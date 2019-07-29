SZ: переходный процесс в Германии слишком затянут — стране стоит поторопиться со сменой власти

Сейчас, когда в мире наступили непростые времена, Германии имеет смысл быстрее провести смену власти, пишет Süddeutsche Zeitung. Нынешнему правительству не хватает единства и инициативности, в результате чего Германия теряет влияние в Европе и начинает испытывать экономические трудности. Издание отмечает, что никто в мире не будет ждать Германию — и потому переходный процесс от Меркель к чему-то новому нужно ускорить.

2013 год был пиковым в карьере Ангелы Меркель, пишет Süddeutsche Zeitung: у её коалиции было уверенное большинство, экономика Германии процветала и тянула за собой всю Европу, безработица была низкой. Казалось, что так продолжится и дальше.

Однако в 2019 году Германия находится на распутье, констатирует издание. Меркель по-прежнему занимает пост канцлера, и коалиция из ХДС и социал-демократов по-прежнему у власти — однако былой поддержки у неё уже нет. Страна наблюдает за состоянием здоровья канцлера, за карьерой Аннегрет Крамп-Карренбауэр и за попытками социал-демократов удержаться на плаву. Между тем, до ухода Меркель ещё далеко: очередные парламентские выборы пройдут через 800 дней. При этом правящая коалиция по-прежнему заявляет, что Меркель лучше оставаться на посту канцлера до конца срока, что в нынешних условиях очень странно, считает Süddeutsche Zeitung.

Сейчас, когда в мире наступили неспокойные времена, имеет смысл осуществить организованный переход власти, пишет издание. Есть минимум две основные причины такого шага: во-первых, правящая коалиция не может достичь единства по многим внешнеполитическим вопросам, из-за чего ФРГ теряет влияние на международной арене. Во-вторых, немецкая экономика начинает ослабевать. Ухудшается деловой климат, срываются сделки, возникают проблемы у крупных предприятий: Германия уже не является локомотивом Европы — напротив, теперь она тормозит развитие континента.

При этом сама правящая коалиция игнорирует причины экономического спада, списывая всё на политику Дональда Трампа, отмечает издание. «Всё наладится, как только закончится торговая война» — таков её девиз.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, у правительства не хватает решимости на то, чтобы укрепить экономику, повышая госрасходы и инвестируя в перспективные отрасли. Следовательно, Германии нужно правительство которое будет глобально мыслить и сделает всё для сохранения экономической мощи ФРГ.

У Ангелы Меркель уходит слишком много времени на то, чтобы определить своего преемника, — однако может ли Германия так долго ждать? Между тем, лидерство в Европе переходит к Эммануэлю Макрону: он разработал план европейского развития, провёл реформы у себя в стране и не боится указывать рамки дозволенного Дональду Трампу. В то же время Меркель предстаёт как канцлер, «досиживающий» последний срок, со слабой правящей коалицией.

Переходный процесс от Меркель к чему-то новому длится очень долго, констатирует Süddeutsche Zeitung. Однако ждать Германию никто в мире не будет: нависшая над страной угроза рецессии является чётким сигналом к тому, что процесс смены власти надо ускорить.