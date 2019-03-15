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112: в Ровно злоумышленники повредили монумент Славы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В украинском городе Ровно неизвестные повредили многофигурную композицию монумента Вечной Славы. Как передаёт «112 Украина», злоумышленники сделали срезы в четырёх местах бронзового многофигурного горельефа.
112: в Ровно злоумышленники повредили монумент Славы
Полиция Ровенской области
В городе Ровно сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, которые повредили многофигурную композицию монумента Вечной Славы. Как пишет «112 Украина», об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровно.
 
По данным следователей, злоумышленник сделал срезы в четырёх местах бронзового многофигурного горельефа, который расположен на вертикальной плоскости холма. Полицейские обнаружили отсутствие у скульптуры солдата двух пальцев, а у девочки и ещё одного солдата – носа. 
 
По факту разрушения памятника следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 297 «Надругательство над могилой». 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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