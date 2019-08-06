«Вторая холодная война»: британский историк охарактеризовал отношения США с Китаем

Китай ведёт себя, как СССР, воруя западные технологии и соперничая с США, заявил шотландский историк Нил Фергюсон в интервью Fox News. По его словам, между Пекином и Вашингтоном уже давно идёт новая холодная война, но только Трамп открыл глаза американцам на китайскую угрозу.

Я хотел бы обсудить несколько тем, в особенности ту, которая с самого начала была в центре внимания президента. Я имею в виду Китай. Вы пишете и говорите о «второй холодной войне». Это холодная война с Китаем, и она идёт прямо сейчас. Не могли бы вы объяснить, о чём идёт речь?



НИЛ ФЕРГЮСОН, историк, старший научный сотрудник Гуверовского института и Стэнфордского университета: Вспомним первую холодную войну: во время Второй мировой мы были союзниками Советского Союза, но довольно быстро с ним поссорились. Всего за несколько лет. Почему так вышло? Отчасти из-за классических территориальных проблем: казалось, имела место экспансия Советского Союза по всем направлениям. Но была и технологическая сторона: Советский Союз крал технологии, он украл разработки атомной бомбы с помощью своей шпионской сети. Холодная война была во многом гонкой технологий. Она привела к космической гонке, а также к гонке ядерных вооружений.



А теперь перенесёмся в конец 20 века. В то время у Соединённых Штатов и Китайской Народной Республики были общие стратегические интересы.



Прошло почти 50 лет с тех пор, как Генри Киссинджер отправился в Пекин и начал так называемый поворот к Китаю. Если рассматривать это как ход против Советского Союза в первой холодной войне, это было очень умно. США и Китай стали вместе противостоять Советскому Союзу, и это раскололо коммунистический мир. В экономическом плане это также блестяще сработало. В том смысле, что быстрый (экономический. — ИноТВ) рост Китая в конце 20 и начале 21 века был очень выгоден всем заинтересованным сторонам. Но, возможно, более выгоден Китаю.



По-моему, только относительно недавно Америка начала задаваться вопросом: не зашла ли она слишком далеко, поощряя рост Китая? Потому что внезапно оказалось, что Китай не просто младший партнёр, Китай наступает на пятки и самоутверждается, и не только в экономическом плане, он расширяется и территориально. Он закрепляет свои позиции в Южно-Китайском море. И, что самое главное, он соревнуется с нами в технологическом плане, прибегая к краже интеллектуальной собственности, чтобы ускорить свой технологический прогресс.



Итак, я бы сказал, что у нас уже некоторое время идёт вторая холодная война, её ранняя стадия. Но президент Трамп пробудил Америку. Вспомним, что в 2015 году, когда его избирательная кампания только начиналась и он заговорил о введении пошлин на импорт из Китая, американский истеблишмент негодовал. А теперь, в 2019 году, обе партии согласны — и это большая редкость! — что Китай представляет собой серьёзнейшую угрозу. И это угроза не только экономическому будущему страны, это стратегическая угроза.



Думаю, будущие историки — а сам я в гораздо большей степени историк, чем философ — будут оглядываться назад и говорить: «Главное, что сделал президент Трамп, это изменил направление политики США в отношении Китая и открыл нации глаза на серьёзнейшую угрозу».



Дата выхода в эфир 04 августа 2019 года.