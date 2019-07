Guardian: «Входите, 007» — Джеймс Бонд передаст свой титул темнокожей красавице

В новом, уже 25-м по счёту фильме о самом известном британском шпионе Джеймсе Бонде популярный актёр Дэниэл Крэйг передаст свой легендарный шпионский номер, 007, новому агенту, пишет The Guardian.

По сюжету картины, Джеймс Бонд покинет MI6, и агентом 007 станет девушка, которую, как сообщают источники из команды, работающей над картиной, сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Правда, Бонду, который успеет уйти на покой и обосноваться на Ямайке, придётся вернуться в строй, чтобы сразиться с опасным злодеем.

«В начале фильма есть поворотная сцена, в которой глава секретной службы M говорит: «Входите, 007», и заходит Лашана, темнокожая, красивая, да и ещё и женщина. В этот момент зрители должны от удивления выронить попкорн из рук. Бонд — всё ещё Бонд, но на место 007 пришёл другой человек», — приводит газета слова анонимного источника.

В соцсетях новости о темнокожем агенте 007 восприняли с воодушевлением, в особенности после сообщений о том, что в новом игровом ремейке мультфильма «Русалочка» заглавную роль исполнит темнокожая певица Холли Бейли.

Wow. Lashana Lynch is the next 007. She’s not playing Bond, but will take over the code name. Brava, Phoebe Waller-Bridge for ushering in a new era where WoC can lead a spy series, like Sandra Oh in #KillingEve. H/t @iamlaurenp https://t.co/qcSpMHF2zR