Публицист: демократические государства рискуют уступить экономическое первенство «авторитарному капитализму»

«Несвободные страны», традиционно уступавшие по экономическому развитию либерально-демократическим государствам, могут в течение пяти лет обогнать последние по уровню ВВП, пишет в статье для CNBC генеральный директор «Атлантического совета» Фредерик Кэмп. По мысли Кэмпа, чтобы не дать «авторитарному капитализму» нарастить себе чрезмерное влияние, США должны вспомнить о своей традиционной роли защитника демократии.

«Демократические идеалы, вдохновлённые Американской революцией» оказались под угрозой, предупреждает в своей статье для сайта CNBC писатель, журналист и генеральный директор аналитического центра «Атлантический совет» Фредерик Кэмп. Как поясняет автор, если нынешние тенденции не переломит какое-нибудь «неожиданное потрясение» — «к примеру, демократическое восстание в Китае, смена режима в России или же, что тоже важно, падение венесуэльского диктатора», — «авторитарные» страны до конца нынешнего десятилетия превзойдут демократические государства по экономической мощи и влиянию. «А, как уже показала история, за благополучием часто следует политическое превосходство», — отмечает публицист.

СМИ много говорили о том, что демократические свободы в мире вот уже 13 лет сокращаются, что является результатом «подъёма таких авторитарных государств, как Россия и Китай, размытия свобод в либерально-демократических странах, а также беспечного отношения Запада к этим двум факторам», пишет Кэмп. Между тем, мало кто обращает внимание на другое обстоятельство, которое, вероятно, в итоге окажется более важным: как заключили в недавнем исследовании политологи Яша Мунк и Роберто Фоа, нынешние экономические тренды таковы, что в течение пяти лет авторитарные государства впервые за более чем сто лет будут производить более половины мирового ВВП, говорится в статье.

Если подобное всё же произойдёт, это станет «поразительным переворотом в плане достатка» — в 50-е и 60-е годы США и их «демократические союзники» в Европе, а также Япония производили более двух третей мирового ВВП, тогда как в девяностые годы страны, которые американская НПО Freedom House относит к «несвободным», обеспечивали лишь 12% общемирового дохода, подчёркивает Кэмп. Теперь же такие государства представляют треть мировой экономики, что соответствует уровню 30-х годов XX века — «эпохи подъёма европейского фашизма», напоминает публицист.

«В связи с этим возникают кое-какие тревожные вопросы, — признаёт автор. — В какой же степени успех демократических стран был результатом привлекательности западных ценностей вроде свободы слова и прав личности? И в какой степени тогда он был результатом желания новых демократий прицепиться к американскому и западноевропейскому благополучию и вырваться из экономического краха советской и прочих аналогично устроенных систем, подконтрольных государству?». Разумеется, свою роль сыграли оба этих фактора, но если демократические страны не смогут обеспечивать такой же уровень достатка, как и авторитарные государства, им будет со временем всё сложнее с ними конкурировать, предостерегает Кэмп.

Как пишут в своём исследовании Фоа и Мунк, баланс экономических сил склонился в сторону авторитаризма не только и не столько из-за ослабления демократических государств, сколько из-за подъёма так называемого «авторитарного капитализма». По словам учёных, если раньше авторитарные режимы, испытывавшие значительный подъём экономики, либо в итоге переставали расти, как Советский Союз, либо становились демократическими, как случилось с Южной Кореей, Испанией, Португалией и Грецией; вместе с тем, в мире становится всё больше стран, которые совмещают «авторитарное правление с рыночными институтами» и которые в результате продолжают развиваться экономически, не совершая при этом перехода к демократии.

Если у кого-то и были сомнения о том, что нынешние авторитарные правители считают себя конкурентами либерально-демократических государств, то на прошлой неделе их без сомнения развеял российский президент Владимир Путин, заявивший, что либеральная идея себя изжила, продолжает Кэмп. Между тем, подчёркивает публицист, «Путин отлично понимает, что эта летопись ещё не дописана». Во-первых, фундаментальные недостатки авторитарных стран и их косность будут и дальше делать их «хрупкими и склонными к регулярным попыткам со стороны общества растянуть свободы личности дальше тех пределов, которые подобные системы способны выдерживать» — как это происходит сейчас и в Китае, и в России, и в Турции, считает автор. Во-вторых, чаша весов ещё может склониться в сторону демократии — нужно лишь, чтобы важные игроки вроде Индии, Нигерии и Индонезии «стабилизировались в статусе экономически развитых демократических стран, а также стали рассматривать себя как членов мирового сообщества, противостоящего авторитаризму», рассуждает он.

Кроме того, помочь демократии смогут США, если они «вновь станут играть свою сложившуюся исторически роль по вдохновлению, поддержанию и расширению демократической системы правления», отмечается в материале. Хотя нынешний президент США Дональд Трамп поддерживает близкие отношения с автократами и сам, по мнению критиков, имеет склонность к соответствующим методам, он поддерживал усилия по демократической смене режима в Венесуэле и выступал против недобросовестного поведения китайского руководства в торговле, пишет Кэмп.

Демократия появилась на свет в Афинах в 508 году до н.э., но на протяжении двух тысяч лет оставалась в «относительно пассивном» состоянии — до XVIII века, когда в мире появились США, демократическая республика с «радикально либеральными принципами», на которые тогдашний мир смотрел с тревогой, пишет Кэмп. «С тех пор история демократии развивалась вокруг США. Именно они вдохновили расширение демократических режимов после Первой мировой войны, стояли на своём, когда эти режимы переживали упадок перед лицом европейского фашизма перед Второй мировой, бились за их выживание в этой войне — и добились победы в войне холодной, ставшей окончательным триумфом этих государств», — перечисляет публицист.

Новая битва, которая теперь предстоит Америке, необязательно должна быть «игрой с нулевой суммой» — однако нужно понимать, что если авторитарные государства сформируют самый крупный экономический и политический блок, то они вряд ли «позволят другим писать правила, по которым будет строиться их будущее», в заключение предостерегает автор.