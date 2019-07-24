СТРАНА: СБУ объявила всех украинских кинопрокатчиков агентами Кремля

СБУ подозревает всех кинопрокатчиков Украины в работе на российские спецслужбы, поскольку они якобы занимались «саботажем украинских фильмов». Как пишет «СТРАНА», также украинская спецслужба считает, что владельцы кинокомпаний направляли часть своих доходов на «совершение массовых беспорядков на территории Украины, посягательство на её территориальную целостность и дестабилизацию политической и экономической ситуации».

Служба безопасности Украины ведёт уголовное производство по подозрению всех кинопрокатных компаний Украины в перечислении средств российским спецслужбам и саботаже украинских фильмов. Как пишет «СТРАНА», производство открыто на основании обращения депутата Верховной рады, по данным которого украинский рынок кинопроката поделен между компаниями В&Н Film Distribution Company, Ukrainian Film Distribution, Kinomania, Volga Ukraine и Multi Media Distribution, которые ежегодно получают в виде кассовых сборов на Украине около $100 млн.

Как пишет издание, указанные компании якобы появились на украинском рынке как дочерние предприятия российских компаний, которые имеют «плодотворные финансово-хозяйственные отношения» с российскими компаниями, их конечными владельцами выступают граждане России. При этом они якобы скрывают свои сверхприбыли «путём осуществления финансово-хозяйственных операций с субъектами хозяйствования, имеющими признаки фиктивности».

«Указанные противоправные перечисления не остались без внимания спецслужб России, которые в течение 2014—2016 годов фактически заставили владельцев компаний, работающих на рынке кинопроката Украины направлять часть своих доходов для финансирования действий неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на территории Украины, посягательства на её территориальную целостность, дестабилизации политической и экономической ситуации. В свою очередь, получив фактическую поддержку спецслужб России, владельцы вышеупомянутых компаний используются как агенты влияния на Украине, диктуя условия на рынке киноиндустрии и саботируя продвижение и показ украинских лент», — изложено в фабуле уголовного дела.

В рамках расследования в июле текущего года СБУ попросила суд предоставить доступ к банковским счетам кинодистрибьюторов, а суд данные ходатайства удовлетворил и дал доступ следователям к документам, содержащим банковскую тайну.