают оружие и детонаторы, сообщает The New York Times.

При этом отмечается, что спустя несколько часов после взрывов в трёх церквях и трёх отелях, шри-ланкийские спецслужбы задержали минимум 24 подозреваемых, из чего следует, что власти точно знали, где будет действовать террористическая группа.

Вопрос о том, почему местные спецслужбы ничего не предпринимали до терактов, остаётся открытым, пишет издание: ситуация усложнилась враждой между президентом страны и премьером Ранилом Викрамасингхе, из-за которой глава правительства не получал информацию, имевшуюся у спецслужб. Прозвучавшие в результате жёсткие взаимные обвинения привели к возникновению нового правительственного кризиса. Похоже, что именно конфронтация между шри-ланкийскими лидерами стала одной из причин немыслимого провала органов безопасности, приведшего к одному из самых смертоносных терактов в истории, пишет The New York Times.

В минувший понедельник ряд министров подверг критике президента страны Майтрипала Сирисену, обвинив его в отсутствии реакции на поступавшие предупреждения. Кроме того, несколько министров призвали главу национальной полиции Шри-Ланки уйти в отставку. Что касается самого президента, то он пока не предоставил внятных ответов, информирует издание. Однако, по словам одного из его советников, был создан специальный комитет для расследования произошедшего.

Как отмечает The New York Times, индийские спецслужбы, просматривавшие весь регион в поисках следов деятельности террористов, ещё 4 апреля передали информацию о лидере «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» Мохаммаде Захране и его сообщниках, сообщив, что они готовят атаки на католические церкви, а также на посольство Индии в Шри-Ланке. К 11 апреля шри-ланкийские спецслужбы установили точный адрес брата Захрана, занимавшегося набором сторонников для организации.

Неизвестно, удалось бы предотвратить трагедию, если бы у премьера был доступ к информации спецслужб, пишет The New York Times: сам Викрамасингх заявляет, что если бы он знал, то настоял бы на усилении мер безопасности в местах предполагаемых атак.

Издание сообщает, что обстановка на Шри-Ланке остаётся напряжённой: в понедельник, на автобусной остановке в Коломбо было обнаружено 87 детонаторов. В стране по-прежнему действует комендантский час, закрыты школы и большинство магазинов.