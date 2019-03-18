SRF: Facebook досталось за размещение трансляции с убийствами в Крайстчёрче
Дата выхода в эфир 17 марта 2019 года.
Уроженец Турции Гёкмен Таныш, который, как предполагается, открыл стрельбу в трамвае в центре Утрехта, задержан, передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Сотрудники правоохранительных органов Киева возбудили уголовное дело по факту поджога магазина фирмы Roshen в украинской столице. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.
Президент и генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о новом клубном канале Z+, на который обрушилась критика после выхода шоу перед матчем 20-го тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».
МИД Украины выразил решительный протест из-за визита президента России Владимира Путина 18 марта в Крым. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.
Адвокат Ирины Гаращенко, матери пятилетней девочки, которая была обнаружена в одной из столичных квартир в условиях антисанитарии, обжаловал арест женщины.
Российский лидер Владимир Путин, выступая на концерте, который посвящён пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией, сравнил крымчан с бойцами Красной армии, сохранившими в годы войны любовь к Родине.
Московские «Спартак» и ЦСКА встретятся в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) 6 апреля.
Комитет Европарламента (ЕП) по промышленности, исследованиям, телекоммуникациям и энергетике одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве Европейского союза.
Уроженец Турции Гёкмен Таныш мог открыть огонь в трамвае в центре нидерландского Утрехта «из-за семейных проблем», сообщает Anadolu со ссылкой на родственников молодого человека.
Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шалинский районный суд Чечни приговорил к четырём годам колонии-поселения главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева по обвинению в незаконном хранении марихуаны.
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о возможности введения новых санкций против России.
Директор по связям с общественностью Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Алексеев и директор по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин негативно отнеслись к шоу на клубном канале петербургского «Зенита» Z+, которое было показано перед матчем 20-го тура чемпионата страны со «Спартаком».
Итальянский певец Альбано Карризи, известный под псевдонимом Аль Бано, потребовал от Украины исключить его имя из чёрного списка и возместить моральный ущерб от санкций.
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Крым рассказал, когда, по его мнению, отношения Москвы и Киева начнут налаживаться.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поделился мнением о футболисте туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Россия признаёт Македонию под новым названием «Республика Северная Македония», заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
«Росатом» готов подключиться к решению проблем с полигоном «Красный Бор» в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в пресс-службе администрации города по итогам встречи врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с гендиректором ГК «Росатом» Алексеем Лихачёвым.
Лондонский «Челси» подал жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на проявление расизма в адрес полузащитника команды Каллума Хадсона-Одои во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с киевским «Динамо».
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России «вернуть» полуостров Украине.
Следственные органы возбудили уголовное дело после смерти семилетнего мальчика с врождёнными заболеваниями на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по столице.
Президент России Владимир Путин в ходе пребывания в Крыму заявил, что события «крымской весны» стали доказательством того, что Россия умеет себя любить и защищать.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил концепцию информационной безопасности республики.
Эрнан Оспина, отец вратаря «Наполи» Давида Оспины, рассказал о состоянии сына, потерявшего сознание во время матча 28-го тура итальянской Серии А с «Удинезе».
Президент России Владимир Путин дал обещание «не забирать» главу Республики Крым Сергея Аксёнова из региона.
Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер допустил введение новых санкций против России. Об этом сообщает Интерфакс.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в день пятилетия со дня воссоединения Крыма с Россией заявил, что это навсегда.
Девушка российского гонщика команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниила Квята Келли Пике намекнула на свою беременность.
Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы автоконцерн General Motors закрыл завод в Мексике или Китае и возобновил работу автомобильного завода в Огайо, вернув рабочие места гражданам США.
Компания Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad mini.
Внефракционный депутат Верховной рады Виктор Балога, в 2006—2009 годах занимавший пост главы секретариата экс-президента Украины Виктора Ющенко, полагает, что действующий лидер Пётр Порошенко готов «полететь на Марс» или «вернуть Крым» ради того, чтобы сохранить должность.
Первый поезд РЖД с модернизированным плацкартным вагоном отправился по маршруту Ростов-на-Дону — Москва, передаёт ТАСС.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на слова нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка об иностранных игроках в сборной России.
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя заявил, что пригласил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на открытие соборной мечети на полуострове.
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров высказался по поводу пенальти, который был назначен в ворота «Краснодара» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
В Министерстве иностранных дел России выразили озабоченность попытками некоторых представителей оппозиции спровоцировать насилие в Белграде 16—17 марта.
В ходе пребывания в Крыму президент России Владимир Путин прокомментировал теракты в мечетях новозеландского города Крайстчерч, жертвами которых стали 50 человек.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT введение Австралией новых санкций в отношении России.
Защитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков принёс свои извинения хавбеку московского «Спартака» Максиму Глушенкову за инцидент, который произошёл во время матча команд в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
В центре Киева неизвестные подожгли магазин компании украинского лидера Петра Порошенко Roshen.
Президент России Владимир Путин во время визита в Крым заявил, что ОБСЕ не в полной мере отвечает требованиям, для которых создавалась.
Российский лыжник Сергей Устюгов отреагировал на информацию о своей возможной операции.
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что три украинские шахты могут полностью остановить свою работу из-за отключения электроэнергии за долги.
Мэр нидерландского Утрехта Ян ван Занен рассказал, что в результате стрельбы в трамвае в центре города погибли три человека, ещё девять получили ранения.
Руководство французского ПСЖ не удовлетворено выступлением команды в Лиге чемпионов после вылета в 1/8 финала турнира и приняло решение расстаться с рядом возрастных футболистов по итогам сезона.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет вынуждена снять ответные меры в отношении Евросоюза, как только Европа отменит свои санкции.
Полиция Нидерландов распространила фотографию человека, разыскиваемого в связи со стрельбой в трамвае в центре Утрехта, в результате которой один человек погиб и несколько получили ранения.
Российский лидер Владимир Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и оскорбляющих государство и общество материалов, размещённых в сети.
Глава Генштаба ВС Ирака генерал-лейтенант Усман аль-Ганми заявил, что в ближайшие дни возобновят работу пограничные пункты между Сирией и Ираком.
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью CNBC рассказал, почему подал в суд на Министерство финансов Соединённых Штатов.