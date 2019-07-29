Focus: продвигая своих сторонниц, Меркель готовит себе почву для ухода на покой

После тяжёлой борьбы Ангеле Меркель всё же удалось добиться ключевых постов в Брюсселе и Берлине своим сторонницам — Урсуле фон дер Ляйен и Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По версии немецкого журнала Focus, таким образом канцлер Германии подготавливает почву для того, чтобы однажды внезапно уйти в отставку, но при этом сохранить свою партию у власти — что до сих пор не удавалось никому из её предшественников.

Ангеле Меркель удалось поставить на ключевые посты в Берлине и Брюсселе своих доверенных представительниц — Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Урсулу фон дер Ляйен, пишет немецкий журнал Focus.

На минувшей неделе канцлер Германии отпраздновала победу в борьбе за верховенство в Брюсселе и Берлине, которая уже начинала казаться почти бесперспективной, отмечает автор статьи Даниэль Гоффарт. Манёвры Меркель во властных структурах имели успех. Теперь фон дер Ляйен должна гарантировать канцлеру Германии влияние на европейском уровне и позаботиться о сохранении её политического наследия. А Крамп-Карренбауэр попала в кабинет министров и тем самым приблизилась к цели выступить в качестве кандидата на пост канцлера после Меркель.

Всё это существенно приблизило к личной цели и саму Ангелу Меркель, в фортуне и здоровье которой в последнее время возникли серьёзные сомнения, пишет немецкий журнал. По версии автора статьи, канцлер Германии шаг за шагом обеспечивает все необходимые предпосылки для того, чтобы в один прекрасный день внезапно и по собственному решению оставить свою должность — и при этом удержать свою партию у власти. Такое до сих пор не удавалось ни одному немецкому канцлеру, подчёркивает издание.

В такой ситуации Меркель, в случае ухода в отставку, будет иметь возможность предложить президенту Германии передать её полномочия одному из министров по её выбору. По всей видимости, это будет Крамп-Карренбауэр, считает журналист издания. Ранее такой ход был невозможен, потому что глава ХДС не занимала необходимую для этого должность.

Конечно, в этом случае Крамп-Карренбауэр станет лишь временно исполняющей обязанности канцлера, однако до проведения новых выборов канцлера она смогла бы использовать своё положение и вступить в предвыборную борьбу подготовленной. Её конкурентам после этого будет нелегко оспорить её позицию, уверен автор статьи.

Между тем, в последнее время игры Меркель на европейском уровне уже казались лишёнными надежды на успешное завершение, напоминает Focus. Едва ли кто-то ожидал, что в сложной для неё ситуации Ангеле Меркель при помощи французского президента Макрона удастся обратить развитие событий в свою пользу и добиться утверждения кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Более того, она станет первой женщиной на этой должности и первой представительницей Германии за последние 52 года, подчёркивается в статье.

Известие об избрании на пост председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен встретила с радостным облегчением. В отличие от неё, Аннегрет Крамп-Карренбауэр была не так счастлива своему назначению министром обороны Германии. Она знает, что эта перемена означает для неё существенное прибавление власти. В то же время, должность министра обороны уже многих привела к вынужденному завершению политической карьеры. Ангеле Меркель потребовались долгие часы переговоров с Крамп-Карренбауэр, прежде чем та согласилась и уступила давлению канцлера.

Как отмечает немецкий журнал, ввод Крамп-Карренбауэр в кабинет министров имеет смысл лишь в том случае, если она проявит себя успешным министром обороны. Однако, учитывая многочисленные проблемы оборонных проектов, аварийное состояние самолётов бундесвера и множащиеся расходы на консультантов, успех в этой сфере более чем сомнителен, пишет Focus. Для Аннегрет Крамп-Карренбауэр это будет последним испытанием на прочность, которое она должна выдержать по воле Меркель. Очевидно, именно поэтому, поздравляя её с новой должностью, канцлер Германии пожелала своей стороннице удачи, заключает немецкий журнал.