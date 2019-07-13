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112: здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В украинской столице обстреляли из гранотомёта здание телеканала «112 Украина». В результате инцидента никто не пострадала. Полиция квалифицируют происшествие как террористический акт.
112: здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета
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В Киеве в ночь на 13 июля здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомёта, сообщается на сайте канала.
 
В 3:40 в полицию поступило сообщение о том, что жители Шевченковского района столицы услышали звук, похожий на взрыв ​​. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.
 
Прибыв к зданию телеканала, полицейские обнаружили повреждённый фасад. В результате инцидента никто не пострадал. Правоохранители оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянный тубус гранатомёта.
 
Полицейские квалифицируют происшествие как террористический акт.
 
В Киеве введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время пытаются установить и задержать лиц, причастных к совершению правонарушения, а также узнать мотивы его совершения.
 
Все собранные материалы будут переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.
 
Как напоминает «112 Украина», накануне журналисты телеканала выступили с открытым обращением в СБУ, прокуратуру и дипломатические учреждения с просьбой «защитить коллектив от произвола радикалов, которые путём запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала, заставить отказаться от мировых стандартов вещания в угоду неким политическим интересам».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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