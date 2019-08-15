WP: правосудие по-китайски — супруг «женщины на Porsche» лишился поста начальника полиции

Не сумев развернуться на пешеходном переходе и обругав вставшего на пути водителя, «женщина на Porsche» из китайского города Чунцин вроде отделалась штрафами. Однако инцидент попал на видео и получил широкую огласку в соцсетях, из-за чего супруг гонщицы, скромный начальник полиции, потерял работу, но зато приобрёл интерес властей к своим доходам, пишет The Washington Post.

Тун Сяохуа был простым начальником полицейского участка в районе Юйбэй в Чунцине, провинции Сычуань. 30 июля его жена, Ли Юэ, ехала на своём Porsche по городу и внезапно решила развернуться прямо на пешеходном переходе, но на пути оказался простенький внедорожник бюджетной отечественной марки Chery.



Как описывает The Washington Post, разгневавшись, Ли, «разодетая по последней моде со страниц Vogue», на каблуках и в широкополой шляпе, выбралась из машины, подошла к «провинившемуся» водителю и в самых красочных выражениях высказала, что о нём думает. Дама на Porsche посмеялась над «лохмотьями», в которые был одет оппонент, и над его «нищенской тачкой».



Затем Ли отвесила «несчастному водителю» оплеуху. Тот ответил разбуянившейся женщине тем же, да ударил так сильно, что, потеряв шляпу, дама была вынуждена отступить назад и опереться о собственный автомобиль.

Чуть позже на место прибыла чунцинская полиция и оштрафовала Ли на $28 за разворот на пешеходном переходе и ещё на $7 за наряд, который сочли небезопасным для вождения. Кроме того, женщина потеряла 2 балла* из водительского рейтинга. И наверное, Ли думала, что все неприятности позади, но нет, отмечает газета.



Свидетели зафиксировали происходящее на видео и выложили в интернет, где оно очень быстро набрало много просмотров. После двухнедельного разбирательства Тун Сяохуа, даже не участвовавший в конфликте, был уволен из полиции — за «нарушение дисциплины». «Мы извлечём уроки из этого инцидента и будем поддерживать жёсткую дисциплину в полиции», — заявила чунцинская полиция.



После того как история получила огласку, в китайских соцсетях стали появляться и другие видео, на которых Ли хвасталась, что может безнаказанно ездить на красный свет и нарушать другие правила. Запрос «женщина на Porsche» стал самым популярным в китайском поисковике Baidu. Интернет-пользователи с оживлением принялись обсуждать поведение Ли и ей подобных, а также то, как они используют свои связи во властных структурах, чтобы избежать наказания.



Ещё один интересный вопрос, которым задались бдительные интернет-пользователи: как начальник местного полицейского участка мог позволить себя такую роскошную жизнь. Ведь некоторые утверждали, что его супруга не работает, живёт в дорогом особняке и чередует два Porsche.



Хотя 44-летняя Ли в своё время руководила строительными и логистическими компаниями, по оценкам китайских СМИ, её доходов вряд ли хватило бы на столь роскошные автомобили, даже не новые. Примечательно, что Тун водит тоже недешёвый BMW 525.



Ли, в конце концов, за своё поведение извинилась. «Из-за своей надменности, гордости и несдержанности я наговорила много всего безответственного. Я опозорила чунцинский народ и действительно чувствую себя виноватой и сожалею», — цитирует газета заявление.



Но полицию искренние извинения, похоже, не проняли. Теперь проверке подлежат доходы пары и их банковские счета. Как отмечает The Washington Post, коррупция остаётся серьёзной проблемой в Поднебесной, несмотря на то что Си Цзиньпин развернул целую кампанию по борьбе с любыми её формами.



* В Китае у каждого водителя есть по 12 баллов, которые они могут терять из-за нарушений правил дорожного движения (прим. ИноТВ).