Вице-председатель бундестага: восточные немцы правы — в отношениях с Россией санкции не помогут

«Полагая, что санкционная политика позволит что-то урегулировать, мы не делаем одолжения ни себе, ни русским», — заявил в интервью ZDF вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики. По его словам, с Россией нужно поддерживать диалог, искать взаимопонимания — и только тогда получится решить все проблемы. С ним полностью согласился депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи.

Давайте поговорим об особом отношении восточных немцев к России. В пятницу вышел очередной выпуск передачи Politbarometer («Политический барометр». — ИноТВ). В нём говорится, что большинство жителей Восточной Германии выступают за ослабление санкций против России. В Западной Германии — около 30%. Как это объяснить?



ВОЛЬФГАНГ КУБИКИ, вице-председатель бундестага от Свободной демократической партии: Я могу назвать три предпосылки. Я знаю, что бывших гэдээровцев очень раздражали эти замечательные лозунги о том, что они живут в лучшей стране мира. С другой стороны, бывшие граждане ГДР также понимают, что без русских не было бы объединения Германии. Тогда убийства смог предотвратить не только Грегор Гизи. Стрельбы не было и благодаря нашим друзьям из России.



ГРЕГОР ГИЗИ, депутат бундестага от Левой партии: Да. Конечно. Без них это было бы невозможным.



ВОЛЬФГАНГ КУБИКИ: То, что не вмешался охранный полк «Феликс Э. Дзержинский», случилось благодаря русским, а не вам. Поэтому люди понимают, что за то, что произошло в Германии, они должны благодарить русских. У всего этого также есть эмоциональный аспект. В те времена немцы познакомились со многими русскими, наладили с ними отношения. И в отличие от тех, кто проживал на Западе, — а они были как бы в стороне от всего этого — понимали, какой ущерб нанесла Германия России как в Первой, так и во Второй мировых войнах.



И то, что советская армия ушла из ГДР без каких-либо происшествий, — это огромное достижение. Народ, который гордится своими победами в обеих мировых войнах, просто взял и отступил — это важно отметить. Так что я могу понять эту привязанность. Если бы я жил в ГДР, я бы сегодня тоже сказал: «Полагая, что санкционная политика позволит что-то урегулировать, мы не делаем одолжения ни себе, ни русским». Мы должны говорить друг с другом, достигать взаимопонимания — и тогда мы сможем решить все проблемы.



ГРЕГОР ГИЗИ: Полностью с вами согласен.



ВОЛЬФГАНГ КУБИКИ: Для меня ваше полное согласие может стать политически опасным.



ГРЕГОР ГИЗИ: Ну хорошо, тогда я забираю свои слова назад. Я с ним просто согласен (смеётся). Советский Союз действительно в определённом смысле раздражал людей своими лозунгами. Это так. Но с другой стороны, они познакомились со многими русскими. Их там было много. И, если к ним привыкнуть, замечаешь, что они очень отзывчивые в общении. К тому же русские — и это факт — потеряли во Второй мировой войне больше всего людей: 27 миллионов человек. Нельзя об этом забывать. Это была ужасная трагедия.



К тому же просто глупо не понимать, что мир и безопасность в Европе невозможны без России или в противостоянии с ней. В отношениях с Россией наши интересы отличаются от интересов США. Пора это понять. Если мы сможем добиться примирения… Шаг за шагом. Осторожно. Я знаю, какие ошибки совершила Россия, мне это объяснять не нужно. Тогда мы сможем выстроить отношения по-новому в интересах Германии и всей Европы. И это лучше понимают в ГДР, потому что в западной части Советский Союз был всё-таки главным врагом. А такие вещи закрепляются на уровне ощущений и мыслей. И я могу это понять, ведь ФРГ была членом НАТО, то есть на стороне США. Большие трудности во вьетнамской войне, большие трудности в афганской войне. Я могу всё это объяснить, но всё же отмечу, что есть разница в эмоциональном настрое.



ВОЛЬФГАНГ КУБИКИ: К тому же в новых федеральных землях больше людей, которые говорят на русском, чем в Западной Германии.



ГРЕГОР ГИЗИ: И там очень много людей, которые лучше говорят по-английски, чем жители новых федеральных земель.



Дата выхода в эфир 06 августа 2019 года.