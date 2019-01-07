Fox News: саудовских женщин о разводе будут уведомлять с помощью смс-сообщений

Женщин в Саудовской Аравии теперь в случае развода будут уведомлять о изменении семейного положения посредством смс-сообщений, пишет Fox News. Местные власти заявляют, что эта инициатива направлена на защиту жительниц королевства.

Как заявили в Министерстве юстиции Саудовской Аравии, этот закон, вступивший в силу в воскресенье, нацелен на то, чтобы гарантировать, что саудовские мужья не будут тайно расторгать существующие браки.

«Саудовские суды начали рассылать подобные уведомления… это шаг, нацеленный на защиту прав женщин-клиентов и на перевод ещё большего количества услуг на цифровые технологии», — подчеркнули официальные лица.

По информации правительства, в текстовых сообщениях о семейном положении, которые будут приходить саудовским женщинам, будет содержаться номер свидетельства и важная судебная информация. Женщины также смогут получить доступ к информации об их семейном положении через интернет. А доступ к документам о разводе они смогут получить в суде.

«Во многих арабских странах мужчины могут просто так расторгнуть брак со своими жёнами, — комментирует Сауд Абу-Дайех из правозащитной организации Equality Now. — По крайней мере, женщины будут знать, находятся ли они в разводе или нет. Это крохотный шаг, но это шаг в правильном направлении».

Новый закон — это одна из недавних инициатив Эр-Рияда по модернизации королевства. Так, ранее наследный принц Мухаммед бен Сальман отменил запрет на вождение автомобилей женщинами, сообщает Fox News.