LV: уехали, но обещали вернуться — Россия произвела на немецких байкеров неизгладимое впечатление

Несколько дней назад немецкие байкеры из мотоклуба Dübener Heide вернулись из путешествия по России, впечатлённые её бескрайними просторами, сообщает Leipziger Volkszeitung. Как рассказали сами участники мотопробега, довольно быстро выяснилось, что Россия — очень гостеприимная страна, а предрассудки, бытующие в Германии, и вовсе несостоятельны.

Несколько дней назад немецкие байкеры из мотоклуба Dübener Heide вернулись из путешествия по просторам Российской Федерации в родной городок Лаусиг в федеральной земле Саксония, сообщает Leipziger Volkszeitung.

В дороге члены мотоклуба провели три недели, и в общей сложности им пришлось проехать — до Екатеринбурга и обратно — более 11 тыс. км, уточняет немецкая газета.

Как рассказали сами участники мотопробега, довольно быстро выяснилось, что Россия — очень гостеприимная страна.

«В любом случае предрассудки, бытующие в Германии, не подтвердились, — поделился байкер Рене. — Везде, куда мы приезжали, нас восторженно принимали».

Путь членов немецкого мотоклуба, продолжает Leipziger Volkszeitung, лежал через столицу Российской Федерации Москву, где они, разумеется, сделали остановку, посетили Красную площадь и встретились с «Ночными волками».

«Нас сердечно поприветствовали и предоставили переводчика. Александр «Хирург» Залдостанов лично устроил нам экскурсию по полигону. Вечер мы провели вместе с «Ночными волками», а утром после завтрака вновь отправились в дорогу», — цитирует издание лидера немецких байкеров Филиппа.

До Екатеринбурга же участники мотопробега добрались без поломок и задержек, пишет Leipziger Volkszeitung.

«Немецких байкеров воспринимали словно райских птиц», — отмечает немецкое издание.

Обратный путь членов мотоклуба Dübener Heide уже лежал через казахстанскую степь, Волгоград и Украину. На украинской границе, однако, случилось непредвиденное.

«Российские пограничники отговорили нас ехать через Украину и убедили сделать безопасный крюк в 2 тысячи километров», — пояснил Филипп.

А уже через несколько дней немецкие байкеры были дома, «впечатлённые бескрайними просторами России», подчёркивает Leipziger Volkszeitung.

«Я влюбился», — признался Рене. А Филипп и другие добавили: «Это, определённо, было не последнее наше путешествие в эту прекрасную страну».