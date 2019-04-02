СТРАНА: на Украине расстреляли памятник гетману Сагайдачному

21:48
В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море
Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
21:44
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с АЗ, проигрывая по ходу матча 0:2
Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, сыграл вничью с АЗ в матче 28-го тура голландской Эредивизи.
21:38
В МВД России рассказали подробности визита Колокольцева в КНДР
Глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе визита в Северную Корею встретился с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом.
21:37
Россия заявила о возможных мерах против ЕС из-за квот на импорт стали
Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Европейским союзом тарифных квот на продукцию из стали, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВТО.
21:31
Бобровский признан второй звездой месяца в НХЛ
Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан второй звездой по итогам марта в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
21:29
Туск призвал быть терпеливыми в ситуации с брекситом
Глава Европейского совета Дональд Туск в своём Twitter прокомментировал ситуацию вокруг брексита.
21:23
Во Франции начали расследование против Эвра из-за гомофобных высказываний о ПСЖ
Прокуратура Парижа начала расследование в отношении бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патриса Эвра, которого подозревают в оскорблениях в адрес французского клуба «Пари Сен-Жермен» на почве гомофобии.
21:20
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Росздравнадзора.
21:08
В Чернобыльской зоне отчуждения возник пожар на площади 20 га
В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сотрудники экстренных служб работают над тушением пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.
21:06
Цульгин рассказал, за счёт чего «Салават Юлаев» обыграл «Авангард»
Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цульгин прокомментировал победу своей команды над омским «Авангардом» во втором матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:00
Тренер «Авангарда» высказался о поражении от «Салавата Юлаева»
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение своих подопечных от уфимского «Салавата Юлаева» во втором матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
20:58
Рябков обсудил с кубинским министром сотрудничество Москвы и Гаваны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Рауль Гарсия Баррейро обсудили экономическое сотрудничество двух стран.
20:48
Мэй заявила о необходимости новой отсрочки брексита
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Британии из Евросоюза.
20:44
В Госдуме оценили дело против пограничников на Украине из-за визита Бойко в Россию
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT информацию о том, что на Украине завели дело в отношении сотрудников украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы из-за полёта кандидата в президенты Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Россию.
20:33
Система видеопомощи арбитрам будет использоваться в первых матчах 1/2 финала Кубка России
Российский футбольный союз (РФС) объявил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в первых полуфинальных матчах Кубка России.
20:33
В Киеве прогнозируют ухудшение ситуации в стране из-за Зеленского
Первый вице-премьер Украины Степан Кубив заявил, что в случае прихода к власти шоумена Владимира Зеленского ситуация в стране ухудшится. Об этом он написал в статье для издания «Лига.Бизнес».
20:24
В Калининграде произошёл крупный пожар в промзоне
На территории промышленной зоны в Калининграде произошёл пожар площадью 1,8 тыс. кв. метров. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону Лину Кратюк.
20:21
Бойко заявил об укреплении позиций своей партии на Украине
Один из кандидатов на пост президента Украины Юрий Бойко на своей странице в социальной сети Facebook выразил мнение, что его партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» укрепила позиции во всех регионах страны.
20:16
«Реал» представил планы по реконструкции «Сантьяго Бернабеу»
Мадридский футбольный клуб «Реал» представил проект реконструкции домашнего стадиона команды «Сантьяго Бернабеу».
20:14
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придёт настоящее весеннее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС рассказал, когда в Москву придёт настоящее весеннее тепло.
20:10
Известный актёр станет лицом программы о российском хоккее
Российский телеканал «Матч ТВ» покажет цикл передач о российском хоккее — «Неизведанная хоккейная Россия».
20:08
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
20:00
Порошенко призвал проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома»
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что руководящий состав концерна «Укроборонпром» должен пройти проверку на полиграфе.
19:58
Женская сборная России по хоккею проиграла Чехии в контрольном матче
Женская сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Чехии в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года.
19:50
«Салават Юлаев» одержал первую победу над «Авангардом» в финале Восточной конференции КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над омским «Авангардом» в третьем матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:48
Россия ознакомила ОЗХО с оценкой инцидента в сирийской Думе
Министерство обороны России ознакомило представителя Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) со своими оценками инцидента в сирийском городе Дума, произошедшего в апреле 2018 года.
19:37
Минобороны рассказало о состоянии пострадавших при взрыве в Петербурге
В Министерстве обороны России рассказали о состоянии пострадавших в результате взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге.
19:34
РПЛ утвердила технический регламент на три сезона и направила его в РФС
Директор по связям с общественностью Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Алексеев сообщил, что лига утвердила регламент чемпионата на три последующих сезона.
19:33
Суд взыскал с больницы в Забайкалье более 1 млн рублей за позднее выявление рака у ребёнка
За позднее выявление у ребёнка рака щитовидной железы во второй стадии с метастазами Борзинский городской суд Забайкальского края взыскал с ГУЗ «Борзинская ЦРБ» в пользу супругов Ольги и Сергея Машуковых 200 тыс. рублей, а в пользу их дочери — 900 тыс. рублей моральной компенсации.
19:25
В Пермском крае женщина погибла из-за падения снега с крыши
В Пермском крае в результате падения снега с крыши пятиэтажного дома погибла женщина. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
19:25
Тренер призвал не раздувать сенсацию из опоздания Малышко на старт эстафеты
Главный тренер сборной Санкт-Петербурга по биатлону Александр Касперович прокомментировал опоздание своего подопечного Дмитрия Малышко на старт эстафетной гонки на чемпионате России в Тюмени.
19:25
В Пентагоне полагают, что Турция предпочтёт Patriot российским С-400
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан выразил надежду на то, что Турция предпочтёт американские комплексы противовоздушной обороны Patriot российским системам С-400.
19:11
На Украине завели дело на пограничников из-за полёта Бойко в Россию
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное производство в отношении сотрудников украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы из-за полёта кандидата в президенты Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Россию.
19:05
Группа «Город 312» поддержала участницу проекта «Ты супер!»
Российский музыкальный коллектив «Город 312» поддержал участницу вокального конкурса «Ты супер!» 12-летнюю Эльвиру Филатову.
19:04
Шумахер стал вторым в первый день тестов «Формулы-1» в Бахрейне
Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, занял второе место по итогам первого дня тестов в Бахрейне.
19:04
Берлин призвал отказаться от логики времён холодной войны
Глава МИД Германии Хайко Маас, выступая в Организации Объединённых Наций, призвал отказаться от логики времён холодной войны.
18:55
В Раде предложили ввести обязательные дебаты перед выборами
Депутаты Верховной рады Ирина Геращенко и Мария Ионова зарегистрировали в украинском парламенте законопроект, предусматривающий введение обязательных дебатов перед вторым туром президентских выборов.
18:50
Власов и Чакветадзе вошли в состав сборной России на ЧЕ по греко-римской борьбе
Тренерский штаб сборной России по греко-римской борьбе определился с составом национальной команды на чемпионат Европы 2019 года в румынском Бухаресте.
18:49
Стругачёв прокомментировал смерть актёра Васильева
Российский актёр Семён Стругачёв в беседе с НСН прокомментировал смерть своего коллеги Александра Васильева.
18:39
Определены члены жюри конкурса «Спасибо маленькому герою»
В состав жюри всероссийского творческого конкурса «Спасибо маленькому герою» вошли артисты, общественные деятели и журналисты. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
18:39
Хартикайнен установил рекорд «Салавата Юлаева» по голам в КХЛ
Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен побил клубный рекорд по заброшенным шайбам в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
18:35
Стало известно, под каким номером Лазарев выступит на Евровидении
Российский певец Сергей Лазарев на своей странице в Instagram сообщил, под каким номером выступит во втором полуфинале на международном песенном конкурсе «Евровидение» 2019 года в Тель-Авиве.
18:23
Россия и Сирия вновь призвали США принять участие во встрече по «Эр-Рукбану»
Руководитель межведомственного координационного штаба России по возвращению беженцев на территорию Сирии Михаил Мизинцев и его коллега из САР Хусейн Махлюф вновь обратились к американской стороне с предложением принять участие в переговорах по ситуации в лагере беженцев «Эр-Рукбан».
18:15
Швейцария подтвердила участие своей делегации в ПМЭФ-2019
Посол Швейцарии в России Ив Россье сообщил, что швейцарская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме — 2019. Об этом информирует газета «Известия».
18:13
Сноубордисты Логинов и Курочкина победили в параллельном гигантском слаломе на ЮЧМ
Россияне Дмитрий Логинов и Анастасия Курочкина заняли первые места в параллельном гигантском слаломе на юниорском чемпионате мира в словенской Рогле.
18:10
Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур выборов президента
Украинский лидер Пётр Порошенко и глава Европейского совета Дональд Туск провели телефонный разговор, заявили в пресс-службе президента Украины.
18:00
Названы спикеры деловой программы молодёжного дня Арктического форума
Организаторы Международного арктического форума опубликовали имена спикеров деловой программы молодёжного дня. Об этом сообщает газета «Известия».
17:57
Стало известно место проведения матча за Суперкубок России по футболу
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) назвала место проведения матча за Суперкубок России по футболу 2019 года.
17:56
Губерниев резко отреагировал на предложение Вяльбе запретить лыжникам пользоваться соцсетями
Известный комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике предложение главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе запретить спортсменам пользоваться соцсетями во время соревнований.
17:54
Лавров допустил возможность дополнения минских договорённостей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что суть минских договорённостей должна оставаться нетронутой, но их можно дополнять. Об этом он сказал в интервью «Московскому комсомольцу».