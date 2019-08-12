Bild: чем ближе выборы, тем дальше АдГ вырывается в лидеры на востоке Германии
За три недели до проведения выборов в земельные парламенты Саксонии и Бранденбурга «Альтернативе для Германии» удалось укрепить свои позиции в этой части страны и ещё сильнее вырваться вперёд, пишет немецкий таблоид Bild.
Такой результат показали опросы, которые институт исследований общественного мнения Emnid еженедельно проводит по заказу издания. По сравнению с показателями прошлого воскресенья, «Альтернатива для Германии» прибавила ещё один пункт к числу поддерживающих её избирателей и набрала 24% голосов.
При этом ХДС сохранила на востоке Германии свою прежнюю позицию в 22%, а Левая партия отвоевала себе два дополнительных пункта и получила 16% голосов в свою поддержку.
Что касается СДПГ, её продвижение составило один пункт: она набрала 12% голосов, тогда как зелёные потеряли два пункта и получили лишь 11%. В конце списка на востоке страны оказались свободные демократы с 7% и прочие партии, набравшие 8% по сравнению с 10% на прошлой неделе.
Между тем, на западе Германии расклад выглядит совершенно иначе, подчёркивает Bild. Там лидирует союз ХДС/ХСС, который поддерживают 27% избирателей, второе место занимают зелёные с 24%, а третье — СДПГ с 14%.
«Альтернатива для Германии» в западных землях страны достигла лишь четвёртой строчки и 12% голосов избирателей, опережая только Свободную демократическую партию с 9%, левых с 8% и другие партии, получившие в общей сложности 6% голосов.
Если рассматривать ситуацию по всей стране в целом, АдГ осталась при тех же показателях, что и на прошлой неделе, получив в свою поддержку 14% голосов. Слегка улучшили своё положение социал-демократы, сравнявшиеся при этом с «Альтернативой для Германии».
Основную силу по-прежнему представляют собой ХДС и ХСС со стабильными 26%, зелёные немного сбавили, набрав 22% голосов. Свободная демократическая партия застряла на отметке в 9%, левые поднялись на один пункт, получив 9% голосов.
Для исследования тенденций в политических предпочтениях немецких избирателей в период с 1 по 7 августа было опрошено 2388 человек. Вопрос, который им задавался, звучал так: «Какую партию вы выбрали бы, если бы выборы в бундестаг проходили в ближайшее воскресенье?»
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