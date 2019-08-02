LV: уехали, но обещали вернуться — Россия произвела на немецких байкеров неизгладимое впечатление
Несколько дней назад немецкие байкеры из мотоклуба Dübener Heide вернулись из путешествия по просторам Российской Федерации в родной городок Лаусиг в федеральной земле Саксония, сообщает Leipziger Volkszeitung.
В дороге члены мотоклуба провели три недели, и в общей сложности им пришлось проехать — до Екатеринбурга и обратно — более 11 тыс. км, уточняет немецкая газета.
Как рассказали сами участники мотопробега, довольно быстро выяснилось, что Россия — очень гостеприимная страна.
«В любом случае предрассудки, бытующие в Германии, не подтвердились, — поделился байкер Рене. — Везде, куда мы приезжали, нас восторженно принимали».
Путь членов немецкого мотоклуба, продолжает Leipziger Volkszeitung, лежал через столицу Российской Федерации Москву, где они, разумеется, сделали остановку, посетили Красную площадь и встретились с «Ночными волками».
«Нас сердечно поприветствовали и предоставили переводчика. Александр «Хирург» Залдостанов лично устроил нам экскурсию по полигону. Вечер мы провели вместе с «Ночными волками», а утром после завтрака вновь отправились в дорогу», — цитирует издание лидера немецких байкеров Филиппа.
До Екатеринбурга же участники мотопробега добрались без поломок и задержек, пишет Leipziger Volkszeitung.
«Немецких байкеров воспринимали словно райских птиц», — отмечает немецкое издание.
Обратный путь членов мотоклуба Dübener Heide уже лежал через казахстанскую степь, Волгоград и Украину. На украинской границе, однако, случилось непредвиденное.
«Российские пограничники отговорили нас ехать через Украину и убедили сделать безопасный крюк в 2 тысячи километров», — пояснил Филипп.
А уже через несколько дней немецкие байкеры были дома, «впечатлённые бескрайними просторами России», подчёркивает Leipziger Volkszeitung.
«Я влюбился», — признался Рене. А Филипп и другие добавили: «Это, определённо, было не последнее наше путешествие в эту прекрасную страну».