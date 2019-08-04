CNN: стрельба в Техасе унесла жизни 20 человек

В результате атаки на посетителей торгового центра в городе Эль-Пасо штата Техас погибли 20 и получили ранение 26 человек. Стрелок, совершивший преступление, уже сдался полиции. В качестве одного из мотивов рассматривается преступление на почве ненависти, передаёт CNN.

Здравствуйте. Я Натали Аллен из центра CNN в Атланте. Мы продолжаем следить за срочной новостью из Эль-Пасо, штат Техас. ФБР возбудило дело о внутреннем терроризме после того, как в субботу в местном торговом центре произошло массовый расстрел.

По меньшей мере погибли 20 человек, ещё 26 были ранены. Как нам известно, некоторые из пострадавших получили тяжёлые ранения. 21-летний стрелок сдался полиции на месте происшествия, и в настоящий момент он находится под стражей.

Покупатели торгового центра искали укрытие, спасаясь от стремительного града пуль, выпущенных стрелком. Свидетели поспешили на помощь множеству жертв. Мы должны вас предупредить, следующее видео не для слабонервных.

ОПЕРАТОР: Один человек ранен. У нас тут раненный человек, ребята. Мужчина лежит у стенда для школ. Он ранен. О, нет!

МУЖЧИНА: Помогите!

ЖЕНЩИНА: Нам нужно оказать первую помощь!

Перепуганные свидетели, как вы можете себе представить, всё ещё находились в шоке, когда они рассказывали о случившемся.

СВИДЕТЕЛЬНИЦА: Мы были в отделе замороженных продуктов, и он услышал выстрелы. Сначала мы не придали этому значения, потому что звук походил на взрыв петард. Затем выстрелы становились всё ближе: бух-бух, бух-бух-бух. И потом он сказал: «Это стрельба». Я ответила: «Да». Люди забегали в здание и говорили: «Там ходит стрелок». Мы пошли в подсобку магазина, где находится склад.

Мы разворачивали людей и говорили, чтобы они уходили. Когда мы добежали до задней части магазина, персонал отправил нас в грузовые контейнеры. Мы пробыли там 20 минут. После чего нам сказали уйти, и мы ушли, потому что там было очень много детей и пожилых людей, которым стало жарко.

СВИДЕТЕЛЬ: Там было полно детей. Извините, меня всё ещё трясёт. Здесь было множество детей. Я надеюсь, что с ними ничего не случилось. Не знаю, где были их родители. Я попытался собрать и отвести отсюда как можно больше.

СВИДЕТЕЛЬНИЦА: Я услышала крики. Появились полицейские с оружием. Они приказали: «На колени!» После этого мы вернулись в комнату. Мы были напуганы до смерти.

Техасу не привыкать к массовым убийствам. Четыре из десяти смертоносных стрельб в США происходят в этом штате. Ранее губернатор Грег Эббот прокомментировал последнюю трагедию.

ГРЕГ ЭББОТ, губернатор штата Техас: Это огромная трагедия. 20 бесценных жизней были потеряны, ещё 26 человек ранены. Мы этого не забудем.

По данным полиции, подозреваемый стрелок — житель техасского города Аллен, который находится более чем в 600 милях от Эль-Пасо. Глава полиции Эль-Пасо сообщил, что документ, опубликованный (преступником. — ИноТВ) в интернете, по-видимому, является манифестом, который, как утверждается, потенциально связан с преступлением на почве ненависти.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 04 августа 2019 года.