112: здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета

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Independent: в США организуют массовую облаву на незаконных мигрантов Independent
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СБУ расследует обстрел здания телеканала из гранатомёта в Киеве
Служба безопасности Украины вместе с полицией расследует нападение на здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
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Квят рассказал о приготовлениях к рождению ребёнка
Российской гонщик команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят рассказал о приготовлениях к рождению первенца у него и его девушки Келли Пике.
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В Афганистане три боевика напали на гостиницу
В афганском городе Калайи-Нау трое боевиков атаковали гостиницу.
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Российские каноисты победили на молодёжном чемпионате Европы
Россияне Иван Лиховидов и Владислав Чеботарь завоевали золото в гребле на каноэ-двойках на дистанции 1000 метров на молодёжном чемпионате Европы в Чехии.
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Цыдыпов и Цынгуев завоевали золото в стрельбе из классического лука на Универсиаде
Россияне Эрдем Цыдыпов и Бэлигто Цынгуев одержали победу в стрельбе из классического лука на Всемирной летней универсиаде в Неаполе.
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Неизвестные напали на офис коммерческой организации под Саратовом
Неизвестные совершили нападение на офис коммерческой организации в Саратовской области, в результате разбоя погиб охранник фирмы.
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«Зенит» расстался с американским баскетболистом Рейнольдсом
Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды американского центрового Джалена Рейнольдса.
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Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала
Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно высказался по поводу обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта.
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Пушков высказался по поводу конференции о свободе СМИ в Лондоне
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал конференцию о свободе СМИ в Лондоне.
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СМИ: Хоккеист Войнов подпишет контракт с «Авангардом»
Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» подпишет контракт на один год с защитником Вячеславом Войновым.
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СМИ опубликовали кадры обстрела здания телеканала в Киеве
СМИ опубликовали видео, на котором запечатлён момент обстрела здания телеканала «112 Украина» в Киеве.
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Тихонов ответил на вопрос о перспективах «Спартака» в новом сезоне
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос о перспективах команды в новом сезоне.
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В Дзержинске загорелся ангар с макулатурой
В Дзержинске произошло возгорание в ангаре с макулатурой. Площадь пожара достигает 2,4 тыс. кв. м.
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Тихонов о возможном трансфере Гилерме: «Спартак» остро нуждается в классном вратаре
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о возможном переходе в команду голкипера столичного «Локомотива» и сборной России по футболу Маринато Гилерме.
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Россиянки завоевали серебро в стрельбе из классического лука на Универсиаде
Женская сборная России по стрельбе из классического лука заняла второе место на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.
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Глава «112 Украина» призвал Зеленского осудить нападение на телеканал
Генеральный директор канала «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главам МВД и СБУ с требованием осудить обстрел здания телеканала в Киеве из гранатомёта.
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Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием образования города
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города.
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СМИ: Футболист «Реала» Начо отказался покинуть клуб
Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании по футболу Начо отклонил предложения других клубов.
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В Госдуме прокомментировали слова экс-главы СБУ об учениях в Крыму
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление украинского генерала, экс-главы СБУ Игоря Смешко, который в эфире телеканала «1+1» оценил масштаб учений, которые проводили военнослужащие России в Крыму.
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Андрей Малахов попал в базу сайта «Миротворец»
Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу украинского сайта «Миротворец» за участие в телемосте, который прошёл на канале «Россия 1».
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«Сочи» интересуется экс футболистом сборной России Шишкиным
Бывший защитник сборной России Роман Шишкин рассказал об интересе со стороны футбольного клуба «Сочи».
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Аналитик оценил призыв в США ввести санкции против Турции из-за С-400
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал RT публикацию обращения группы американских сенаторов, в котором они призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции в связи с началом поставок российских С-400.
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В Уфе задержаны трое по подозрению в нападении на полицейского
В Уфе задержаны три человека по подозрению в нападении на полицейского и хищении его оружия. Все они доставлены в отдел полиции.
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Турция начала антитеррористическую операцию на севере Ирака
Турция объявила о проведении новой антитеррористической операции на севере Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое Министерство обороны.
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Фанаты «Торпедо» не поддержат команду в матче с «Балтикой» из-за переноса на резервную арену
Болельщики московского «Торпедо» выступили с заявлением в связи с переносом домашней игры второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с калининградской «Балтикой» со стадиона имени Э.А. Стрельцова на резервную арену в академии «Спартака».
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Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
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Число погибших при нападении на отель в Сомали возросло до 26
Число погибших в результате нападения на отель в сомалийском городе Кисмайо возросло до 26, среди них есть американцы, кенийцы, танзанийцы и британцы.
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Тренер «Зенита» Анюков возобновил карьеру футболиста и перешёл в «Крылья Советов»
Член тренерского штаба петербургского «Зенита» Александр Анюков возобновил карьеру игрока и проведёт этот сезон в самарском футбольном клубе «Крылья Советов».
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ТЭЦ в Мытищах возобновила работу
Компания «Мосэнерго» сообщила о возобновлении работы ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах после пожара, произошедшего рядом с ней.
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Президент «Атлетико» о трансфере Гризманна в «Барселону»: разочарован его отношением
Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал переход французского нападающего команды Антуана Гризманна в каталонскую «Барселону».
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В Китае отметили попытки политиков США вмешаться в ситуацию в Гонконге
В Китае прокомментировали сообщения о контактах гонконгского предпринимателя Димми Лая с высокопоставленными лицами США, в том числе с госсекретарём Майком Помпео и советником президента Джоном Болтоном.
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Шесть человек погибли из-за наводнения в Индии
По меньшей мере шесть человек погибли в индийском штате Ассам в результате наводнения, вызванного муссонными ливнями.
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Тихонов: в Игнатове нет и трети от Титова
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на сравнения легендарного полузащитника команды Егора Титова с молодым хавбеком красно-белых Михаилом Игнатовым.
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Задержан один из подозреваемых в нападении на полицейского в Уфе
Один из напавших на полицейского в Уфе задержан, также найдено оружие, похищенное у сотрудника ведомства, сообщили в Следственном комитете.
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Тихонов рассказал, способен ли Понсе заменить Зе Луиша
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением относительно того, сможет ли новичок команды Эсекьель Понсе заменить ушедшего в «Порту» нападающего Зе Луиша.
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СМИ: Китайский клуб готов заплатить €20 млн за футболиста «Спартака» Фернандо
Китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» заинтересован в приобретении полузащитника московского «Спартака» Фернандо.
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Правительство одобрило расширение списка получателей страховых выплат
Правительство России одобрило проект федерального закона, расширяющего список получателей страховых выплат.
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В Турцию прибыл самолёт с новой партией элементов для С-400
В Турцию доставили новую партию деталей для российских систем С-400, самолёт с частями ЗРК приземлился на авиабазе Мюртед, сообщает Haberturk со ссылкой на турецкое Министерство обороны.
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Сутормин рассказал подробности своего перехода из «Рубина» в «Зенит»
Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал подробности своего трансфера из казанского «Рубина».
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На Украине призвали СБУ расследовать обстрел здания телеканала
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Службу безопасности Украины (СБУ) эффективно расследовать инцидент с обстрелом из гранатомёта здания телеканала «112 Украина».
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Президент «Вииторула» назвал предложение «Спартака» по Хаджи головокружительным
Президент румынского футбольного клуба «Вииторул» Гика Попеску высказался о предложении московского «Спартака» по переходу полузащитника Яниса Хаджи, который стал игроком бельгийского «Генка».
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Кабмин одобрил выделение более 1 млрд рублей для покупки медизделий
Правительство России одобрило проект о выделении более 1,2 млрд рублей Минздраву для приобретения медицинских изделий в больницы ряда российских регионов.
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Госкомиссия разрешила пуск ракеты «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ»
Корпорация «Роскосмос» сообщила, что госкомиссия разрешила пуск ракеты «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» 13 июля.
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«Севилья» подписала контракт с экс-футболистом «Манчестер Сити» Фернандо
Испанская «Севилья» объявила о переходе бразильского полузащитника Фернандо Франсиско Регеса из турецкого футбольного клуба «Галатасарай».
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В Уфе группа людей избила полицейского и скрылась с его оружием
В Уфе группа неизвестных избила полицейского и скрылась с его оружием на машине. В настоящее время злоумышленники разыскиваются.
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СМИ: Футболист «Зенита» Нобоа перейдёт в «Сочи»
Футбольный клуб «Сочи» в ближайшее время приобретёт полузащитника петербургского «Зенита» Кристиана Нобоа.
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«Коммерсантъ»: ЦОДД выиграл суд у ГИБДД по поводу дорожных знаков
Мосгорсуд отменил штрафы, которые Госавтоинспекция выписала московскому Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за самовольную установку уменьшенных в размерах дорожных знаков.
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Минибаев и Беляева завоевали серебро в прыжках в воду на ЧМ
Россияне Виктор Минибаев и Екатерина Беляева заняли второе место в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
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В Киеве в здание телеканала выстрелили из гранатомёта
Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомёта, в результате атаки никто не пострадал. Полиция обнаружила на месте происшествия отстрелянный тубус от гранатомёта, в настоящее время злоумышленник разыскивается, а произошедшее квалифицировано как теракт.
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Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.