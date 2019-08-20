N-TV: более половины немцев выступают за отмену антироссийских санкций

Лишь четверть немецких граждан выступают за сохранение антироссийских санкций, пишет N-TV, ссылаясь на результаты проведённого недавно соцопроса: в то же время половина опрошенных высказалась либо за постепенное смягчение, либо за немедленную отмену штрафных мер. Между тем, согласно данным Восточного комитета немецкой экономики, обоюдные санкции приносят обеим странам миллиардные убытки.
В преддверии региональных выборов в Германии вновь разгораются дебаты вокруг антироссийских санкций ЕС, пишет N-TV. Согласно опросу, проведённому институтом исследования общественного мнения YouGov, лишь четверть немецких граждан поддерживает сохранение санкций.
При этом более половины опрошенных считают, что необходимо либо немедленно ликвидировать штрафные меры (21%), либо постепенно смягчать их (32%). Как отмечает издание, наиболее негативное отношение к антироссийским санкциям наблюдается у жителей востока Германии.
N-TV напоминает, что штрафные меры ЕС против России действуют уже пять лет и были недавно продлены до 2020 года. В свою очередь, Россия также ввела санкции против стран — членов ЕС. Согласно данным Восточного комитета немецкой экономики, общий ущерб от двусторонних штрафных мер для обеих сторон измеряется миллиардами евро.
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