Guardian Оригинал

Guardian: «Входите, 007» — Джеймс Бонд передаст свой титул темнокожей красавице

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В 25-м фильме бондианы зрители увидят нового агента 007 — в исполнении темнокожей актрисы Лашаны Линч, сообщает The Guardian. Впрочем, сам Джеймс Бонд останется прежним, его играет Дэниел Крейг — просто с уходом из MI6 шпиону придётся передать свой кодовый номер новому поколению.
Guardian: «Входите, 007» — Джеймс Бонд передаст свой титул темнокожей красавице
Reuters

В новом, уже 25-м по счёту фильме о самом известном британском шпионе Джеймсе Бонде популярный актёр Дэниэл Крэйг передаст свой легендарный шпионский номер, 007, новому агенту, пишет The Guardian.

По сюжету картины, Джеймс Бонд покинет MI6, и агентом 007 станет девушка, которую, как сообщают источники из команды, работающей над картиной, сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Правда, Бонду, который успеет уйти на покой и обосноваться на Ямайке, придётся вернуться в строй, чтобы сразиться с опасным злодеем.

«В начале фильма есть поворотная сцена, в которой глава секретной службы M говорит: «Входите, 007», и заходит Лашана, темнокожая, красивая, да и ещё и женщина. В этот момент зрители должны от удивления выронить попкорн из рук. Бонд — всё ещё Бонд, но на место 007 пришёл другой человек», — приводит газета слова анонимного источника.

В соцсетях новости о темнокожем агенте 007 восприняли с воодушевлением, в особенности после сообщений о том, что в новом игровом ремейке мультфильма «Русалочка» заглавную роль исполнит темнокожая певица Холли Бейли.

Нэнси Ванг Йен: «Вау. Лашана Линч — новый агент 007. Она не играет Бонда, но возьмёт его кодовое имя. Браво Фиби Уоллер-Бридж за то, что положила начало новой эре, в которой женщины другого цвета кожи могут играть главные роли в фильмах о шпионах, как Сандра О в «Убивая Еву».

Как напоминает The Guardian, съёмки новой картины о Джеймсе Бонде с самого начала проходят не слишком гладко. Так, в 2015 году Крейг заявил, что «скорее перережет себе вены», чем ещё раз сыграет в бондиане. Затем, когда через пару лет актёр передумал, от работы над фильмом внезапно отказался режиссёр Дэнни Бойл. После того как нашли нового режиссёра в лице американца Кэри Фукунаги, пошли проблемы со сценаристами, до тех пор пока Крейг не настоял на Фиби Уоллер-Бридж, ставшей второй женщиной, когда-либо работавшей над сценарием к фильму о Бонде.

В своём интервью Уоллер-Бридж обратила внимание на то, как многие сегодня уверены, что Джеймс Бонд с его отношением к женщинам устарел. Однако сценаристка утверждает: «Франшиза просто должна расти. Должна развиваться. И важно, чтобы в фильме демонстрировалось нормальное отношение к женщинам. Но сам Бонд не обязан это демонстрировать. Он должен оставаться верным своему образу».

Газета также подчёркивает, что в прошлом году продюсер картины Барбара Брокколи заявила, что женщине Бонду не бывать. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Guardian Великобритания Европа
теги
Англия Великобритания искусство кинематограф кино
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров