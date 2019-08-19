CounterPunch: Россия и Китай не позволят США «издеваться над собой»

Американская политика, направленная против России и Китая, толкает две страны к сближению, пишет журналист Джонатан Пауэр в своей статье для CounterPunch. Однако, несмотря на то, что Запад, по мнению Пауэра, не задумывается, к чему такая политика может привести, отношения Вашингтона с Пекином и Москвой пока не зашли в тупик.

В 1766 году императрица Екатерина II своим знаменитым указом провозгласила Россию европейской державой, стремясь сделать страну Россия одним из ключевых игроков в европейской политике. Примерно в то же время, как пишет журналист Джонатан Пауэр в своей статье для CounterPunch, Китайская империя была самодостаточной страной, ориентированной на внутреннюю политику.

Сердце России, отмечает автор статьи, с экономической, политической, научной, культурной и образовательной точек зрения, находится к западу от Уральских гор. При этом, по его мнению, эта часть страны всегда стремилась к Европе. Лидеры страны от Михаила Горбачёва до Владимира Путина даже заявляли о желании вступить в ЕС и НАТО. Однако бывший президент США Билл Клинтон сделал это невозможным, расширив Североатлантический альянс на восток, нарушив данное Горбачёву обещание этого не делать.

В настоящее время правительство России отказалось от подобной риторики, хотя Пауэр считает, что большинство жителей западной части страны стремятся к сближению с Европой.

Во время руководства США Бараком Обамой произошло некоторое сближение, которое привело к значительному сокращению ядерных арсеналов двух стран, однако американский конгресс при республиканском большинстве был настроен против подобных шагов. Это, по мнению, Пауэра характерно и администрации лидера Республиканской партии, нынешнего президента США Дональда Трампа.

Напротив, Китай всё ещё остаётся политически самодостаточной страной, которая, как и Россия, не хочет быть окружена союзниками Соединённых Штатов. Кроме того, в настоящий момент отношения Пекина и Вашингтона осложняет торговая война.

В данных обстоятельствах журналисту кажется неудивительным сближение Москва и Пекин.Отвергнутая и настороженная Россия и уверенный в своих силах Китай, постоянно сталкивающийся с Западом, обнаружили, что, как и в советское время, должны искать политическую и экономическую поддержку друг друга.

Однако это не значит, что отношения с Западом зашли в тупик. Так, Китай поддерживает американские попытки убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия. Что касается России, страна помогла США и ЕС договорить с Ираном относительно его ядерной программы. Кроме того, Соединённые Штаты закупают российские ракетные двигатели и используют ракеты для доставки своих астронавтов на находящуюся в совместном владении Международную космическую станцию.

Тем не менее журналист полагает, что в Вашингтоне не задумываются, к чему может привести столь «негативная» политика в адрес Москвы и Пекина.

«Ни одна из этих двух гордых стран не позволит издеваться над собой», —пишетПауэр в статье для CounterPunch.