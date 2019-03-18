SRF: Facebook досталось за размещение трансляции с убийствами в Крайстчёрче

Социальную сеть Facebook подвергли критике за размещение на своём сайте прямой видеотрансляции с убийствами в новозеландской мечети, сообщает SRF. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила, что лично обсудит эту «проблему» с руководством интернет-концерна. Не исключено, что прямые трансляции на Facebook могут запретить, отмечает швейцарский канал.

Новая Зеландия находится в глубоком трауре после нападений на мечети, в результате которых, по минимальным подсчётам, погибли 50 человек. Люди по всей стране выражают своё сочувствие мусульманской общине, как и здесь, в Веллингтоне, столице Новой Зеландии. Тысячи людей собрались на пикете в парке Веллингтона. Через два дня после терактов также обсуждается тот факт, что преступник снимал убийства на нашлемную камеру и выложил прямую видеотрансляцию в интернет. Сегодня премьер-министр Новой Зеландии объявила, что лично обсудит эту проблему с Facebook.

За рулём этой машины сидит злоумышленник, совершивший преступления в Крайстчёрче. Эти кадры транслировались напрямую через Facebook. 17 минут зрители наблюдали за зверствами преступника, снятыми от первого лица. Этот пример вновь показывает, что интернет-концерны осуществляют недостаточный контроль. Эксперта SRF по цифровым технологиям Петера Бухмана это не удивляет. По его словам, контроль со стороны людей работает слишком медленно, а технические фильтры, которые использует Facebook и прочие компании, не справляются с видео, в которых изображены сцены насилия.

ПЕТЕР БУХМАН, эксперт SRF по цифровым технологиям: Это очень сложный процесс. Это на грани технических возможностей и за её пределами. Нужно понять, идёт ли речь, например, об игре. Тогда бы в этом не было ничего противозаконного, были бы только определённые сходства. Также нужно понять, не новостной ли это репортаж. YouTube, к примеру, не хочет, чтобы новостные выпуски подвергались цензуре. И в конце концов не хватает времени и ресурсов, чтобы всё проконтролировать.

Примечательно, что Facebook отреагировал и удалил трансляцию только после указания полиции. В компании это подтвердили. Это не первый раз, когда Facebook критикуют за прямую трансляцию видео с убийствами. Стоит ли запретить прямые видеотрансляции на Facebook? Сегодня премьер-министр Новой Зеландии высказалась по поводу роли Facebook и прямых трансляций.

ДЖАСИНДА АРДЕРН, премьер-министр Новой Зеландии: Это проблема, которую я собираюсь обсудить с Facebook лично.

Facebook сообщает, что за сутки удалил 1,5 миллиона видео. Но…

ПЕТЕР БУХМАН: Существует слишком много других ресурсов, где их снова выкладывают. За всем не уследишь. Есть люди, которые загрузили их в Dropbox. В Dropbox заявили, что у них есть фильтр и они пытаются их удалить. Но существует большое количество маленьких сайтов или платформ, на которых эти видео находятся в свободном доступе. И всё проконтролировать не получается.

Поэтому каждый сам несёт ответственность за свои действия и ни в коем случае не должен участвовать в распространении таких видео, считает эксперт.



Дата выхода в эфир 17 марта 2019 года.