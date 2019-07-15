«Это не новая холодная война»: USA Today рассказала о состоянии отношений Москвы и Вашингтона

Несмотря на то, что многие эксперты уверены в том, что США и Россия находятся в состоянии новой холодной войны, такое мышление не только не отражает реальной ситуации, но и просто опасно, пишет USA Today. Как отмечает газета, хотя отношения Москвы и Вашингтона остаются натянутыми, они по-прежнему достаточно успешно сотрудничают по некоторым важным мировым вопросам, а Россия в отличие от СССР не ставит перед собой целью мировое господство.

В кругах экспертов по национальной безопасности всё чаще говорят о новой холодной войне между США и её великодержавными соперниками. Однако такое мышление как минимум не полностью соответствует действительности и как максимум — опасно. Не так давно о таком подходе по отношению к Китаю предупредила группа признанных американских экспертов, которые указали на то, что США рискуют стать авторами самоисполняющегося пророчества. «Однако каким бы неподобающим не было правление Владимира Путина в Москве, нам так же необходимо изменить наше восприятие России», — пишет USA Today.

В своей Национальной стратегии обороны от 2018 года администрация Трампа вновь сделала акцент на недопущении конфликта между великими державами. По мнению газеты, нет никаких сомнений в том, что в последние годы Россия и Китай вели себя весьма самоуверенно и угрожающе.

«Однако у Соединённых Штатов есть тенденция перебарщивать с такими программными документами. В случае же с Россией несмотря на то, что усилия НАТО по модернизации и отправке скромных военных подкреплений в такие места как Прибалтика и Польша нужно приветствовать, нам необходимо избегать широко распространённого подхода, в рамках которого мы будем ждать столкновения с Кремлём на каждом повороте», — предостерегает издание.

Опасности подхода к России в стиле холодной войны, антагонизма и духе «армия прежде всего» многочисленны. Во-первых, современной России — какой бы «мстительной и амбициозной» она ни была — далеко до мировых амбиций Советского Союза. Пусть Москва и говорит о предательстве Запада, она не демонстрирует никаких грандиозных замыслов по захвату мирового господства. Хотя такие лидеры как Путин и могут разносить «некую авторитарную заразу», её невозможно ставить в один ряд с «марксистско-ленининистскими амбициями» времён холодной войны.

Во-вторых, многие склонны игнорировать весь размах российско-американского сотрудничества по ключевым вопросам мировой безопасности. Роль России особенно велика в свете её права вето в Совете безопасности ООН и её права голоса в вопросах по наложению санкций на угрожающие государства.

Если с Ираном всё же заключат новую ядерную сделку или же будут достигнуты договорённости на счёт ядерного разоружения Северной Кореи, то поддержка Москвы по этим вопросам будет необычайно важна. К тому же, несмотря на подпорченные в последние годы отношения, Россия в общих чертах поддерживает позицию США по вышеназванным странам в ООН. Даже в таких регионах, где политика Москвы неприятна или даже предосудительна — например в Сирии — проблемы можно будет решать гораздо легче при наличии механизма урегулирования конфликтов с Россией. При этом подобным стороны занимаются довольно давно — что и обеспечило победу над ИГ*.

В-третьих, несмотря на все дебаты о нежелании некоторых членов НАТО брать на себя необходимую часть бремени по финансированию блока, мощь альянса по-прежнему впечатляет. Хотя лишь 7 стран достигли планки в 2% расходов от ВВП на оборонные нужды, в совокупности НАТО отвечает за более чем половину всех мировых военных расходов.

Большая часть членов альянса существенно увеличила свои оборонные бюджеты после крымского кризиса 2014 года. Кроме того, НАТО перебросило в Прибалтику и в Польшу батальоны передового базирования. Они вряд ли смогут сформировать крепкий оборонительный периметр, однако теперь хотя бы смогут оказывать более серьёзное сопротивление при вторжении.

«НАТО поступит правильно, если усилит свой потенциал в этом регионе, однако вряд ли Путин действительно может поверить в то, что полномасштабное вторжение сойдёт ему с рук — даже сейчас. До сих пор он осмотрительно избегал военных эскапад на территории стран альянса», — отмечает USA Today.

В-четвёртых, европейским странам не воздают должного за то, что они поддерживают санкции в отношении России, введённые из-за её «агрессии» против Украины. Во многом именно из-за санкций российская экономика, по сути, стагнирует. Этот фактор не только нанёс существенный удар по «Путину и многим его подручным», но и сдержал дальнейшую «российскую агрессию».

При этом, по мнению издания, США и НАТО необходимо в большей степени интегрировать меры экономического и военного сдерживания, а также развивать доктрины в сфере ограниченных конфликтов, в том числе и в «серой зоне». «Подобные сценарии по-прежнему вызывают беспокойство, так как Россия продолжает вести дезинформационные кампании и вмешиваться в выборы — однако эти акции не следует путать с экзистенциональными рисками холодной войны», — полагает USA Today.

И, наконец, мышление в духе холодной войны может не дать США предпринять креативные шаги для уменьшения напряжённости в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Это, в частности относится к расширению НАТО, в том числе и на постсоветском пространстве. Ещё в 2008 году НАТО пообещало в будущем принять Украину и Грузию в состав альянса. При этом как президент Обама, так и Дональд Трамп не внесли в эту инициативу администрации Буша никаких изменений — и это ошибка, считает газета.

В географическом и стратегическом плане вступление этих стран в блок было бы перегибом, так как НАТО существует ради стабилизации Североатлантического региона. Более того, хотя ничто не может оправдать «агрессию России», обещая принять в состав альянса Грузию и Украину, но не говоря о конкретных сроках и не давая никаких гарантий безопасности, НАТО, «образно выражаясь, нарисовало на их спинах по огромной мишени».

«Нам необходимо выработать новую концепцию безопасности в Восточной Европе, которая обеспечит их безопасность без вступления в альянс», — считает издание.

«Да, мир находится в нестабильном, рискованном положении. Однако те, кто сравнивают нынешнюю обстановку с холодной войной, забыли о том, насколько поистине опасным был тот период в реальности», — подытоживает USA Today.