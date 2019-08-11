Times: тигры и львы помогут Китаю спасти институт семьи

В китайском зоопарке предложили всем желающим хранить свидетельство о заключении брака в сейфе в клетках со львами и тиграми, сообщает The Times. Авторы идеи полагают, что это даст супругам время для размышления и поможет сократить число разводов в стране.

По мере ослабления традиционного института семьи в стране китайский зоопарк нашёл весьма необычный способ снижения числа разводов с помощью львов и тигров, пишет The Times.

Так, зоопарк в городском округе Чанчжоу предлагает супружеским парам возможность за определённую плату хранить их свидетельства о браке в сейфах, которые будут размещены в клетках с дикими тиграми и львами. Там полагают, что так как свидетельство необходимо иметь при себе, для того чтобы подать заявление на развод, это даст супругам время для размышления.

«Если муж и жена поссорятся, мы надеемся, они вспомнят, что их объединило в первую очередь», — заявил один из сотрудников зоопарка, проведя параллель с древнекитайской мифологией, повествовавшей о священном звере, которому люди доверяли драгоценные предметы.

The Times отмечает, что процент разводов в Китае растёт на протяжении последних 16 лет. В 2018 году расторгли брак около 38% женатых пар, что соответствует мировой тенденции. Так, за 40 лет, с 1970 по 2010 год, количество разводов в мире выросло вдвое. При этом наибольший процент зафиксирован в России, а меньше всего разводятся жители Шри-Ланки.

В Китае увеличение числа бракоразводных процессов привело к снижению рождаемости, что рискует ослабить институт семьи, который Пекин считает основой стабильного общества.

Для борьбы с печальной тенденцией китайские суды после подачи соответствующего заявления дают супругам время для размышления, а чиновники ищут причины отказать в просьбе о расторжении брака, за что в государственных СМИ получают звание «спасителей».