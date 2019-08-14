Welt: большинство немцев недовольны демократией в Германии

Больше половины населения Германии признались, что они недовольны тем, как работает демократическая система в их стране, сообщает немецкая газета Die Welt. По опросам, в восточных землях положением дел удовлетворены лишь 35,6% граждан. По версии левых Германии, это означает, что люди недовольны, в первую очередь, работой правительства.

Большинство немцев в Германии — более 53% — недовольны демократией, пишет газета Die Welt. На востоке страны эта тенденция проявляется активнее, чем на западе.

Люди, неустроенные в социальном плане, мало доверяют государству и политике — об этом говорят результаты опубликованного на этой неделе исследования фонда имени Фридриха Эберта.

Только 46,6% населения страны оказались довольны тем, как работает демократическое устройство. Напротив, 53,4% им недовольны. Более того, в восточных землях Германии демократией довольны лишь 35,6% немцев.

Позиция авторов исследования состоит в том, что вопрос об оценке функционирования демократии не подразумевает выяснение, поддерживают ли граждане саму концепцию. Речь идёт преимущественно о том, чтобы разобраться, насколько население довольно работой этой системы на практике. Оказалось, что чем ниже опрашиваемые оценивают тот класс общества, к которому принадлежат, тем больше они недовольны действующей системой.

Среди респондентов, считающих себя относящимися к низшему, то есть рабочему классу, 70,1% рассказали, что они не особенно или совершенно не довольны демократией в Германии. Среди опрошенных, причисляющих себя к среднему классу или верхним слоям общества, 57,5% признались, что либо очень довольны, либо вполне довольны функционированием демократии в стране.

Если рассматривать результаты исследования по партийному признаку, самыми довольными демократией оказались сторонники ХДС и ХСС — таких набралось 65,4%. Напротив, самыми недовольными стали приверженцы политики «Альтернативы для Германии»: лишь 7,2% из них сказали, что довольны состоянием немецкой демократии.

Две трети опрошенных выразили мнение, что значительная часть населения за последние годы ничего не выигрывала от положительного экономического развития. Среди тех, кто констатировал рост социального неравенства, 60% не удовлетворены функционированием демократии в Германии.

Согласно результатам исследования, очень высоким уровнем одобрения пользуются политические меры, с помощью которых государство могло бы бороться с социальным расслоением. Так, повышение налогов на высокий доход и имущество поддержали 69,6% опрошенных. Улучшение оснащения школ в бедных городских районах посчитали хорошей идеей 80% респондентов.

Идею минимальной пенсии без проверки целесообразности одобрили 77% немцев. Этого, в частности, требует СДПГ, в то время как союз ХДС/ХСС предпочитает ввести минимальную пенсии на условиях проверки целесообразности выплат.

Для проведения анализа институт исследования общественного мнения Infratest dimap в период с 4 марта по 2 апреля 2019 года опросил по телефону 2500 немцев старше 18 лет, сообщается в статье.

Глава левых Катя Киппинг обвинила большую правительственную коалицию в том, что она несёт частичную ответственность за недовольство граждан. По её словам, результаты исследования — это «объявление о банкротстве неолиберализма и звонкая пощёчина пребыванию Ангелы Меркель на посту канцлера».

«Люди недовольны не демократией — они недовольны тем, как большая коалиция управляет страной», — подчеркнула Киппинг. С её точки зрения, не замечать этого — означает играть на руку правым политическим движениям и партиям, заключает газета Die Welt.