Guardian: «Входите, 007» — Джеймс Бонд передаст свой титул темнокожей красавице

В 25-м фильме бондианы зрители увидят нового агента 007 — в исполнении темнокожей актрисы Лашаны Линч, сообщает The Guardian. Впрочем, сам Джеймс Бонд останется прежним, его играет Дэниел Крейг — просто с уходом из MI6 шпиону придётся передать свой кодовый номер новому поколению.

В новом, уже 25-м по счёту фильме о самом известном британском шпионе Джеймсе Бонде популярный актёр Дэниэл Крэйг передаст свой легендарный шпионский номер, 007, новому агенту, пишет The Guardian.

По сюжету картины, Джеймс Бонд покинет MI6, и агентом 007 станет девушка, которую, как сообщают источники из команды, работающей над картиной, сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Правда, Бонду, который успеет уйти на покой и обосноваться на Ямайке, придётся вернуться в строй, чтобы сразиться с опасным злодеем.

«В начале фильма есть поворотная сцена, в которой глава секретной службы M говорит: «Входите, 007», и заходит Лашана, темнокожая, красивая, да и ещё и женщина. В этот момент зрители должны от удивления выронить попкорн из рук. Бонд — всё ещё Бонд, но на место 007 пришёл другой человек», — приводит газета слова анонимного источника.

В соцсетях новости о темнокожем агенте 007 восприняли с воодушевлением, в особенности после сообщений о том, что в новом игровом ремейке мультфильма «Русалочка» заглавную роль исполнит темнокожая певица Холли Бейли.

Wow. Lashana Lynch is the next 007. She’s not playing Bond, but will take over the code name. Brava, Phoebe Waller-Bridge for ushering in a new era where WoC can lead a spy series, like Sandra Oh in #KillingEve. H/t @iamlaurenp https://t.co/qcSpMHF2zR — Nancy Wang Yuen (@nancywyuen) 14 июля 2019 г.

Нэнси Ванг Йен: «Вау. Лашана Линч — новый агент 007. Она не играет Бонда, но возьмёт его кодовое имя. Браво Фиби Уоллер-Бридж за то, что положила начало новой эре, в которой женщины другого цвета кожи могут играть главные роли в фильмах о шпионах, как Сандра О в «Убивая Еву».

Как напоминает The Guardian, съёмки новой картины о Джеймсе Бонде с самого начала проходят не слишком гладко. Так, в 2015 году Крейг заявил, что «скорее перережет себе вены», чем ещё раз сыграет в бондиане. Затем, когда через пару лет актёр передумал, от работы над фильмом внезапно отказался режиссёр Дэнни Бойл. После того как нашли нового режиссёра в лице американца Кэри Фукунаги, пошли проблемы со сценаристами, до тех пор пока Крейг не настоял на Фиби Уоллер-Бридж, ставшей второй женщиной, когда-либо работавшей над сценарием к фильму о Бонде.

В своём интервью Уоллер-Бридж обратила внимание на то, как многие сегодня уверены, что Джеймс Бонд с его отношением к женщинам устарел. Однако сценаристка утверждает: «Франшиза просто должна расти. Должна развиваться. И важно, чтобы в фильме демонстрировалось нормальное отношение к женщинам. Но сам Бонд не обязан это демонстрировать. Он должен оставаться верным своему образу».

Газета также подчёркивает, что в прошлом году продюсер картины Барбара Брокколи заявила, что женщине Бонду не бывать.