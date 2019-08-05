Fox News: Мексика примет меры против США из-за стрельбы в Эль-Пасо

Правительство Мексики собирается юридически защитить своих граждан, проживающих в Соединённых Штатах, сообщает Fox News со ссылкой на заявление главы МИД страны. По данным сайта, в результате массового расстрела в Техасе погибло 20 человек, включая шесть мексиканцев, ещё семь были ранены. Арестованному стрелку грозит смертная казнь.
В воскресенье правительство Мексики пригрозило правовыми действиями против США в качестве ответных мер на массовое убийство в магазине Walmart в Эль-Пасо (штат Техас), пишет Fox News. В результате стрельбы там погибло 20 человек, в том числе шесть мексиканцев.
Как рассказывает сайт, министр иностранных дел Мексики Маресело Эбрард выложил в Twitter видеообращение, в котором выразил своё возмущение массовым расстрелом. «Президент республики дал мне поручение перевести это возмущение Мексики, в первую очередь, в защиту пострадавших семей, а затем — в законные, эффективные, быстрые и убедительные действия, чтобы Мексика помогла и потребовала создать условия для защиты мексиканско-американского сообщества и мексиканцев в США», — цитирует заявление главы МИД телеканал. Также он назвал субботнюю стрельбу «варварским актом» и, не вдаваясь в подробности, предупредил о последующих мерах по защите граждан Мексики, живущих в США. «То, что произошло, недопустимо, и сегодня в 16 часов мы объявим о первых юридических действиях, которые предпримет мексиканское правительство в соответствии с международным законом», — говорится в опубликованной им записи.
Согласно заявлению президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, среди 20 погибших при атаке было шестеро мексиканцев, ещё семь были ранены. Всего в Эль-Пасо насчитывается 680 тыс. жителей, а с юга он граничит с мексиканским городом Сьюдад-Хуарес.
По информации Fox News, стрелка, 21-летнего техасца Патрика Крузиуса, обвинили в особо тяжком убийстве, за которое полагается смертная казнь. Следователи изучают манифест, который, по их данным, написал арестованный, чтобы квалифицировать дело как «преступление на почве ненависти».
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