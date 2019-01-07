Fox News: саудовских женщин о разводе будут уведомлять с помощью смс-сообщений

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Daily Mail: Уильямсон рискует спустить в унитаз свою репутацию — в его туалете обнаружили Путина Daily Mail
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B92: президент Сербии уверен — любое решение проблемы Косово невозможно без России B92
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Das Erste: Украина возмущена тем, что Twitter «признал» Крым российским Das Erste
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Кадыров назвал число нейтрализованных в Чечне в 2018 году боевиков
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сотрудники правоохранительных органов республики в 2018 году нейтрализовали 21 участника незаконных вооружённых формирований.
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«Кардифф» сделал официальное заявление о ситуации с пропавшим футболистом
Валлийский футбольный клуб «Кардифф» сделал официальное заявление о ситуации с пропавшим новичком команды Эмилиано Салой.
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Исполком WADA не стал лишать РУСАДА статуса соответствия
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение подтвердить статус Российского антидопингового агентства.
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Помпео: США и Россия не обречены быть противниками
Госсекретарь США Майк Помпео на форуме в Давосе заявил, что Вашингтон и Москва не обречены на то, чтобы быть противниками и соперничать, как это было в годы холодной войны.
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Суд отстранил от должности начальника одного из управлений МЧС Москвы
Басманный суд Москвы постановил временно отстранить от должности начальника управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрия Ширлина, обвиняемого в халатности.
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Одной из версий крушения Ту-22М3 считается техническая неисправность
В Министерстве обороны России заявили, что в настоящее время рассматриваются все версии крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области, в том числе техническая неисправность.
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Путин: решение по мирному договору должно быть приемлемо для народов России и Японии
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что решение по мирному договору должно быть приемлемо для народов двух стран.
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«Краснодар» проиграл «Базелю» в товарищеском матче
Российский клуб «Краснодар» проиграл швейцарскому «Базелю» в товарищеском матче на сборе в испанской Марбелье.
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Генсек СЕ заявил о кризисе в организации из-за ситуации с Россией
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что лишение России голоса в Парламентской ассамблее СЕ создало кризис в организации.
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Путин запретил использовать спецсигналы не входящим в МЧС службам
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает службам, не входящим в систему МЧС, устанавливать на легковые автомобили специальные световые и звуковые сигналы.
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Переговоры Путина и Абэ продлились более трёх часов
В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом информирует РИА Новости.
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Опубликовано видео из салона самолёта Сургут — Москва
В сети появилось видео из салона самолёта, который следовал рейсом Сургут — Москва и на борту которого произошла нештатная ситуация, когда один из пассажиров потребовал изменить маршрут.
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В Москве у посольства Японии задержали семь участников несогласованной акции
В ходе несогласованной акции возле здания посольства Японии в Москве были задержаны семь человек. Об этом заявил глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
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Медведев поздравил участников команды «КамАЗ-мастер» с успехами на «Дакаре-2019»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил участников команды «КамАЗ-мастер» с успешным выступлением на ралли-марафоне «Дакар-2019».
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Путин упростил порядок компенсации взносов на капитальный ремонт
Президент России Владимир Путин подписал закон, который снимает с жильцов многоквартирных домов обязанность им самим доказывать факт уплаты взносов на капитальный ремонт для получения положенной компенсации.
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В МИД оценили работу каналов связи между военными России и США
В Министерстве иностранных дел России, подводя основные внешнеполитические итоги 2018 года, заявили, что каналы связи между российскими и американскими военными работали исправно.
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Филарет награждён звездой героя Украины
Президент Украины Пётр Порошенко вручил звезду героя бывшему главе неканонического Киевского патриархата Филарету, сообщила пресс-служба украинского лидера.
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Стал известен состав сборной России на матч Кубка Дэвиса со Швейцарией
Тренерский штаб российской теннисной сборной назвал состав на матч Кубка Дэвиса со Швейцарией.
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Тимошенко назвала условие для своей отставки в случае избрания президентом
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала в случае победы на президентских выборах уйти в отставку, если за первые 100 дней работы она не сможет добиться результатов.
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Шестаков прокомментировал поведение Нурмагомедова после боя с Макгрегором
Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков высказал своё мнение относительно поведения чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова после боя с Конором Макгрегором на турнире UFC 229.
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ВТО назвала сроки вступления Белоруссии в организацию
Всемирная торговая организация считает середину 2020 года реальным сроком, к которому Белоруссия может завершить все необходимые процедуры по вступлению в ВТО.
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Глава FIAS: Емельяненко и Нурмагомедов — самые звёздные самбисты
Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассказал, кто является самыми известными представителями данного вида спорта.
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Объявлены номинанты на премию «Оскар»
Американская академия киноискусств объявила номинантов на премию «Оскар».
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Офицер авиационного поиска не уверен, что пропавший Сала жив
Офицер авиационного поиска Нормандских островов Джон Фитцджеральд высказался по поводу пропавшего с радаров самолёта, на котором из Франции летел новичок «Кардифф Сити» нападающий Эмилиано Сала.
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Посол Венгрии на Украине совершил первую поездку в Закарпатье
Посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто совершил первый визит в Закарпатскую область, отметив улучшение отношений между странами. Об этом сообщает «Закарпаття онлайн».
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Богомолов рассказал о полученной травме
Режиссёр Константин Богомолов рассказал в Instagram о лечении травмированного носа.
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Зубков покинул пост Федерации бобслея России до конца дисквалификации
Президент Федерации бобслея России Александр Зубков покинул занимаемую должность до окончания двухлетней дисквалификации, которая была наложена на спортсмена Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF).
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ВКС России зафиксировали пуск израильской ракеты над Средиземным морем
Воздушно-космические силы России зафиксировали израильский пуск ракеты-мишени над акваторией Средиземного моря.
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SANA: в Латакии при взрыве автомобиля пострадали четыре человека
В сирийской провинции Латакия произошёл взрыв автомобиля, в результате произошедшего, по предварительным данным, пострадали четыре местных жителя. Об этом информирует агентство SANA.
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Число жертв крушения Ту-22М3 в Мурманской области возросло до трёх
Один из пострадавших в результате крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области скончался. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на мурманский территориальный Центр медицины катастроф.
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Злоумышленник попытался протаранить ворота президентского дворца в Варшаве
Злоумышленник на автомобиле попытался протаранить ворота президентского дворца в Варшаве, одну из резиденций польского лидера Анджея Дуды.
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СМИ: Матч Кубка Франции будет перенесён из-за пропавшего Салы
Матч 1/16 Кубка Франции между «Нантом» и «Антантом» будет перенесён из-за ситуации с пропавшим футболистом Эмилиано Салой.
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Адвокат: арестованный в Норвегии россиянин изменил показания
Россиянин, который был арестован в норвежской столице Осло по обвинению в совершении теракта, отказался от первоначальных показаний. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Улу Лунде.
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Дело об угоне самолёта возбуждено после инцидента на рейсе из Сургута
Следователи возбудили уголовное дело об угоне воздушного судна в связи с действиями пассажира на борту рейса Сургут — Москва. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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Стало известно, под каким стартовым номером выступит Загитова в короткой программе ЧЕ
В Минске проходит жеребьёвка чемпионата Европы по фигурному катанию.
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Тимошенко выдвинули кандидатом в президенты Украины
Партия «Батькивщина» выдвинула своего лидера Юлию Тимошенко кандидатом на выборах президента Украины.
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Спасатели не нашли шлюпок и жилетов в районе пожара двух судов в Чёрном море
Спасатели, которые занимались поисками пропавших в Керченском проливе моряков, заявили, что не обнаружили на поверхности моря ни шлюпок, ни спасательных жилетов.
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На Украине назвали число действующих советских ГОСТов
В Минэкономразвития Украины заявили, что в стране до 2022 года будут действовать более 1,1 тыс. советских госстандартов. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
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Трое членов «Артподготовки» получили до восьми лет колонии по делу о теракте
Московский окружной военный суд (МОВС) вынес приговор трём участникам запрещённого в России движения «Артподготовка» по делу о планировании террористического акта в Москве.
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Защитник «Ростова» получил разрыв крестообразных связок в матче со «Спартаком»
Польский защитник «Ростова» Мацей Вилюш пропустит от четырёх до шести месяцев из-за повреждения крестообразных связок колена.
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ФРГ и Франция подписали договор по укреплению сотрудничества
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в Ахене новый договор по укреплению сотрудничества в сфере безопасности на базе уже действующего Елисейского договора. Об этом сообщает Deutsche Welle.
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Пашинян посетит Москву 25 января
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибудет в Москву 25 января. Об этом заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
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Собкин: у Шараповой мысли скачут между личной жизнью и спортом
Заслуженный тренер России Борис Собкин высказался о выступлении российских теннисистов на первом в сезоне турнире серии Большого шлема — Australian Open, который проходит в Мельбурне.
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В НАК прокомментировали действия командира рейса Сургут — Москва
Командир самолёта, следовавшего рейсом Сургут — Москва и изменившего курс из-за нештатной ситуации, принял верное решение приземлиться в Ханты-Мансийске. Об этом заявил представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский.
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Власти Хабаровского края рассказали о планах по расширению канала на реке Бурее
Правительство Хабаровского края планирует значительно увеличить канал на реке Бурее после подрывов скальных пород на месте оползня для дальнейшего пуска воды. Об этом сообщается на сайте правительства края.
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В Госдуме прокомментировали исключение Украины из комитета ПАСЕ по снятию санкций
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал исключение Украины из комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по снятию санкций.
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Защитник УНИКСа Макколлум рассказал об адаптации в России
Американский защитник УНИКСа Эрик Макколлум в беседе с «Реальным временем» рассказал об адаптации в России.
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Новый музей Салтыкова-Щедрина откроется в Подмосковье 27 января
Новый музей Михаила Салтыкова-Щедрина откроется в подмосковном селе Спас-Угол 27 января. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Талдомского городского округа.
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Боец ММА Марат Балаев рассказал, думает ли о завершении карьеры
Боец смешанных единоборств Марат Балаев в беседе с изданием argumenti.ru рассказал, думает ли о завершении карьеры.
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В Тверской области СК проверяет сообщения об избиении трёх подростков
В Тверской области проверяют информацию об избиении трёх подростков, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.