Times: чтобы попасть на китайский рынок, Голливуд создаёт свои фильмы с оглядкой на Поднебесную

Китай оказывает влияние на голливудские фильмы, пишет The Times. Поднебесная начинает обгонять США по кассовым сборам, и поэтому американские студии приспосабливаются к китайскому рынку, в котором действует цензура.

На прошлой неделе вышел трейлер фильма «Топ Ган: Мэверик» (Top Gun: Maverick). Это сиквел культовой ленты «Лучший стрелок» (Top Gun), который вышел на экраны 33 года назад. В трейлере, как отмечает издание, перед нами предстаёт Том Круз в роли полюбившегося всем пилота-аса Мэверика. Вначале он летит на истребители на сверхзвуковых скоростях, затем мчится на мотоцикле.

Однако между старой и новой лентой, как пишет The Times, есть одно отличие — нашивки на куртке Мэверика. Если в первом фильме у него на спине, среди прочего, были флаги союзников США — Японии и Тайваня, то в новом картине их убрали, заменив на безобидные геометрические фигуры.

Произошло это, предположительно, потому, что эти самые флаги «слегка оскорбительны для чувств Китая», поскольку Тайвань — это одна из трёх Т (другие две — Тяньаньмэнь и Тибет), которые никогда не могут упоминаться в массовом китайском кинематографе. Среди компаний, продюсирующих «Топ Ган: Мэверик», есть китайская Tencent Pictures, благодаря участию которой картина будет представлена широкой китайской аудитории.

Как поясняет издание, в Китае действует система квот для голливудских кинолент: ежегодно в Поднебесной выделяется лишь 34 места для американской кинопродукции. Между тем, чтобы иметь доступ к крайне выгодному рынку и обеспечить показ своих фильмов в кинотеатрах КНР, голливудские киноделы создают их совместно с китайскими продюсерами.

Таким образом картину в Китае считают «отечественной», а, значит, она не подпадает под систему квот. В результате подобного сотрудничества на свет появились такие безобидные, нейтральные в плане креативности и в целом мучительно нудные ленты, как «Тихоокеанский рубеж 2», «Мег: Монстр глубины» и «Конг: Остров черепа», говорится в статье.

Тем же голливудским киноделам, которые создают фильмы без участия китайских продюсеров, но которые стремятся к прокату своих картин в КНР, приходится, например, изменять национальность действующих лиц, как было с фильмом Marvel «Доктор Стрэндж», где персонаж Тильды Суинтон сменила своё происхождение с тибетского на кельтское, или вводить «полезного китайского учёного», как было в целой серии картин, в том числе в «Марсианине» и «Годзилле 2: Короле монстров».

Делается всё это на фоне того, как Коммунистическая партия Китая (КПК) «усилила свою мёртвую хватку» на кинематограф, а генеральный секретарь ЦК КПК заявил о важности китайской культуры в мировом контексте и предупредил о необходимости заботиться о своих «культурных корнях» и делать больше для «развития китайского духа, китайских ценностей и китайской силы».

И пока власти Поднебесной уделяют всё больше внимания чистоте китайских ценностей в сфере кинематографа, появилось исследование, проведённое компанией PricewaterhouseCoopers (PwC). В нём подтвердилось то, что все уже давно подозревали: в Китай теперь продаётся больше кинобилетов, чем в США, а в 2020 году КНР станет крупнейшим в мире рынком кинопродукции. По прогнозам PwC, в следующем году Пекин заработает в этой сфере $12,28 млрд, а Вашингтон лишь $11,93 млрд, сообщает The Times.