112: в Ровно злоумышленники повредили монумент Славы

В украинском городе Ровно неизвестные повредили многофигурную композицию монумента Вечной Славы. Как передаёт «112 Украина», злоумышленники сделали срезы в четырёх местах бронзового многофигурного горельефа.

В городе Ровно сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, которые повредили многофигурную композицию монумента Вечной Славы. Как пишет «112 Украина», об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровно.

По данным следователей, злоумышленник сделал срезы в четырёх местах бронзового многофигурного горельефа, который расположен на вертикальной плоскости холма. Полицейские обнаружили отсутствие у скульптуры солдата двух пальцев, а у девочки и ещё одного солдата – носа.

По факту разрушения памятника следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 297 «Надругательство над могилой».