National Interest: успех в холодной войне ошибочно убедил США в их безусловном лидерстве

Международные успехи США во времена холодной войны заставили Вашингтон поверить в собственную неуязвимость, пишет обозреватель National Interest Уоллес Грегсон. Однако с распадом СССР Америка лишилась организующего принципа, определявшего внутреннюю и внешнюю политику страны, уверен автор. Беспорядок, царящий сегодня во внешнеполитических вопросах США, свидетельствует о том, что страна так и не определилась с тем что ей делать после утраты главного противника, считает эксперт.
«Что нам делать теперь, когда мы потеряли нашего лучшего врага?» — так, по слухам отреагировал на распад Советского Союза председатель комитета начальников штабов Пентагона Колин Пауэлл, как напоминает на страницах National Interest эксперт в области обороны и безопасности Уоллес Грегсон. Действительно, советская угроза задавала рамки организации не только военного планирования, но и внешней, а также изрядной доли внутренней политики в США во времена военной войны, замечает автор. И судя по тому, какой беспорядок царит в этих областях сегодня, опрос Пауэлла так и остался без ответа, заключает эксперт.
После Второй мировой войны Америка создала «беспрецедентную международную систему», которая способствовала распространению демократии, создала позитивные стимулы для стран к союзничеству с США и приводила в замешательство диктаторов. «Наш образ «светоносного града» красноречиво говорил с угнетёнными народами», — вспоминает автор, добавляя, что результатом этой стратегии стал экономический бум, волна демократизации, а также победа в «борьбе за выживание» с коммунизмом, одержанная без начала ещё одной мировой войны.
В 1944 году США использовали свой существенный рычаг влияния на другие страны, протолкнув подписание Бреттон-Вудского экономического соглашения, ознаменовавшего конец эры колониализма и имперских привилегий, против которого яростно выступали союзники США Франция и Великобритания.
Однако «однополярная минута славы» США длилась всего пять лет после окончания войны, после чего Советский Союз и его «дядя Джо» Сталин продемонстрировали неготовность к сотрудничеству, устроив блокаду Западного Берлина, «поработив» Восточную Европу и проведя испытания собственного ядерного оружия.
Несмотря на то, что многие послевоенные ожидания не оправдались, Бреттон-Вудская система выжила. План Маршалла предоставил Европе значительные ресурсы, чтобы справиться с послевоенным кризисом и противостоять напору Советского Союза. Эта система помогла США и так называемому «свободному миру» пережить холодную войну, уверен автор.
При этом распад Советского Союза заставил США поверить, что сражаться больше не с кем и вызовов либерально-демократическому порядку больше нет. Однако Китай, на который США возлагали большие надежды после окончания холодной войны, так же не оправдал надежд на «триумф западной либеральной демократии».
«По мере того, как поднимается Китай, мы теряем всё, что заработали», — констатирует Грегсон. По мнению ассоциации Freedom House, политические права и гражданские свободы пришли в упадок за последние 13 лет по всему миру. При этом треть государств Юго-Восточной Азии, где средний класс растёт быстрее всего в мире, находится под влиянием Пекина.
По убеждению эксперта, причина этому — уверенность США в том, что доминирующее положение либеральной демократии является решённым делом «С распадом СССР мы, США, потеряли объект центральный организующий принцип, определяющий, формирующий и координирующий нашу политику и стратегию», — поясняет Грегсон, подчёркивая, что заменить её пока нечем.
«Мы должны осознать, что мир, свобода и мир, основанный на главенстве закона, не сможет существовать без поддержки и лидерства США», — пишет эксперт.
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