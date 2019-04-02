СТРАНА: на Украине расстреляли памятник гетману Сагайдачному

На Украине неизвестные повредили памятник гетману Петру Сагайдачному. Как пишет «СТРАНА», вандалы обстреляли монумент из огнестрельного оружия, а также повредили его киркой.

В Черкасской области неизвестные расстреляли памятник украинскому гетману Петру Сагайдачному. Как пишет «СТРАНА», по предварительным данным, неизвестные обстреляли памятник из огнестрельного оружия и повредили его киркой.

Пули изрешетили герб Сагайдачного, также на постаменте присутствуют повреждения, которые указывают на то, что его пытались разбить на части.

Повреждения памятника обнаружил местный житель, который случайно оказался рядом. Как отмечает издание, когда именно был совершён акт вандализма — неизвестно.