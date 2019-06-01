CNN: в результате стрельбы в Вирджинии погибли 12 человек

Мы здесь, на канале CNN, продолжаем следить за срочной новостью об очередном массовом убийстве, которое произошло в штате Вирджиния. Меня зовут Джордж Хауэлл. Приветствую зрителей в США и во всем мире из CNN Center в Атланте. Мы хотим ввести вас в курс того, что там произошло.

Пока нам известно следующее. Обозлённый муниципальный работник устроил стрельбу, убив несколько человек в здании муниципалитета. Полиция быстро прибыла на место, но уже 12 человек были мертвы, четверо — серьёзно ранены.

Стрелок погиб после длительной перестрелки с полицейскими. В одного из офицеров попала пуля, но его спас бронежилет. Полиция заявляет, что они получили в своё распоряжение винтовку и полуавтоматический пистолет, которые были оборудован глушителем и магазинами повышенной вместимости

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 01 июня 2019 года.