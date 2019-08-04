Frankfurter Allgemeine: АдГ стала сильнейшей партией на востоке Германии

За месяц до парламентских выборов в Саксонии и Бранденбурге сильнейшей партией в восточных землях стала «Альтернатива для Германии», сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine. По данным опросов, сейчас она набирает на востоке 23% голосов, опережая ХДС. Между тем, на западе страны картина выглядит иначе: там АдГ только четвёртая.
Через четыре недели в Саксонии и Бранденбурге должны пройти выборы в земельный парламент, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Согласно опросам, на данный момент лидирующую позицию на востоке страны занимает партия «Альтернатива для Германии».
Правая популистская партия, как её характеризует издание, сейчас набирает до 23% голосов опрошенных и, таким образом, опережает ХДС. Об этом свидетельствуют результаты опроса института общественного мнения Emnid. По полученным данным, третье место пока занимают левые с 14% голосов, за ними следуют зелёные с 13%, СДПГ с 11% и Свободная демократическая партия с 7% голосов.
Между тем, в западных федеральных землях Германии картина выглядит совершенно иначе, подчёркивает немецкая газета. Здесь с большим отрывом лидируют ХДС и ХСС, получившие на этой неделе поддержку 27% избирателей. Зелёные набрали 25%, СДПГ получила 13%, а «Альтернатива для Германии» заняла четвёртое место с 12% голосов, опережая свободных демократов с 9% и левых с 7%.
Если смотреть на результаты в целом по всей стране, «Альтернатива для Германии» пользуется поддержкой 14% избирателей, что означает рост числа сторонников партии по сравнению с прошлой неделей. СДПГ уступает совсем немного — она получила 13% по стране. ХДС и ХСС пока набирают 26%, зелёные — 23%, Свободная демократическая партия — 9%, Левая партия — 8% голосов.
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