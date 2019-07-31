«Стратегия победы»: Spiegel рассказал, как немецкие политики разыгрывают «российскую карту» на выборах

Для многих немецких политиков — особенно в землях бывшей Восточной Германии — тема отношений с Россией превратилась в один из определяющих вопросов предвыборной кампании, пишет Der Spiegel. Как отмечает журнал, выступая за улучшение отношений с Москвой и играя на благоприятном отношении избирателей к России, политики на местах собираются обеспечить себе победу — что, однако, приходится не по душе правительству Ангелы Меркель в Берлине.

В прошлый вторник около 300 человек собрались на мероприятии в здании газеты Leipziger Volkszeitung в немецком Лейпциге. Именно там в ужасную жару премьер-министр Саксонии и член Христианско-демократического союза (ХДС) Михаэль Кретшмер провёл предвыборную встречу. На одной стене красовалась передовица издания газеты от 8 июня: это была фотография Кретшмера вместе с президентом России Владимиром Путиным, пишет Der Spiegel.

Российский лидер встретился с саксонским премьером на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ранее же Кретшмер призывал к снятию европейских санкций против России.

Политик напомнил слушателям, что другие премьеры бывших восточногерманских земель также придерживаются схожих позиций. Кроме того, Кретшмер отметил, что Совет Европы вернул России право голоса. Слушатели начали хлопать.

Сорвать эти аплодисменты Кретшмеру не стоило никакого труда, считает издание. Когда Россия упоминается в ходе предвыборных кампаний в Саксонии, Тюрингии или Бранденбурге, то становится очевидно, что многие выступают за более мягкую политику в отношении Москвы.

Отношения с Россией важны для немцев. Данные многочисленных опросов свидетельствуют о том, что большинство немцев выступают за сближение с Москвой и российским лидером. В землях бывшей ГДР такого мнения придерживаются три четверти респондентов. Кроме того, большая часть немцев в этих регионах хотела бы снять санкции, введённые после «аннексии»* Крыма.

Поэтому совсем неудивительно, что премьер Тюрингии Бодо Рамелов из Левой партии и его бранденбургский коллега Дитмар Войдке из Социал-демократической партии (СДПГ) поспешили поддержать Кретшмера.

По вопросу России главы бывших восточногерманских земель открыто выступают против курса правящей коалиции Ангелы Меркель. Правительство же полно решимости ослабить санкции только после выполнения минских договорённостей. При этом глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно ещё больше ужесточили свою позицию по отношению к России.

Однако на востоке страны партии опасаются потерять власть, поэтому они не хотят отдавать этот вопрос на откуп «Альтернативе для Германии» и Левой партии, которые придерживаются дружелюбной по отношению к Москве риторики.

«Фактически ничего не делая, Россия внесла раскол в немецкую политику, — уверено издание. — Путин неоднократно принимал в Кремле немецких премьеров… Москву, скорее всего, ободряет тот факт, что у жёсткого подхода Меркель к России появляется всё больше противников, причём даже в рядах её собственной ХДС», — пишет Der Spiegel.

Курс Меркель по отношению к России становится причиной проблем для её партии во всех землях бывшей ГДР. Её критическая позиция по этому вопросу популярностью не пользуется. «Тема России постоянно всплывает в моём избирательном округе, — отметил депутат федерального парламента от Мекленбурга — Передней Померании и член ХДС Филипп Амтор.

Россия — это та тема, по которой, как кажется Амтору, он расходится во взглядах со своим электоратом больше всего. Тем не менее политик может позволить себе не слишком напрягаться по этому поводу: в отличие от своих коллег в Саксонии и Тюрингии, у него на носу нет выборов. Однако в партийных структурах ХДС в бывшей ГДР нет единого мнения касательно того, как следует подойти к «российскому вопросу» во время предвыборной кампании.

Что же касается Кретшмера, то он со всей очевидностью решился на конфронтацию с федеральным правительством и руководством собственной партии. «Как немецкий политик я думаю о тех многих предприятиях — особенно на территории бывших восточногерманских земель — которые сильно пострадали от последствий санкционной политики», — отметил он. По мнению журнала, его позиция включает в себя элементы слогана «Германия превыше всего». При этом многие на востоке страны видят в санкциях «пакет мер по стимуляции американской экономики».

Кретшмер признаёт факт спора с канцлером и лидерами собственной партии. «Я знаю, что значительная часть немцев меня поддерживает, — объяснил он. — Это не конкретно восточногерманский вопрос».

Однако стратегия Кретшмера вызывает споры также и внутри отделений ХДС на территории бывших восточногерманских земель. Глава тюрингского крыла партии Майк Моринг, который собирается привести ХДС к победе на октябрьских выборах, придерживается иного курса. При этом он никак не может игнорировать тот факт, что многие тюрингенцы надеются на улучшение отношений с Россией. «Я чувствую, что граждане многого ждут, — сообщил он. — Народ хочет, чтобы Германия продолжала с Россией диалог».

Однако Моринг также не считает, что публичная битва, призванная определить курс партии, принесёт какую-либо пользу. Его парламенская группа уже выступила с инициативой, которая могла как встретить поддержку в федеральном правительстве, так и вызвать шквал критики. В её рамках группа призвала покончить с санкциями — но только после того, как Россия выполнит свои обязательства по Минским соглашениям. Таким образом Моринг сумел нейтрализовать тему России в политическом плане.

В то же время Амтор не считает Россию ключевым пунктом политической повестки дня для ХДС и всей Германии. Тем не менее он отметил, что «Социал-демократическая партия пытается использовать этот вопрос, чтобы заручиться масштабной поддержкой на Востоке».

Социал-демократы и Россия поддерживают особые отношения — это обуславливается причинами исторического характера. Мало что определяет самовосприятие партии так, как внешнеполитический курс бывшего канцлера от СДПГ Вилли Брандта, который пытался сблизиться с Советским Союзом. Глава МИД Германии Хайко Маас выучил этот урок довольно рано, когда он попытался занять более критическую позицию по отношению к России.

Тем не менее баланс между критикой России и пророссийскими настроениями для многих немецких социал-демократов выдержать довольно трудно. Мало кто осознаёт это так же хорошо, как депутат от СДПГ Дирк Визе. На протяжении уже полутора лет он занимает пост координатора федерального правительства по вопросам политики в отношении России. Его работа заключается в основном в балансировке подхода — что приводит к тому, что его называют как сторонником России, так и ястребом. По словам же самого Визе, он терпеть не может «чёрно-белое мышление». «Пытаться понять, откуда идут русские, не значит, что ты автоматически с ними согласен», — отметил он.

По его словам, в Германии растёт интерес к России. Эта заинтересованность особенно сильна в землях бывшей ГДР по историческим причинам. Там, по его мнению, у немцев о России сложилось впечатление, которое абсолютно не похоже на мышление «некоторых упрямых левых в Западной Германии».

Его коллега Дитмар Войдке, который баллотируется на пост премьера Бранденбурга, с Визе согласен. «У многих в Восточной Германии с Россией личные связи; они дружат и знают язык, — объяснил он. — В результате у многих людей сложилась эмоциональная связь». По его словам, тема улучшения отношений с Россией постоянно поднимается на различных мероприятиях. Как правило, люди призывают политиков «избавиться от своих западных шор», указывая на то, что если бы вопрос снятия санкций поставили бы на референдум, то за это высказалось бы очевидное большинство.

Кроме того, призывы политиков в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии снять санкции с России имеют и существенные экономические основания. С введением санкций в 2014 году объёмы экспорта в Россию резко упали. По сравнению с 2013 годом к 2018-му уровень экспорта в Бранденбурге упал на 24,3% и на 21,5% в Тюрингии. Но сильнее всего пострадала Саксония: за тот же период экспорт в Россию там упал приблизительно на 60%.

Тем не менее пока что нет практически никаких признаков, говорящих о том, что федеральное правительство уступит давлению властей на местах. Однако, как отмечает Der Spiegel, в непростых отношениях между Москвой и Берлином наметились определённые сдвиги. О постепенном исчезновении изоляции России говорит, например, тот факт, что министр экономики Германии Петер Альтмайер присутствовал на июльском ПМЭФ.

В то же время Германия помогла России вернуть право голоса в ПАСЕ. Наблюдается прогресс и в попытках смягчить визовый режим между двумя странами. Более того, впервые с начала украинского кризиса Лавров и Маас приняли участие в ежегодном Петербургском диалоге — площадке для общения России и Германии.

При этом даже изначально скептически настроенный глава немецкого МИД начал встречу со своим российским коллегой с обращения «мой дорогой Сергей». «Без Москвы, — заявил тогда Маас, пытаясь польстить Москве, — нам не удастся решить наиболее срочные вопросы, стоящие перед международным сообществом».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).