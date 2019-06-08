LV: палатки и подходящая страховка — немецкие байкеры прокатятся по России с ветерком

До Екатеринбурга и обратно: байкеры из немецкого городка Лаусиг отправились в невероятно длинное путешествие, сообщает Leipziger Volkszeitung. «Мы заглянем на Красную площадь. А вообще наша цель провести как можно больше времени в дороге», — не стали скрывать члены мотоклуба Dübener Heide.

В Россию и обратно: немецкие байкеры отправились в «невероятно длинное путешествие», сообщает Leipziger Volkszeitung.

В пятницу сразу десять членов мотоклуба Dübener Heide выехали из саксонского городка Лаусиг в направлении Российской Федерации, поясняет немецкое издание.

Перед тем как немецкие байкеры пересекут границу России, им предстоит проехать Польшу, Литву и Латвию, уточняет автор статьи.

Как рассказали сами члены мотоклуба, они обязательно сделают остановку в Москве, где их ждут в гости «Ночные волки».

«Мы заглянем на Красную площадь. А вообще наша цель провести как можно больше времени в дороге», — не стали скрывать байкеры из Dübener Heide.

В планы немцев входит доехать до Екатеринбурга и только потом повернуть обратно. Назад же в Германию члены немецкого мотоклуба будут добираться через Волгоград, Украину, Молдавию и Польшу.

«Стираться мы будем в пути. Ночевать же постараемся в палатках в местах для кемпинга», — поделился деталями поездки лидер немецких байкеров Филипп.

Журналист Leipziger Volkszeitung обращает внимание на то, что перед выездом членам мотоклуба пришлось позаботиться о визе и «подходящей страховке».

В общей же сложности немцы рассчитывают пробыть в пути 23 дня и проехать за это время более 10 тыс. км, отмечает автор статьи.