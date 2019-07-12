«Простите создателей, они не ведают, что творят» — Guardian раскритиковала сериал Netflix о Романовых

В отличие от сериала «Чернобыль», который российские зрители по большей части высоко оценили, новая зарубежная картина «Последние цари» вызвала противоположную реакцию, пишет журналистка Вив Гроскоп в The Guardian. Несмотря на красивые костюмы и достойную игру актёров, конечный продукт создаёт впечатление, что те, кто финансировал сериал, хотели показать, что люди на Западе — «полные идиоты».

«Простите создателей этого сериала, ибо они не ведают, что творят», — так в своей статье для The Guardian автор книги «Саморазвитие по Толстому» и журналистка Вив Гроскоп характеризует новый сериал Netflix «Последние цари» (Last Czars), посвящённый семье российского императора Николая II.

По словам автора статьи, лично она изначально ничего особенно не ждала от новой картины и даже не собиралась её смотреть. Но поскольку Гроскоп находилась в Москве, а там многие очень живо принялись обсуждать сериал, и не в самом позитивном ключе, она всё же решила познакомиться с новым видением Романовых поближе. «Лучше б я этого не делала», — сетует журналистка.

Как обращает внимание Гроскоп, в России реакция на «Последних царей» очень любопытная и, можно сказать, полностью противоположная отношению к ещё одному недавнему иностранному сериалу на «российскую» тематику — «Чернобылю» производства HBO.

Эту картину многие российские зрители оценили весьма высоко и даже отметили, с каким вниманием к деталям работали создатели — вплоть до подбора мусорных корзин соответствующей эпохи. «Уважение к истории, учтённый процесс ревизионизма, признание, что реальные факты сложны, и попросту огромное количество сил и времени, которые слились в «Чернобыле», сделали немалый вклад в сближение России и Запада. В период натянутых отношений это был знак, что мы способны понимать друг друга», — рассуждает Гроскоп.

Однако «Последние цари» разрывают швы на ране, залатанной «Чернобылем», и «демонстративно поливают её спиртом из бутылки, на которой кириллицей с ошибками написано слово «водка». Российских зрителей очень повеселил кадр, на котором изображена Красная площадь якобы 1905 года, но только с Мавзолеем Владимира Ленина, который был построен лишь в 1924 году.

«Последние цари» — это какая-то сюрреалистичная мешанина из драматических реконструкций, похожих на художественный сериал, которые прерываются неизвестно откуда возникающими головами историков и периодически сопровождаются закадровыми комментариями. Этакий чудовищный ментальный эксперимент «для людей с памятью, как у золотой рыбки».

«Кто вообще целевая аудитория этой картины? Люди, которые никогда не слышали о Распутине? Которые никогда не слышали о России? Если вы так это хотели презентовать, то и сделали бы тогда российскую имперскую «Игру престолов», кровавую и шокирующую. А не вот это вот», — возмущается Гроскоп.

При этом автор статьи признаёт, что актёры-то играют очень достойно, сериал снят потрясающе, а костюмы роскошные. Ради такой красоты в какой-то момент ты даже готов смириться с остальным. Но вдруг в ход сериального повествования вклинивается современный историк и пытается объяснить, что происходит, и это вызывает у зрителя чувство, будто он смотрит документальный фильм авторства Сальвадора Дали. Это делает картину, которая и без того подаётся в весьма «снисходительной манере», ещё более абсурдной. Как если бы в сериале «Корона» (The Crown) производства того же Netflix, посвящённом жизни королевы Елизаветы II, сама королева под сопровождение закадрового рассказчика и кучки академиков, объясняющих, как её не понимают, говорила бы: «Знаете, ребят, я королева, и меня никто не понимает. Ещё у меня повсюду есть замки».

«В эпоху фейковых новостей, теорий заговора и людей, которые пытаются сеять раздор между мировыми державами, можно было бы сделать логичный вывод, что «Последние цари» финансировались теми, кто хочет показать, что мы здесь, на Западе, полные идиоты. Они удачно вложили деньги», — заключает Вив Гроскоп.